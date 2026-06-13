22. urodziny Maksymiliana Wilczka

Dzisiaj Maksymilian Wilczek świętuje 22. urodziny. Niski skrzydłowy uczył się koszykarskiego rzemiosła w WKK Wrocław, skąd przeniósł się na sezon do Arki Gdynia. Po roku w Trójmieście trafił do naszego klubu przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025. Od tego czasu rozegrał 95 spotkań zarówno na krajowych parkietach, jak i w europejskich pucharach.

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Był częścią mistrzowskiej ekipy, która sięgnęła po złote medale w minionych rozgrywkach. Natomiast indywidualnie cieszył się z wygranego konkursu rzutów za 3 pkt. podczas tegorocznego turnieju o Puchar Polski.

Z okazji urodzin życzymy solenizantowi przede wszystkim zdrowia, a także sukcesów z Legią oraz w życiu prywatnym.