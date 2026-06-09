Badminton

Marcovia Marki 3-4 Legia. Legia mistrzem Polski!

fot. Bodziach
Bodziach
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We wtorek w Markach rozegrany został finał play-off ekstraligi badmintona, w którym drużyna Legii Warszawa mierzyła się z Marcovią. Legioniści dzień wcześniej pokonali w półfinale Hubala Białystok 4-1, z kolei Marcovia zwyciężyła SKB Suwałki 4-2. Spotkane z Marcovią zakończyło się wygraną Legii 4-3, dzięki czemu legioniści zdobyli tytuł drużynowych mistrzów Polski. Dla Legii to pierwszy medal w historii sekcji, która przed tym sezonem działała tylko przez jeden sezon (2018/19).

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Legia Warszawa 4-3 WWL Badminton Marcovia Marki
Miłosz Bochat/Szymon Ślepecki 2-0 (15-10, 15-13) Łukasz Cimosz/Victor Svendsen
Paulina Cybulska/Kaloyana Nalbantova 2-0 (15-6, 15-8) Dominika Kwaśnik/Kaja Ziółkowska
Dominik Kwinta 1-2 (11-15, 15-6, 11-5) Ade Resky Dwicahyo
Kaloyana Nalbantova 2-0 (15-8, 15-9) Kaja Ziółkowska
Szymon Ślepecki/Kornelia Marczak 1-2 (15-2, 12-15, 13-15) Ade Resky Dwicahyo/Dominika Kwaśnik
Mateusz Golas 0-2 (14-15, 8-15) Victori Svendsen
Yvonne Li 2-0 (15-4, 15-2) Aleksandra Wasilewska

 

Tabela ligowa po fazie zasadniczej

MiejsceZespółPunktyWygrane-porażki
1. Legia Warszawa217-1
2. SKB Litpol-Malow Suwałki207-1
3. WWL Badminton Marcovia Marki165-3
4. UKS Hubal-Kawasaki Białystok155-3
5. UKS Unia Bieruń134-4
6. KU AZS UM Łódź124-4
7. WKS Śląsk Wrocław83-5
8. OSSM-SMS Białystok31-7
9. KS Badminton Kobierzyce00-8


Turniej finałowy

Półfinały
Legia Warszawa  4-1 UKS Hubal-Kawasaki Białystok
WWL Badminton Marcovia Marki 4-2 SKB Litpol-Malow Suwałki

o 3. miejsce
KS Hubal-Kawasaki Białystok 1-4 SKB Litpol-Malow Suwałki

o 1. miejsce
Legia Warszawa  4-3 WWL Badminton Marcovia Marki



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