Zastal Zielona Góra 63-79 Legia Warszawa. Pewna wygrana!

W trzecim finałowym mezu o mistrzostwo Polski w koszykówce rozegranym w Zielonej Górze Legia Warszawa pokonała miejscowy Zastal 79-63. "Zieloni Kanonierzy" objęli prowadzenie od pierwszych minut i nie oddali go aż do końcowej syreny. Stan rywalizacji 2-1 dla Legii - gra toczy się do czterech zwycięstw. Czwarte spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek w Zielonej Górze, a piąte w środę w Warszawie.

Komentarze (3)

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KAMI(L) - 13 minut temu, *.play.pl Nasza Legia najlepsza w Polsce jest!! ❤️🤍💚 odpowiedz

Remino - 15 minut temu, *.orange.pl 👍👏😊❤️ odpowiedz

DzikiDzik - 20 minut temu, *.orange.pl No i e(L)egancko 💪 odpowiedz

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