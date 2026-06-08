Transfery

Legia chętna na sprzedaż Rajovicia

Mileta Rajović | fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Goal.pl / Legionisci.com

W letnim oknie transferowym przed minionym sezonem Legia Warszawa pobiła swój rekord transferowy. Piłkarzem warszawskiej drużyny został Mielta Rajović, który został sprowadzony do klubu za około 3 miliony euro. Duński napastnik okazał się jednak dużym niewypałem, a według informacji Piotra Koźmińskiego z portalu Goal.pl "Wojskowi" będą chcieli pożegnać się z nim już po roku.

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Stołeczny zespół miał już wystawić Rajovicia na sprzedaż. O ile ten fakt nie jest zaskakujący, tak cena wywoławcza, jaką proponuje Legia, już tak. Jak podaje wspomniane źródło, cena wyjściowa za 26-latka ustalona przez warszawski klub wynosi 2,8 miliona euro

- Oczywiście, jak wspomniano wyżej, 2,8 mln euro to cena wyjściowa za 26-latka, ale na pewno do negocjacji. Niemniej właśnie od takiej kwoty stołeczny klub byłby w stanie podjąć rozmowy - możemy przeczytać na Goal.pl.

 

Rajović został zawodnikiem Legii w połowie lipca 2025 roku. W minionym sezonie był najczęściej grającym z legionistów, pojawiał się na murawie za każdym razem, gdy był do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Wystąpił ostatecznie w 43 meczach. Jako napastnik raził jednak nieskutecznością, na potęgę marnował dogodne sytuacje strzeleckie. We wszystkich rozgrywkach udało mu się zdobyć tylko 10 bramek, co i tak pozwoliło mu zostać najlepszym strzelcem zespołu wraz z Jean-Pierre'm Nsame. Do dorobku strzeleckiego dołożył jeszcze 1 asystę. Jego kontrakt z Legią obowiązuje jeszcze przez 3 lata, do końca sezonu 2028/29.



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Komentarze (17)

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Art - 3 minuty temu, *.play.pl

2,8 mln euro?😂 Nikt rozsądny nawet nie spojrzy na tą ofertę. To oznacza, że robią to tylko pod publiczkę.

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Stary pijak - 8 minut temu, *.centertel.pl

Chyba coś im się pomyliło tu trzeba dopłacić 2,8 miliona euro żeby go ktoś zabral

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Wojtek86 - 11 minut temu, *.154.202

Szok i niedowieżanie xD

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Trampek - 13 minut temu, *.orange.pl

Czy to jest celowo wystawiona cena zaporowa , aby "uspokoić" kibiców w stylu chcieliśmy sprzedać ale nie wyszło .Nawet wystawienie ceny o 50% niższą za niego , nie znajdzie się w Europie nabywca. Tylko rozmowa z Chińczykami może przynieść pozytywny skutek polegający na pozbyciu się jego. Arabowie też go nie kupią.

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Guny - 26 minut temu, *.223.42

Haha, no tak, Legia moze i jest chętna. Tyle że musi byc chętny jeszcze po drugiej stronie, a na to jakos nie czuję, zeby sie zanosiło😜

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Obcy - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl

Tego gościa nie da się sprzedać. Tylko nam można wcisnąć taki kit.

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Typek - 35 minut temu, *.t-mobile.pl

HAHAHAHA, powodzenia ferdek!!!

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kaktus - 37 minut temu, *.68.7

Buuuuu chcą sprzedać naszą trzymilionową gwiazdę... 😁

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Wycior - 42 minuty temu, *.vectranet.pl

Już widzę ten tłum chętnych, przelicytowujących się w amoku…

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Paco - 44 minuty temu, *.88.143

Za darmo zawiozę na lotnisko

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Łukasz - 46 minut temu, *.orange.pl

Ale jak to? Chcą sprzedać Markowi pierwszą strzelbę? Najlepszą armatę? Podstawową 9-kę? Snajpera i target mana w jednym?😂🤣😜

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Tymon - 57 minut temu, *.play-internet.pl

Tylko kto chętny kupić taki szrot ??? Moze wieczysta ?

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Koral - 1 godzinę temu, *.234.210

Ale za niego trzeba doplacić, a nie oczekiwać pieniędzy😁 i tak będzie trudno znaleść kogoś, kto wezmie go za dopłatą.

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opoor - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl

Obniżyć kwotę o 2,799 miliona i może jakiś ślepy się trafi co go weźmie.

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cat - 1 godzinę temu, *.63.182

po wynegocjowaniu ceny różnicę pomiędzy zakupem powinien uzupełnić pan Bobic/Żewłakow. Może być w ratach...

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Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

będziemy tęsknić :)

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Bodzio - 1 godzinę temu, *.opslegionowo.pl

🤣

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