Kapustka powołany do reprezentacji Polski

Selekcjoner Jan Urban ogłosił kadrę reprezentacji Polski na majowo-czerwcowe zgrupowanie. Wśród powołanych znalazł się jeden z graczy Legii - Bartosz Kapustka.
"Biało-czerwoni" podczas tego zgrupowania rozegrają dwa mecze towarzyskie. Polacy zagrają z Ukrainą (31 maja, 17:30, Wrocław) i Nigerią (3 czerwca, 20:45, Warszawa).
Pełna kadra:Bramkarze: Marcin Bułka (Neom SC), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Mateusz Kochalski (Qarabag FK)
Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok), Oskar Wójcik (Cracovia)
Pomocnicy: Jakub Kamiński (1. FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Oskar Pietuszewski (FC Porto), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter)
Napastnicy: Karol Czubak (Motor Lublin), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Panathinaikos AO), Mateusz Żukowski (1.FC Magdeburg)