Nadal brak porozumienia z Nsame

Legia Warszawa chce zatrzymać Jean-Pierre'a Nsame. Jak ustalił "Fakt", rozmowy trwają, jednak największym problemem pozostają kwestie finansowe. Kameruński napastnik zgodził się już na niższe zarobki, ale to wciąż za mało.
Nsame należy do najlepiej zarabiających piłkarzy w Legii Warszawa. Jego roczne wynagrodzenie wynosi około 700 tys. euro. Zawodnik zgodził się na obniżenie zarobków, a Legia przedstawiła swoją propozycję, ale strony nie doszły póki co do porozumienia.
W kadrze Legii są jeszcze Rafał Adamski, Antonio Colak, Mileta Rajović i Łukasz Zjawiński.