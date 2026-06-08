Koszykówka

Legia Warszawa 74-77 Zastal Zielona Góra

fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com
W pierwszym finałowym meczu play-off o mistrzostwo Polski w koszykówce Legia Warszawa przegrała z Zastalem Zielona Góra po zaciętej walce do ostatniej sekundy. Drugie spotkanie odbędzie się na Bemowie już w najbliższą środę. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.
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Legia Warszawa - King Szczecin? Taki miał być finał Orlen Basket Ligi wedle wielu obserwatorów i ekspertów rodzimego basketu. Miał, ale koszykarze Zastalu Zielona Góra mieli inne plany na play-off. Najpierw wyeliminowali wyżej notowanego rywala, żeby w półfinale gładko pokonać Arkę Gdynia. Ósma drużyna minionego sezonu wydawała się łatwym przeciwnikiem dla legionistów, którzy dwukrotnie pokonali zielonogórzan w rundzie zasadniczej. No właśnie. Sęk w tym, że walka o złoto, to zupełnie inny poziom zaangażowania.

 

"O mistrzostwo walcz, ukochana ma!" niosło się po szczelnie wypełnionej hali, gdy Legia prowadziła 5-0 po trafieniach Ojarsa Silinsa i Andrzeja Pluty. Heiko Rannula z pokerową twarzą i założonymi rękoma obserwował jak jego podopieczni realizowali plan taktyczny. Koszykarze Zastalu na swoje pierwsze punkty czekali ponad 3 minuty po trudnym rzucie Andrzeja Mazurczaka. Jednak to gospodarze nadawali rytm wydarzeniom na boisku prowadząc po pięciu minutach 13-7. Goście nie pozwalali, żeby ta przewaga powiększała się w sposób drastyczny. Umiejętne dzielnie się piłką zakończył Patrick Cartier. Sęk w tym, że Legia radziła sobie pod tablicą przeciwnika. To dawało szanse na kolejne próby, co musiało przynieść punkty. 20-11 wprawiło w złość Arkadiusza Miłoszewskiego, który obserwował jak Matthias Tass skutecznie blokuje przeciwnika przy próbie wsadu. Ciężar odrabiania strat wziął na siebie Chavaughn Lewis trafiając najpierw dwa osobiste, a po chwili zaliczył 4 punkty z akcji. Błyskawicznie zrobiło się 22-17. Andrzej Pluta nie chciał zostawiać takiego wyniku po pierwszej kwarcie. Najpierw spudłował zza linii przy narożniku, żeby po zbiórce wykonać popisowe zagranie i trafić za 3 pkt.

koszykówka Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra Jayvon Graves
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

To, że gospodarze mają problemy z rzutami wolnymi pokazali już w poprzednich meczach. Początek drugiej kwarty pokazał, że legioniści mają nad czym pracować. Jayvon Graves trafił jedną z dwóch prób (bilans zespołu 2/6). Natomiast goście szukali swych szans przez wejścia pod kosz. Patrick Cartier próbował wykorzystać niepewność Shane Huntera. To dało punkt lub w najgorszym wypadku osobiste. Goście zrobili z tego użytek. 28-23 było po 13. minutach walki na parkiecie. Krzysztof Sulima zdobył swoje pierwsze punkty w spotkaniu, co wprawiło w euforię fanów z Zielonej Góry. Zastal doszedł Legię na jeden punkt. Heiko Rannula musiał wziąć czas, żeby ostudzić zapędy przyjezdnych i skorygować postawę swoich podopiecznych. Reakcja była natychmiastowa. Carl Ponsar wykorzystał akcję, żeby po chwili popracować pod własnym koszem. Uruchomił akcję, która finalnie przyniosła celny rzut Jayvona Gravesa za 3 pkt. Błyskawicznie zrobiło się 33-27 i to trener gości musiał poprosić o przerwę. Krótka wymiana ciosów, w której Jayvon Maughmer wiódł prym (9 z 11 pkt. Zastalu było jego autorstwa). I na tablicy mieliśmy “po 36” na 3 minuty przed przerwą. Na nieszczęście przyjezdnych uaktywnił się DJ Brewton. Cenne punkty, zbiórka w obronie, a potem dobre zachowanie przy trójce Michała Kolendy. Swoje zrobił również Filip Matczak. I choć Legia miała posiadanie, to Wojciech Tomaszewski nie zrozumiał intencji Andrzeja Pluty. Do przerwy było 43-39.

