Koszykówka

Zastal Zielona Góra 63-79 Legia Warszawa. Pewna wygrana!

fot. Bodziach
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W trzecim finałowym mezu o mistrzostwo Polski w koszykówce rozegranym w Zielonej Górze Legia Warszawa pokonała miejscowy Zastal 79-63. "Zieloni Kanonierzy" objęli prowadzenie od pierwszych minut i nie oddali go aż do końcowej syreny. Stan rywalizacji 2-1 dla Legii - gra toczy się do czterech zwycięstw. Czwarte spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek w Zielonej Górze, a piąte w środę w Warszawie.

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PLK: Zastal Zielona Góra 63-79 Legia Warszawa
Kwarty: 7-18, 23-21, 17-22, 16-18

Zastal Zielona Góra

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0C. Garrison21:4900/6 (0%)0/2 (0%)0/4 (0%)334
3A. Mazurczak30:3721/7 (14%)1/3 (33%)0/4 (0%)382
4D. Wilson Iii0:000000
6M. Majewski 4:5042/2 (100%)2/2 (100%)0/1 (0%)000
7K. Sulima9:2710/1 (0%)0/1 (0%)1/2 (50%)303
8F. Matczak14:0441/2 (50%)1/2 (50%)1/2 (50%)323
10P. Fayne22:3752/3 (66%)2/3 (66%)1/3 (33%)412
12P. Cartier23:44134/8 (50%)3/5 (60%)1/3 (33%)4/4 (100%)603
13J. Szumert24:1282/6 (33%)0/1 (0%)2/5 (40%)2/2 (100%)402
32J. Maughmer23:40125/10 (50%)4/8 (50%)1/2 (50%)1/1 (100%)712
40C. Lewis25:00144/9 (44%)4/6 (66%)0/3 (0%)6/6 (100%)402
77M. Woroniecki0:000000
Suma6321/54 (38%)16/30 (53%)5/24 (20%)16/21 (76%)391523

Trener: Arkadiusz Miłoszewski

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves22:5521/8 (12%)1/3 (33%)0/5 (0%)732
1B. Czapla2:010010
3A. Pluta29:2983/10 (30%)1/4 (25%)2/6 (33%)173
5W. Tomaszewski2:080100
7D. Brewton Iii23:27134/9 (44%)4/7 (57%)0/2 (0%)5/8 (62%)232
15O. Siliņš21:0272/3 (66%)2/3 (66%)1/2 (50%)422
23M. Kolenda18:2872/5 (40%)0/1 (0%)2/4 (50%)1/2 (50%)412
25R. Thompson18:3492/6 (33%)1/3 (33%)1/3 (33%)4/5 (80%)412
32M. Wilczek9:3651/3 (33%)1/3 (33%)2/2 (100%)104
40S. Hunter22:0962/4 (50%)2/4 (50%)2/4 (50%)302
42C. Ponsar30:11229/17 (52%)6/12 (50%)3/5 (60%)1/1 (100%)1333
Suma7926/65 (40%)15/34 (44%)11/31 (35%)16/24 (66%)412122

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Marek Ćmikiewicz
Sędziowie: Wojciech Liszka, Dariusz Zapolski, Tomasz Langowski


koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach

koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach

koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa hala
fot. Bodziach


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Komentarze (3)

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KAMI(L) - 13 minut temu, *.play.pl

Nasza Legia najlepsza w Polsce jest!! ❤️🤍💚

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Remino - 15 minut temu, *.orange.pl

👍👏😊❤️

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DzikiDzik - 20 minut temu, *.orange.pl

No i e(L)egancko 💪

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