Legia czwarta w siódmym turnieju MP7

Rugbiści Legii zajęli 4. miejsce w trzecim turnieju rundy wiosennej mistrzostw Polski w rugby 7 osobowym. Wygrała ekipa Rugby Club Koszalin. Legioniści zdobyli za ten turniej 24 pkt. i w klasyfikacji generalnej zajmują 4. miejsce.
Klasyfikacja III turnieju MP7, Warszawa:
1. Rugby Club Koszalin 30 pkt.
2. KS Posnania Poznań 28 pkt.
3. GKR Tytan Gniezno 26 pkt.
4. RC Legia Warszawa 24 pkt.
5. Rugby Klub Warszawa 22 pkt.
6. Miedziowi Rugby Lubin 20 pkt.
7. Rugby Biesal 18 pkt.
8. Niedźwiedzie Białystok 16 pkt.
9. KS AZS AWF Warszawa 14 pkt.
Klasyfikacja Generalna
1. KS Posnania Poznań: 202 pkt.
2. Rugby Club Koszalin: 200 pkt.
3. GKR Tytan Gniezno: 176 pkt.
4. RC Legia Warszawa: 122 pkt.
5. Miedziowi Rugby Lubin: 106 pkt.
6. RK Kaskada Szczecin: 96 pkt.
7. Rugby Klub Warszawa: 92 pkt.
8. Rugby Biesal: 70 pkt.
9. KS AZS AWF Warszawa: 62 pkt.
10. Niedźwiedzie Białystok: 32 pkt.