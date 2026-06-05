Podsumowanie ocen piłkarzy Legii w sezonie 2025/26

Od wielu lat po każdym meczu Legii Warszawa dajemy Wam możliwość oceniania gry piłkarzy w szkolnej skali 1-6. W sezonie 2025/26 w 50 spotkaniach wystąpiło 37 zawodników.
Najwyżej ocenionym meczem był pucharowy z Banikiem Ostrawa (2-1) - 4,1, a najgorzej oceniliście spotkanie z FC Noah Erywań (1-2) - 1,46.
Średnia ocena zespołu ze wszystkich meczów to 2,8 (o 0,3 niższa niż w poprzednim sezonie).
Poniżej prezentujemy indywidualną średnią ocenę każdego zawodnika i liczbę rozegranych przez niego meczów.Piłkarzy, którzy na boisku pojawili się mniej niż 10 razy, umieściliśmy w dolnej części zestawienia.
Z graczy, którzy decydowali o obliczu drużyny w ostatnich 12 miesiącach, najwyższą średnią uzyskał Otto Hindrich (4,1). Za nim uplasowali się Jean-Pierre Nsame i Rafał Adamski (po 3,7). Najniższą średnią ze wszystkich uzyskał Mileta Rajović (2,1).
Średnie oceny piłkarzy w sezonie 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|Średnia ocena
|Mecze
|Hindrich
|4,1
|13
|Nsame
|3,7
|18
|Adamski
|3,7
|13
|Elitim
|3,3
|36
|Pankov
|3,3
|26
|Jędrzejczyk
|3,2
|17
|Alfarela
|3,1
|11
|Kun
|3,1
|19
|Wszołek
|3,0
|39
|Piątkowski
|3,0
|31
|Morishita
|3,0
|12
|Augustyniak
|3,0
|38
|Tobiasz
|2,9
|36
|Biczachczjan
|2,8
|35
|Kapuadi
|2,8
|30
|Szymański
|2,8
|30
|Żewłakow
|2,8
|14
|Kapustka
|2,7
|41
|W. Urbański
|2,7
|30
|K. Urbański
|2,7
|28
|Claude Goncalves
|2,6
|13
|Weisshaupt
|2,6
|10
|Stojanović
|2,6
|26
|Chodyna
|2,5
|27
|Reca
|2,4
|26
|Ruben Vinagre
|2,4
|27
|Krasniqi
|2,4
|31
|Čolak
|2,3
|20
|Rajović
|2,1
|43
|Ziółkowski
|3,8
|9
|Leszczyński
|3,5
|4
|Kováčik
|2,8
|4
|Kobylak
|2,8
|2
|Burch
|2,6
|7
|Henrique Arreiol
|2,6
|4
|Szkurin
|2,5
|9
|Gual
|1,8
|2
Wszystkim serdecznie dziękujemy za czynny udział w głosowaniach i zapraszamy na kolejne od nowego sezonu!