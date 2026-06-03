Nadal brak porozumienia z Nsame

Jean-Pierre Nsame | fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
źródło: Fakt

Legia Warszawa chce zatrzymać Jean-Pierre'a Nsame. Jak ustalił "Fakt", rozmowy trwają, jednak największym problemem pozostają kwestie finansowe. Kameruński napastnik zgodził się już na niższe zarobki, ale to wciąż za mało.

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Nsame należy do najlepiej zarabiających piłkarzy w Legii Warszawa. Jego roczne wynagrodzenie wynosi około 700 tys. euro. Zawodnik zgodził się na obniżenie zarobków, a Legia przedstawiła swoją propozycję, ale strony nie doszły póki co do porozumienia. 

 

W kadrze Legii są jeszcze Rafał Adamski, Antonio Colak, Mileta Rajović i Łukasz Zjawiński. 



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Komentarze (7)

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Darek - 8 minut temu, *.t-mobile.pl

A nie można znaleźć kogoś młodszego? Kogoś mniej podatnego na kontuzję? Myślę że nawet gdybyśmy zapłacili tak jak mówią w klubie maks 350 tysięcy euro to się ktoś znajdzie. Chyba, że skauting u nas nie działa?

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Jasio - 11 minut temu, *.149.48

Są dogadani w temacie pensji podstawowej, ale (L) chce zapis "anty kontuzja" - piłkarz nie. Cel wiadomy -> podpisać kontrakt i przesiedzieć rok na L4.

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Doru - 20 minut temu, *.t-mobile.pl

Lepiej znaleźć kogoś innego, zbyt kontuzjogenny ten grajek

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Trampek - 29 minut temu, *.orange.pl

Pozbyć się Rajovića, który nie rokuje żadnych nadziei . On po boisku piłkarskim porusza się gorzej jak roczne dziecko po mieszkaniu , które uczy się chodzić .To widać gołym okiem, a nie tylko przez okulary . Zejdzie z listy płac LEGII i problem rozwiązany.

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Levinho.Onet.pl - 43 minuty temu, *.play-internet.pl

Z całym szacunkiem ale klub powinien trwać przy swoich warunkach...

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Mateusz z Gór - 43 minuty temu, *.metronet-uk.com

Niech się do ZUSu zgłosi, hehe.

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Elo - 54 minuty temu, *.249.31

Bye bye mr Hospital.

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