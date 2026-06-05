Podsumowanie ocen piłkarzy Legii w sezonie 2025/26

Od wielu lat po każdym meczu Legii Warszawa dajemy Wam możliwość oceniania gry piłkarzy w szkolnej skali 1-6. W sezonie 2025/26 w 50 spotkaniach wystąpiło 37 zawodników.

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Najwyżej ocenionym meczem był pucharowy z Banikiem Ostrawa (2-1) - 4,1, a najgorzej oceniliście spotkanie z FC Noah Erywań (1-2) - 1,46.

​ Średnia ocena zespołu ze wszystkich meczów to 2,8 (o 0,3 niższa niż w poprzednim sezonie).





Poniżej prezentujemy indywidualną średnią ocenę każdego zawodnika i liczbę rozegranych przez niego meczów.Piłkarzy, którzy na boisku pojawili się mniej niż 10 razy, umieściliśmy w dolnej części zestawienia.

Z graczy, którzy decydowali o obliczu drużyny w ostatnich 12 miesiącach, najwyższą średnią uzyskał Otto Hindrich (4,1). Za nim uplasowali się Jean-Pierre Nsame i Rafał Adamski (po 3,7). Najniższą średnią ze wszystkich uzyskał Mileta Rajović (2,1).

Średnie oceny piłkarzy w sezonie 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)

Piłkarz Średnia ocena Mecze Hindrich 4,1 13 Nsame 3,7 18 Adamski 3,7 13 Elitim 3,3 36 Pankov 3,3 26 Jędrzejczyk 3,2 17 Alfarela 3,1 11 Kun 3,1 19 Wszołek 3,0 39 Piątkowski 3,0 31 Morishita 3,0 12 Augustyniak 3,0 38 Tobiasz 2,9 36 Biczachczjan 2,8 35 Kapuadi 2,8 30 Szymański 2,8 30 Żewłakow 2,8 14 Kapustka 2,7 41 W. Urbański 2,7 30 K. Urbański 2,7 28 Claude Goncalves 2,6 13 Weisshaupt 2,6 10 Stojanović 2,6 26 Chodyna 2,5 27 Reca 2,4 26 Ruben Vinagre 2,4 27 Krasniqi 2,4 31 Čolak 2,3 20 Rajović 2,1 43 Ziółkowski 3,8 9 Leszczyński 3,5 4 Kováčik 2,8 4 Kobylak 2,8 2 Burch 2,6 7 Henrique Arreiol 2,6 4 Szkurin 2,5 9 Gual 1,8 2

Wszystkim serdecznie dziękujemy za czynny udział w głosowaniach i zapraszamy na kolejne od nowego sezonu!