Marcovia Marki 3-4 Legia. Legia mistrzem Polski!

We wtorek w Markach rozegrany został finał play-off ekstraligi badmintona, w którym drużyna Legii Warszawa mierzyła się z Marcovią. Legioniści dzień wcześniej pokonali w półfinale Hubala Białystok 4-1, z kolei Marcovia zwyciężyła SKB Suwałki 4-2. Spotkane z Marcovią zakończyło się wygraną Legii 4-3, dzięki czemu legioniści zdobyli tytuł drużynowych mistrzów Polski. Dla Legii to pierwszy medal w historii sekcji, która przed tym sezonem działała tylko przez jeden sezon (2018/19).
Legia Warszawa 4-3 WWL Badminton Marcovia Marki
Miłosz Bochat/Szymon Ślepecki 2-0 (15-10, 15-13) Łukasz Cimosz/Victor Svendsen
Paulina Cybulska/Kaloyana Nalbantova 2-0 (15-6, 15-8) Dominika Kwaśnik/Kaja Ziółkowska
Dominik Kwinta 1-2 (11-15, 15-6, 11-5) Ade Resky Dwicahyo
Kaloyana Nalbantova 2-0 (15-8, 15-9) Kaja Ziółkowska
Szymon Ślepecki/Kornelia Marczak 1-2 (15-2, 12-15, 13-15) Ade Resky Dwicahyo/Dominika Kwaśnik
Mateusz Golas 0-2 (14-15, 8-15) Victori Svendsen
Yvonne Li 2-0 (15-4, 15-2) Aleksandra Wasilewska
Tabela ligowa po fazie zasadniczej
|Miejsce
|Zespół
|Punkty
|Wygrane-porażki
|1.
|Legia Warszawa
|21
|7-1
|2.
|SKB Litpol-Malow Suwałki
|20
|7-1
|3.
|WWL Badminton Marcovia Marki
|16
|5-3
|4.
|UKS Hubal-Kawasaki Białystok
|15
|5-3
|5.
|UKS Unia Bieruń
|13
|4-4
|6.
|KU AZS UM Łódź
|12
|4-4
|7.
|WKS Śląsk Wrocław
|8
|3-5
|8.
|OSSM-SMS Białystok
|3
|1-7
|9.
|KS Badminton Kobierzyce
|0
|0-8
Turniej finałowy
Półfinały
Legia Warszawa 4-1 UKS Hubal-Kawasaki Białystok
WWL Badminton Marcovia Marki 4-2 SKB Litpol-Malow Suwałki
o 3. miejsce
KS Hubal-Kawasaki Białystok 1-4 SKB Litpol-Malow Suwałki
o 1. miejsce
Legia Warszawa 4-3 WWL Badminton Marcovia Marki