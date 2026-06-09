Marcovia Marki 3-4 Legia. Legia mistrzem Polski!

We wtorek w Markach rozegrany został finał play-off ekstraligi badmintona, w którym drużyna Legii Warszawa mierzyła się z Marcovią. Legioniści dzień wcześniej pokonali w półfinale Hubala Białystok 4-1, z kolei Marcovia zwyciężyła SKB Suwałki 4-2. Spotkane z Marcovią zakończyło się wygraną Legii 4-3, dzięki czemu legioniści zdobyli tytuł drużynowych mistrzów Polski. Dla Legii to pierwszy medal w historii sekcji, która przed tym sezonem działała tylko przez jeden sezon (2018/19).

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Legia Warszawa 4-3 WWL Badminton Marcovia Marki

Miłosz Bochat/Szymon Ślepecki 2-0 (15-10, 15-13) Łukasz Cimosz/Victor Svendsen

Paulina Cybulska/Kaloyana Nalbantova 2-0 (15-6, 15-8) Dominika Kwaśnik/Kaja Ziółkowska

Dominik Kwinta 1-2 (11-15, 15-6, 11-5) Ade Resky Dwicahyo

Kaloyana Nalbantova 2-0 (15-8, 15-9) Kaja Ziółkowska

Szymon Ślepecki/Kornelia Marczak 1-2 (15-2, 12-15, 13-15) Ade Resky Dwicahyo/Dominika Kwaśnik

Mateusz Golas 0-2 (14-15, 8-15) Victori Svendsen

Yvonne Li 2-0 (15-4, 15-2) Aleksandra Wasilewska





Tabela ligowa po fazie zasadniczej

Miejsce Zespół Punkty Wygrane-porażki 1. Legia Warszawa 21 7-1 2. SKB Litpol-Malow Suwałki 20 7-1 3. WWL Badminton Marcovia Marki 16 5-3 4. UKS Hubal-Kawasaki Białystok 15 5-3 5. UKS Unia Bieruń 13 4-4 6. KU AZS UM Łódź 12 4-4 7. WKS Śląsk Wrocław 8 3-5 8. OSSM-SMS Białystok 3 1-7 9. KS Badminton Kobierzyce 0 0-8





Turniej finałowy

Półfinały

Legia Warszawa 4-1 UKS Hubal-Kawasaki Białystok

WWL Badminton Marcovia Marki 4-2 SKB Litpol-Malow Suwałki

o 3. miejsce

KS Hubal-Kawasaki Białystok 1-4 SKB Litpol-Malow Suwałki