Początek trzeciej kwarty był odzwierciedleniem tego, co kibice oglądali dotychczas. Walka. Twarda obrona. Faule. Rzuty osobiste. Legioniści starali się zmienić ten stan rzeczy przez aktywną grę Jayvona Gravesa, który pewnie szedł po najlepiej punktującego zawodnika w całym spotkaniu. Jednak Jakub Szumert potwierdzał swą dyspozycję z poprzednich spotkań. To za jego sprawą Zastal wyszedł na prowadzenie 48-46. Gospodarze szukali rozwiązań przez wjazdy pod kosz, ale to nie zawsze przynosiło efekty. A jeśli nawet, kończyło się to na rzutach osobistych trafianych tego wieczora z marną skutecznością. “Ole, ole! Ole, ola! I tylko Legia, Legia Warszawa!” niosło się po hali, gdy Jayvon Graves zdobywał swój 19 pkt. Gospodarze złapali oddech odzyskując prowadzenie. 54-49 było na tablicy, gdy Maks Wilczek stanął na linii rzutów osobistych. I choć trafił tylko raz, to poprawił spod kosza Matthias Tass. Chwilowy kryzys? Zażegnany! O tym, że finał to krew, pot i łzy przekonał się Filip Matczak. Dosłownie. W jednej z akcji oberwał od DJ Brewtona w nos, co skończyło się zejściem do szatni i wsparciem sztabu medycznego. Sędziowie odgwizdali faul techniczny i człowiek w masce, czyli Andrzej Mazurczak zrobił to, co do niego należało. Zresztą nie tylko z linii, ale także z akcji. To pozwoliło wychodzić zawodnikom na ostatnią część gry przy stanie 59-57.

Patrick Cartier dał sygnał, że na Bemowie wszystko jeszcze jest możliwe trafiając za 3 pkt. Jayvon Graves próbował odpowiedzieć w ten sam sposób. Pudło. Jak nie wpada z akcji, to trzeba klasycznie wykorzystać jeden z dwóch osobistych. Carl Ponsar i było 60-60. Indywidualne akcje legionistów miały przynieść korzyść gospodarzom i przynosiły. Najpierw Graves, a po chwili Michał Kolenda akcją 2+1 wyprowadził zespół na pięciopunktową przewagę. Podobną taktykę przyjęli przyjezdni, którzy za sprawą Jayvona Maughmera doprowadzili do wyrównania. Przy kolejnym trafieniu, tym razem Mazurczaka, Heiko Rannula musiał poprosić o czas. Jego zespół przegrywał dwoma punktami, a do końca pozostawało nieco ponad 5 minut. Graves spróbował szczęścia rzutem zza łuku, ale Mazurczak faulował legionistę. Niedowierzanie trenera gości? Jednak sędziowie pozostali niewzruszeni. Sam poszkodowany wykorzystał 2 z 3 rzutów i ponownie na tablicy remis. 67-67.  Końcówka była szalona i niedokładna z obu stron. Na 30 sekund przed końcem na tablicy wyników było 72-72. Dwie sekundy przed końcem goście trafili za trzy, a Legia nie zdołała celnie odpowiedzieć i niestety przegrała 74-77.

PLK: Legia Warszawa 74-77 Zastal Zielona Góra
Kwarty: 25-17, 18-22, 16-18, 15-20

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves31:07288/15 (53%)6/12 (50%)2/3 (66%)10/14 (71%)1012
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta30:5573/10 (30%)2/5 (40%)1/5 (20%)231
5W. Tomaszewski4:0600/1 (0%)0/1 (0%)100
7D. Brewton Iii16:4973/7 (42%)3/5 (60%)0/2 (0%)1/3 (33%)213
12W. Jasiewicz0:000000
13M. Tass18:1251/4 (25%)1/3 (33%)0/1 (0%)3/6 (50%)211
15O. Siliņš23:3873/9 (33%)2/3 (66%)1/6 (16%)504
23M. Kolenda26:15104/6 (66%)3/4 (75%)1/2 (50%)1/1 (100%)212
32M. Wilczek10:4831/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0%)1/2 (50%)231
40S. Hunter16:0300/3 (0%)0/2 (0%)0/1 (0%)443
42C. Ponsar22:0872/5 (40%)1/3 (33%)1/2 (50%)2/4 (50%)512
Suma7425/62 (40%)19/39 (48%)6/23 (26%)18/30 (60%)371519

Trener: Heiko Rannula

Zastal Zielona Góra

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0C. Garrison18:4800/4 (0%)0/1 (0%)0/3 (0%)535
3A. Mazurczak36:01114/8 (50%)4/6 (66%)0/2 (0%)3/4 (75%)262
4D. Wilson Iii6:2252/4 (50%)2/4 (50%)1/2 (50%)001
6M. Majewski 0:000000
7K. Sulima21:1142/4 (50%)2/3 (66%)0/1 (0%)402
8F. Matczak7:4131/2 (50%)0/1 (0%)1/1 (100%)302
12P. Cartier20:40104/6 (66%)3/4 (75%)1/2 (50%)1/2 (50%)613
13J. Szumert31:47145/12 (41%)4/8 (50%)1/4 (25%)3/4 (75%)602
32J. Maughmer35:04156/10 (60%)5/9 (55%)1/1 (100%)2/3 (66%)643
40C. Lewis22:26155/13 (38%)3/9 (33%)2/4 (50%)3/4 (75%)133
77M. Woroniecki0:000000
Suma7729/63 (46%)23/45 (51%)6/18 (33%)13/19 (68%)371723

