22. urodziny Maksymiliana Wilczka

Maksymilian Wilczek | fot. Hugollek / Legionisci.com
Redakcja
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Dzisiaj Maksymilian Wilczek świętuje 22. urodziny. Niski skrzydłowy uczył się koszykarskiego rzemiosła w WKK Wrocław, skąd przeniósł się na sezon do Arki Gdynia. Po roku w Trójmieście trafił do naszego klubu przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025. Od tego czasu rozegrał 95 spotkań zarówno na krajowych parkietach, jak i w europejskich pucharach.

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Był częścią mistrzowskiej ekipy, która sięgnęła po złote medale w minionych rozgrywkach. Natomiast indywidualnie cieszył się z wygranego konkursu rzutów za 3 pkt. podczas tegorocznego turnieju o Puchar Polski.

Z okazji urodzin życzymy solenizantowi przede wszystkim zdrowia, a także sukcesów z Legią oraz w życiu prywatnym.



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