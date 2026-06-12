Pięciobój

Wyniki legionistów w PŚ w Budapeszcie

Hanna Jakubowska | fot. The Baron Von Monta
Bodziach
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W Budapeszcie trwają trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w którym startowało pięcioro zawodników Legii. Niestety wszyscy rywalizację skończyli na etapie kwalifikacji do półfinałów. 

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Najbliżej awansu do kolejnego etapu rywalizacji była Małgorzata Karbownik, która zajęła 15. miejsce w gr. C z 1422 pkt. Legionistka miała trzeci wynik w pływaniu w swojej grupie (1:00.03 min.) oraz szósty na torze przeszkód (28,74s). Słabszy występ w biegu ze strzelaniem (20 lokata, czas 12:19.48 min.) sprawił, że awansu do półfinału nie zdołała wywalczyć. Hanna Jakubowska zajęła 23. miejsce w gr. B z 1374 pkt., najlepiej spisując się w pływaniu (1:01.43 min.) i siódma lokata w tej konkurencji. Maja Biernacka była 32. w gr. C z 1290 pkt.

Maksymilian Dobosz zajął 22. miejsce w grupie B, z 1520 pkt. Najlepiej wypadł w pływaniu (11. lokata) z czasem 56,60s. Daniel Ławrynowicz zajął 29. miejsce w gr. D z 1457 pkt.



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