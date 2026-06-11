Legia powalczy w Rudzie Śląskiej o pierwsze mistrzostwo

W najbliższą sobotę, na stadionie przy ul. Bytomskiej 15 w Rudzie Śląskiej (Burloch Arena), rozegrany zostanie turniej finałowy mistrzostw Polski kobiet w rugby 7-osobowym. Początek rywalizacji o godzinie 11:00, dekorację zaplanowano przed godziną 20:00. Rugbistki Legii Warszawa mają szansę powalczyć o pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski.

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By zdobyć mistrzowski tytuł, legionistki muszą wygrać cały turniej. Szykuje się niesamowita rywalizacja naszej drużyny z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk, które w ostatniej dekadzie zdominowały rozgrywki ligowe w Polsce.

Legionistki mają na swoim koncie 8 medali - dwa brązowe (2017/18 i 2019/20) oraz 6 srebrnych (2016/2017, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25). W tym sezonie sezon rozpoczął się od czterech turniejów wygranych przez Biało-Zielone z Gdańska. W końcu jednak Legia przełamała supremację ekipy z Trójmiasta. W kwietniu nasze zawodniczki wygrały turniej w Mysłowicach (19-0 w finale przeciwko Biało-Zielonym), następnie dwa tygodnie później triumfowały w Rudzie Śląskiej (w finale 24-19 po dogrywce), a w połowie maja zwyciężyły w Gdyni (19-10 w finale). Wygrana w finałowym turnieju pozwoliłaby legionistkom zrównać się punktami z gdańszczankami, a zgodnie z regulaminem, triumf w turnieju finałowym sprawi, że to właśnie jego zwycięzca - przy równej liczbie punktów - będzie mistrzem Polski.

Mocno wierzymy, że będzie nim Legia. Trzymamy kciuki, dziewczyny!