Legia potwierdza nową strukturę pionu sportowego Legii

Legia Warszawa potwierdziła oficjalnym komunikatem informację sprzed kilku dni, że funkcję dyrektora sportowego klubu przejął Fredi Bobić. Dyrektorem Skautingu i Rekrutacji został Piotr Zasada.

"Legia Warszawa wprowadza zmiany w strukturze pionu sportowego. Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od początku czerwca 2026 roku funkcjonuje jako Dyrektor Sportowy.

Do jego najważniejszych zadań należy nadzór związany z rozwojem pierwszej drużyny, kierowanie i współpraca z liderami obszarów odpowiedzialnych za rekrutacje i scouting, rozwój Akademii, drugiego zespołu Legii oraz współpraca z klubem partnerskim. Bobić zarządza także całościowym budżetem sportowym i organizacją pionu sportowego. Dyrektor Sportowy podlega bezpośrednio prezesowi zarządzającemu Marcinowi Herrze.

- Potrzebujemy w Legii dobrej, codziennej współpracy kluczowych osób, jasno przypisanej odpowiedzialności oraz precyzyjnego podziału kompetencji. Trener Marek Papszun odpowiada za drużynę i przygotowanie sportowe. Moim zadaniem jest usprawnienie procesów, w których sport jest najważniejszy. Nowa struktura na czele z dyrektorem sportowym Fredim Bobicem stwarza warunki do skutecznej współpracy i podejmowania decyzji, które będą wzmacniały Legię w najważniejszym obszarze – podkreśla Marcin Herra, prezes zarządzający Legii Warszawa.

Od początku czerwca 2026 roku Dyrektorem Skautingu i Rekrutacji jest Piotr Zasada. Odpowiada za zarządzanie procesem transferowym, ruchami przychodzącymi i wychodzącymi oraz koordynowaniem pracy działu skautingu. Realizuje swoje zadania w ścisłej, codziennej współpracy z trenerem.

- Musimy działać jak sprawny organizm. Wiem, że przejmuję całościową odpowiedzialność za zarządzanie kluczowym obszarem. Najważniejsza będzie współpraca liderów, w tym szczególnie trenera Marka Papszuna i Piotra Zasady. Kluczowy jest rozwój talentów poprzez kooperację pomiędzy pierwszą drużyną, rezerwami i Akademią. Sprawnie funkcjonujący system pozwoli naszym zawodnikom rozwijać się i rywalizować na poziomie wymaganym przez klub – mówi Fredi Bobić, dyrektor sportowy Legii Warszawa.

- Decyzje dotyczące kadry muszą być spójne z kierunkiem rozwoju klubu i wizją trenera, by realizować cele sportowe zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej – zaznacza Piotr Zasada." - czytamy w komunikacie Legii.





