Koszykówka

Koszulki na finałowe mecze. Bilety wyprzedane

fot. Legia Kosz
Bodziach
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Na tegoroczne mecze finałowe z udziałem koszykarskiej Legii Warszawa, tak jak przed rokiem, przygotowane zostaną koszulki, które otrzymają kibice naszego klubu przy wejściu do hali na Bemowie. Na poniedziałkowy mecz wszyscy otrzymają białe koszulki z hasłem "Job's not finished. Remake. Repeat. Finał 2026" - użytym przy promocji fazy play-off.

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Zarówno w poniedziałek, jak i w środę podczas meczu nr2 (oba mecze rozpoczną się o 20:15), na trybunach zasiądzie komplet publiczności (ok. 2 tys.). W sprzedaży pozostały ostatnie bilety VIP, które kupoć można TUTAJ.

Spotkania będą na żywo transmitowane w Polsacie Sport 1. Kolejne mecze koszykarska Legia rozegra 13 i 15 czerwca w Zielonej Górze. Wejściówki na oba mecze (po 5 tys. sztuk) kibice Zastalu wykupili błyskawicznie - dla zielonogórskiego klubu to pierwszy finał od pięciu lat. Rywalizacja toczyć się będzie do czterech wygranych.

Koszykarska Legia jest aktualnym mistrzem Polski. Zeszłoroczny tytuł - ósmy w historii - nasz klub wywalczył po 56 latach przerwy. Wierzymy, że w obecnym sezonie legioniści wygrają po raz dziewiąty i zapewnią sobie prawo gry w Koszykarskiej Lidze Mistrzów.


 


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