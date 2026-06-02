Oficjalnie

Legia potwierdza nową strukturę pionu sportowego Legii

Dariusz Mioduski, Fredi Bobić, Marcin Herra | fot. Legia Warszawa
Redakcja
źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa potwierdziła oficjalnym komunikatem informację sprzed kilku dni, że funkcję dyrektora sportowego klubu przejął Fredi Bobić. Dyrektorem Skautingu i Rekrutacji został Piotr Zasada. 

REKLAMA

"Legia Warszawa wprowadza zmiany w strukturze pionu sportowego. Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od początku czerwca 2026 roku funkcjonuje jako Dyrektor Sportowy.

Do jego najważniejszych zadań należy nadzór związany z rozwojem pierwszej drużyny, kierowanie i współpraca z liderami obszarów odpowiedzialnych za rekrutacje i scouting, rozwój Akademii, drugiego zespołu Legii oraz współpraca z klubem partnerskim. Bobić zarządza także całościowym budżetem sportowym i organizacją pionu sportowego. Dyrektor Sportowy podlega bezpośrednio prezesowi zarządzającemu Marcinowi Herrze.

- Potrzebujemy w Legii dobrej, codziennej współpracy kluczowych osób, jasno przypisanej odpowiedzialności oraz precyzyjnego podziału kompetencji. Trener Marek Papszun odpowiada za drużynę i przygotowanie sportowe. Moim zadaniem jest usprawnienie procesów, w których sport jest najważniejszy. Nowa struktura na czele z dyrektorem sportowym Fredim Bobicem stwarza warunki do skutecznej współpracy i podejmowania decyzji, które będą wzmacniały Legię w najważniejszym obszarze – podkreśla Marcin Herra, prezes zarządzający Legii Warszawa.

Od początku czerwca 2026 roku Dyrektorem Skautingu i Rekrutacji jest Piotr Zasada. Odpowiada za zarządzanie procesem transferowym, ruchami przychodzącymi i wychodzącymi oraz koordynowaniem pracy działu skautingu. Realizuje swoje zadania w ścisłej, codziennej współpracy z trenerem.

- Musimy działać jak sprawny organizm. Wiem, że przejmuję całościową odpowiedzialność za zarządzanie kluczowym obszarem. Najważniejsza będzie współpraca liderów, w tym szczególnie trenera Marka Papszuna i Piotra Zasady. Kluczowy jest rozwój talentów poprzez kooperację pomiędzy pierwszą drużyną, rezerwami i Akademią. Sprawnie funkcjonujący system pozwoli naszym zawodnikom rozwijać się i rywalizować na poziomie wymaganym przez klub – mówi Fredi Bobić, dyrektor sportowy Legii Warszawa.

- Decyzje dotyczące kadry muszą być spójne z kierunkiem rozwoju klubu i wizją trenera, by realizować cele sportowe zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej – zaznacza Piotr Zasada." - czytamy w komunikacie Legii. 

 

Wkrótce na naszych łamach rozmowa z Fredim Bobiciem. 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (7)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Kibol w piżamie - 13 minut temu, *.108.62

Nie mogę już słuchać co pół roku tego korpo bełkotu i patrzeć na tą kudłatą skompromitowaną mordę

odpowiedz
LG - 26 minut temu, *.centertel.pl

Komunikat-mem, który można skopiować i wklejać co rok/ dwa lata. "Potrzebujemy w Legii dobrej, codziennej współpracy kluczowych osób, jasno przypisanej odpowiedzialności oraz precyzyjnego podziału kompetencji." - niesamowite odkrycie! Nikt na to nie wpadł przed wspólną pracą Bobicia z Zewlakowem?

odpowiedz
doctor - 26 minut temu, *.ukpaperrolls.com

Sram na te marne wypociny tych szemranych biznesmenow.... nic sie nie zmieni! Degrangolady ciag dalszy tylko wymiana szmacianek na kolejne zeby bylo kogo wyj...ac w przyszlym sezonie, tym samym obarczyc za niepowodzenia. I tak w kolko od 9 lat. Pudel to jest jedyny problem i tak dlugo jak on tu bedzie tak bedziemy szorowac po dnie albo jeszcze gorzej.

odpowiedz
ProtechL - 1 godzinę temu, *.stimo.net

Mam nadzieję że redakcja będzie mocno cisnęła Freddiego w jaki sposób mają zamiar pozbyć się największego problemu czyli Rajovicia. I

odpowiedz
Trampek - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Szumne zapowiedzi . Jak one wypadną w praktyce zobaczymy ?! Oby nie było gorzej jak jest obecnie. Jeżeli jest to początek zmian - to jest nadzieja, choć nie duża. Natomiast jeżeli te zmiany są finalne i na tym koniec - to tylko stagnacja obecnej sytuacji .

odpowiedz
odp - 53 minuty temu, *.plus.pl

@Trampek: jeśli myślisz, że to początek zmian, to poczytaj sobie ich wypowiedzi przed poprzednim sezonem i jeszcze poprzednim.

odpowiedz
Trampek - 36 minut temu, *.orange.pl

@odp: Nie przeczytałeś całego mojego linka. Ostatnie zdanie mówi wszystko.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.