Nowe twarze w sztabie szkoleniowym Legii

fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: sport.tvp.pl / Legionisci.com

20 czerwca Legia Warszawa rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Jak już informowaliśmy, po zakończeniu poprzednich rozgrywek z pracą pożegnali się trener przygotowania motorycznego Sebastian Lopez Bascon, analityk Maciej Krzymień, fizjoterapeuta Maciej Treutz-Kuszyński oraz Inaki Astiz. Do pierwszej drużyny dołączą 3 nowe osoby. 

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Pierwsza z nich to Rafał Figiel. 35-latek był w przeszłości piłkarzem, m.in. Rakowa Częstochowa, gdy trenerem był Marek Papszun. Szkoleniowiec posiada obecnie licencję UEFA A, ostatnio był asystentem Dawida Szwargi w Arce Gdynia. 

 

Do sztabu dołączą także dwaj analitycy. Obaj są już zatrudnieni w klubie, ale pracowali w akademii. Kamil Kuprianowicz był w ostatnim sezonie drugim trenerem w zespole do lat 17. Z kolei Dominik Ciarkowski pełnił funkcję asystenta w zespole do lat 19.



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