Ocena sezonu: Dwa z plusem

Przez ostatnie 14 dni mieliście możliwość oceny sezonu 2025/26 w wykonaniu Legii Warszawa w skali szkolnej. Najwięcej, 43% głosów zabrała ocena "2", 28% głosujących wybrało opcję "3". Średnia wyciągnięta ze wszystkich Waszych ocen wynosi 2,31. W porównaniu do poprzedniego sezonu to spadek o 0,97. Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie.

Komentarze (1)

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Tymon - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Ocena kudłatego - mniej niż zero 💩 odpowiedz

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