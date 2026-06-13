"Wyglądał na zmęczonego" - dyrektor o byłym trenerze Legii

Edward Iordanescu i Fredi Bobić | fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Jesienny kryzys Legii Warszawa, zwieńczony fatalną serią dwunastu meczów bez zwycięstwa, na długo pozostanie w pamięci kibiców. Choć z boku mogło to wyglądać na nagłe załamanie formy, dyrektor sportowy klubu, Fredi Bobić, przyznaje, że sygnały ostrzegawcze dotyczące trenera Edwarda Iordanescu pojawiały się znacznie wcześniej. Kluczowym czynnikiem okazało się psychiczne i fizyczne wycieńczenie szkoleniowca.

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Według relacji dyrektora sportowego, pierwsze poważne problemy zdiagnozowano już na początku października. Prowadzenie Legii w wymagającym rytmie gry co trzy dni okazało się dla rumuńskiego trenera zbyt dużym obciążeniem.

– Od początku października trener dawał powody do niepokoju. Wyglądał na zmęczonego. Mieliście rację, pisząc, że przychodził w tej sprawie do Michała Żewłakowa. Rozmawialiśmy o tym we trójkę, zastanawiając się, czy to w ogóle ma sens, żeby u nas zostawał. To wszystko bardzo nas zaskoczyło – opowiada Fredi Bobić w rozmowie z Legionisci.com.

 

Mimo że pion sportowy po awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji próbował motywować Iordanescu do dalszej pracy i nie planował zmiany na stanowisku szkoleniowca, zmęczenie trenera zaczęło przekładać się na jego codzienne funkcjonowanie oraz decyzje boiskowe. Czarę goryczy przelał niespodziewany przebieg wydarzeń wokół meczu z Samsunsporem.

– Zachowanie trenera, decyzje personalne zdumiały wszystkich. Nikt nie rozumiał, co on robi. To był zły sygnał dla otoczenia i dla każdego w klubie. Dyskutowaliśmy o tym wewnątrz. Jasnym stało się to, że musimy poszukać kogoś innego i że to tylko kwestia czasu – tłumaczy Bobić.

Ostateczną decyzję o rozstaniu i zakończeniu współpracy przyspieszyła porażka w Pucharze Polski z Pogonią, po której klub musiał zareagować. Następstwem tej decyzji był trudny, trwający siedem tygodni okres przejściowy pod wodzą Inakiego Astiza, podczas którego zmęczona i sfrustrowana szatnia nie zdołała wygrać 12 spotkań z rzędu.

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Komentarze (1)

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Grzesiek85 - 1 godzinę temu, *.play.pl

Kompletnie absurdalna sytuacja. Moim zdaniem wina po stronie tego, kto go zatrudnił. Jakieś rozmowy prowadzili, research ? Czy pojechali do niego już tylko z papierami do podpisania ? Nie do zaakceptowania. Dobrze, że Żewłakow poleciał.

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