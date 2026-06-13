Zastal Zielona Góra 63-79 Legia Warszawa. Pewna wygrana!

W trzecim finałowym mezu o mistrzostwo Polski w koszykówce rozegranym w Zielonej Górze Legia Warszawa pokonała miejscowy Zastal 79-63. "Zieloni Kanonierzy" objęli prowadzenie od pierwszych minut i nie oddali go aż do końcowej syreny. Stan rywalizacji 2-1 dla Legii - gra toczy się do czterech zwycięstw. Czwarte spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek w Zielonej Górze, a piąte w środę w Warszawie.
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PLK: Zastal Zielona Góra 63-79 Legia Warszawa
Kwarty: 7-18, 23-21, 17-22, 16-18
Zastal Zielona Góra
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|C. Garrison
|21:49
|0
|0/6 (0%)
|0/2 (0%)
|0/4 (0%)
|3
|3
|4
|3
|A. Mazurczak
|30:37
|2
|1/7 (14%)
|1/3 (33%)
|0/4 (0%)
|3
|8
|2
|4
|D. Wilson Iii
|0:00
|0
|0
|0
|0
|6
|M. Majewski
|4:50
|4
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|0
|7
|K. Sulima
|9:27
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|3
|0
|3
|8
|F. Matczak
|14:04
|4
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|3
|2
|3
|10
|P. Fayne
|22:37
|5
|2/3 (66%)
|2/3 (66%)
|1/3 (33%)
|4
|1
|2
|12
|P. Cartier
|23:44
|13
|4/8 (50%)
|3/5 (60%)
|1/3 (33%)
|4/4 (100%)
|6
|0
|3
|13
|J. Szumert
|24:12
|8
|2/6 (33%)
|0/1 (0%)
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|4
|0
|2
|32
|J. Maughmer
|23:40
|12
|5/10 (50%)
|4/8 (50%)
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|7
|1
|2
|40
|C. Lewis
|25:00
|14
|4/9 (44%)
|4/6 (66%)
|0/3 (0%)
|6/6 (100%)
|4
|0
|2
|77
|M. Woroniecki
|0:00
|0
|0
|0
|0
|Suma
|63
|21/54 (38%)
|16/30 (53%)
|5/24 (20%)
|16/21 (76%)
|39
|15
|23
Trener: Arkadiusz Miłoszewski
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|22:55
|2
|1/8 (12%)
|1/3 (33%)
|0/5 (0%)
|7
|3
|2
|1
|B. Czapla
|2:01
|0
|0
|1
|0
|3
|A. Pluta
|29:29
|8
|3/10 (30%)
|1/4 (25%)
|2/6 (33%)
|1
|7
|3
|5
|W. Tomaszewski
|2:08
|0
|1
|0
|0
|7
|D. Brewton Iii
|23:27
|13
|4/9 (44%)
|4/7 (57%)
|0/2 (0%)
|5/8 (62%)
|2
|3
|2
|15
|O. Siliņš
|21:02
|7
|2/3 (66%)
|2/3 (66%)
|1/2 (50%)
|4
|2
|2
|23
|M. Kolenda
|18:28
|7
|2/5 (40%)
|0/1 (0%)
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|4
|1
|2
|25
|R. Thompson
|18:34
|9
|2/6 (33%)
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|4/5 (80%)
|4
|1
|2
|32
|M. Wilczek
|9:36
|5
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|4
|40
|S. Hunter
|22:09
|6
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|3
|0
|2
|42
|C. Ponsar
|30:11
|22
|9/17 (52%)
|6/12 (50%)
|3/5 (60%)
|1/1 (100%)
|13
|3
|3
|Suma
|79
|26/65 (40%)
|15/34 (44%)
|11/31 (35%)
|16/24 (66%)
|41
|21
|22
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Marek Ćmikiewicz
Sędziowie: Wojciech Liszka, Dariusz Zapolski, Tomasz Langowski