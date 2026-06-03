Nadal brak porozumienia z Nsame

Legia Warszawa chce zatrzymać Jean-Pierre'a Nsame. Jak ustalił "Fakt", rozmowy trwają, jednak największym problemem pozostają kwestie finansowe. Kameruński napastnik zgodził się już na niższe zarobki, ale to wciąż za mało.

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Nsame należy do najlepiej zarabiających piłkarzy w Legii Warszawa. Jego roczne wynagrodzenie wynosi około 700 tys. euro. Zawodnik zgodził się na obniżenie zarobków, a Legia przedstawiła swoją propozycję, ale strony nie doszły póki co do porozumienia.





W kadrze Legii są jeszcze Rafał Adamski, Antonio Colak, Mileta Rajović i Łukasz Zjawiński.