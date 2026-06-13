Bobić ostrzega: Czeka nas zdradliwe okienko transferowe

Fredi Bobić i Marek Papszun | fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Brak awansu do europejskich pucharów i mniejszy o 5-6 milionów euro budżet to nie jedyne zmartwienia pionu sportowego Legii Warszawa przed startem nowego sezonu. Dyrektor sportowy klubu, Fredi Bobić, w rozmowie z naszym serwisem zapowiada niezwykle trudne i wycieńczające miesiące na rynku transferowym. Powód? Mistrzostwa świata, które zamrażają piłkarski biznes.

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– Uświadamiam wszystkim dookoła: czeka nas zdradliwe okienko transferowe, bo mamy na horyzoncie mistrzostwa świata. Przykłady z przeszłości uczą, że turniej tej rangi to moment, kiedy większe ligi zwyczajnie przechodzą w tryb uśpienia. Cała branża wisi na „stand-by” – tłumaczy Bobić.

 

Według dyrektora sportowego prawdziwa karuzela ruszy dopiero po zakończeniu mundialu, co stworzy logistyczny koszmar. Turniej wywinduje ceny zawodników, którzy zaliczą jeden udany przebłysk, a to z kolei zmusi bogatsze kluby do późniejszego czyszczenia list płac. To właśnie wtedy Legia zamierza szukać swoich szans rynkowych.

Kibice muszą się jednak uzbroić w cierpliwość. Choć sztaby szkoleniowe wolałyby mieć zamkniętą kadrę od pierwszego dnia przygotowań, Bobić stawia sprawę jasno – te czasy już minęły. Co więcej, Legia nie zamierza szaleć z wydatkami i zamiast tego planuje mocniej otworzyć drzwi dla zdolnej młodzieży z akademii.

– Nasz najważniejszy problem polega teraz w dużej mierze na tym, że po prostu nie możemy przeznaczać dużych kwot na rynku transferowym. Znacznie zdrowiej jest wypełnić pozycje wychowankami własnej akademii. Na pierwsze dwa tygodnie i na obóz przygotowawczy w Niemczech dołączy do nas kilku zdolnych wychowanków. To kluczowe, żeby na własne oczy zobaczyć, czy są gotowi, by dołączyć do pierwszej drużyny na stałe i podjąć rywalizację – zapowiada dyrektor sportowy Legii.

 PRZECZYTAJ ROZMOWĘ Z DYREKTOREM SPORTOWYM LEGII


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Komentarze (7)

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fan - 25 minut temu, *.78.0

w końcu będą stawiać na młodych z akademii a nie amatorów z zagranicy ! brawo !

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do Redakcji - 52 minuty temu, *.vectranet.pl

Czy wywiad był autoryzowany przez klub?

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Woytek (Legionisci.com) - 21 minut temu, *.orange.pl

@do Redakcji: tak. Od lat wszystkie wywiad z pracownikami klubu są autoryzowane.

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Grzesiek85 - 57 minut temu, *.play.pl

Bobic won. Już buduje sobie alibi. Powinniśmy go wywieźć na taczkach.

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Lesio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Bida aż piszczy - kiedy ten Mioduski przestanie upokarzać ten klub ?

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KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

"Legia nie zamierza szaleć z wydatkami i zamiast tego planuje mocniej otworzyć drzwi dla zdolnej młodzieży z akademii. " - i to może być klucz do sukcesu, a nie palenie pieniędzmi w piecu czy tam Kłodoviciami za 3 bańki ojro

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Eld - 1 godzinę temu, *.play.pl

Juz układają narrację pod kolejne wtopy.

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