Trener: Arkadiusz Miłoszewski

Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
Sędziowie: Jakub Zamojski, Marcin Kowalski, Mateusz Skorek


koszykówka Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra trybuny koszulki
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

koszykówka Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra kibice
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

koszykówka Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra Andrzej Pluta
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

koszykówka Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra Andrzej Pluta
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

koszykówka Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra Jayvon Graves
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

koszykówka Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra Andrzej Mazurczak
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com


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Komentarze (19)

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Andrzej Bosman ale nie Piórkowski - 2 minuty temu, *.60.3

Dawać RAJOVICA na centra, gorszy od Huntera i Tassa nie bedzie! GO MILETA!

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Jasio - 2 minuty temu, *.play.pl

I skończyło się Rumakowanie

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KAMI(L) - 6 minut temu, *.play.pl

Taki kubeł zimnej wody przyda się nam wszystkim. Dobrze, że to pierwszy mecz. Legia Mistrz!

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Krasnal Mokotów Dolny - 6 minut temu, *.11.9

Dareczek niby grał w kosza z Obamą a ch.ja się zna. Przegrać z leszczarskim Zastalem to kompromitacja. Moze więcej kasy chcą wydoić na drogich biletach? Ale jak się skończy 0-4 nie bedzie więcej bilecików na Bemowo po 2 paczki bo się seria zamknie.
🏀

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Trener Bramkarzy - 9 minut temu, *.plus.pl

Jak można być takim kasztanem jak drużyna koszykarska Legii dziś.. dramat po 1 kwarcie zapomnieli jak się gra....😭

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Kula - 10 minut temu, *.33.177

Na szybko analoza: Jak Hanter robił za rozgrywacza to wynik nie może dziwić. Tass do natychmoastowego rozwiązania kontraktu przed drugim meczem. Pluta chyba powinien zjeść Snickersa. Więcej pick amd rolli na Ponsara musi być!

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Pusia - 5 minut temu, *.39.228

@Kula: Dobrze gadasz

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Mioduski out - 12 minut temu, *.orange.pl

Koncertowo to zje...li 😡

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BRIGADE ANTYMIODUSKI 100% - 14 minut temu, *.122.83

MIODUCH WONT !!!

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Miodulski musi odejść - 17 minut temu, *.126.60

Miodulski się do Legii Kosz przyczepił i już zaczyna się sypać. Ten kasztanowy Midas - co nie dotknie zamieni w gówno.

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xxL - 21 minut temu, *.vectranet.pl

Mioduski to jest jednak człowiek sukcesu... Wystarczyło ze pod skrzydełka wziął sekcję koszykówki i... głupia przegrana! Taki anty Midas! Nawet nic nie musiał robić, a już widać efekty!

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Michał - 23 minuty temu, *.play-internet.pl

Na stojąco meczu się nie wygra. Zastal gral, jakby grali o mistrza, a my jakby w sparingu. Z takim podejściem to będzie słabo.

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ws - 24 minuty temu, *.play.pl

Nie ma trójek Pluty i nie ma zwycięstwa. Ale wielokrotnie pisałem o fatalnym wykonaniu wolnych. To dziś zadecydowało . 60% to wstyd w meczu finałowym.

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Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 28 minut temu, *.110.114

Kolęda coś ty narobił!

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Witam - 37 minut temu, *.centertel.pl

Mecz godny finału.

W sercu Legia i Zastal.
Pozdrawiam z Zielonej Góry.
Niech wygra lepszy.

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Legionista - 37 minut temu, *.vectranet.pl

Przepieprzone na własne życzenie. Pchał się ten tępy pod kosz i z pięć razy idiotycznie gubił piłkę. Bezmyślny i chaotyczny. Wolnych też nie potrafimy rzucać. Słabiutko.

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KAMIL - 40 minut temu, *.com.pl

niestety zasłużona wygrana Zastalu i to bez Fayna i potem Matczak im wypadł . Tyle pudeł spod kosza o osobistych nie wspominając to nie da sie wygrać 😢

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Fragles - 40 minut temu, *.centertel.pl

Z taką grą i osobistymi to 0-4 niestety

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Dariusz - 41 minut temu, *.play-internet.pl

W pełni zasłużona porażka po głupich błędach w całym meczu.

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