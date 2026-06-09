Sonda

Ocena sezonu: Dwa z plusem

fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
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Przez ostatnie 14 dni mieliście możliwość oceny sezonu 2025/26 w wykonaniu Legii Warszawa w skali szkolnej. Najwięcej, 43% głosów zabrała ocena "2", 28% głosujących wybrało opcję "3". Średnia wyciągnięta ze wszystkich Waszych ocen wynosi 2,31. W porównaniu do poprzedniego sezonu to spadek o 0,97. Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie.

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WYNIKI SONDYOcena Legii za sezon 2025/26 to:
SUMA GŁOSÓW: 6936
START: 24.05.2026 / KONIEC: 07.06.2026
Wyniki z okresu:

Poniżej przypominamy wyniki z sezonu 2024/25.

WYNIKI SONDYOcena Legii za sezon 2024/25 to:
SUMA GŁOSÓW: 4785
START: 19.05.2025 / KONIEC: 01.06.2025
Wyniki z okresu:



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Komentarze (1)

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Tymon - 25 minut temu, *.t-mobile.pl

Ocena kudłatego - mniej niż zero 💩

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