Rugby kobiet

Legia Warszawa mistrzem Polski Kobiet w Rugby 7! Historyczny sukces legionistek

fot. Legia Rugby
Bodziach

W sobotę w Rudzie Śląskiej rozegrany został ostatni turniej finałowy mistrzostw Polski kobiet w rugby 7-osobowym. Po raz pierwszy w historii drużyna Legii Warszawa wywalczyła mistrzostwo, pokonując w finale Biało-Zielone Ladies Gdańsk, a tym samym zdetronizowały wielokrotne mistrzynie kraju. Gratulujemy!

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Legionistki, prowadzone przez trenera Filipa Cackowskiego, mają na swoim koncie 9 medali - 1 złoty (2025/26),  6 srebrnych (2016/2017, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25) oraz 2 brązowe (2017/18 i 2019/20).

Od początku turnieju Legia prezentowała bardzo wysoką formę. W fazie grupowej legionistki pokonały Mazovię Mińsk Mazowiecki 50-0 oraz Bestie Rugby Kraków 43-0, zapewniając sobie awans do półfinału z pierwszego miejsca w grupie.

W meczu półfinałowym Legia Warszawa zwyciężyła RC Arkę Gdynia 33-10, natomiast w wielkim finale zmierzyła się z wielokrotnymi mistrzyniami Polski – Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Finał zakończył się pewnym zwycięstwem legionistek 28-0.

Wyniki Legii Warszawa podczas VIII Turnieju MP Kobiet Rugby 7

Legia Warszawa 50-0 Mazovia Mińsk Mazowiecki
Legia Warszawa 43-0 Bestie Rugby Kraków
Półfinał: Legia Warszawa 33-10 RC Arka Gdynia
Finał: Legia Warszawa 28–0 Biało-Zielone Ladies Gdańsk

Indywidualne wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki turnieju otrzymała reprezentująca Legię Warszawa Jessica Gentle, która została wybrana MVP zawodów.

Powody do zadowolenia miała również współpracująca z Legią drużyna Mazovia Mińsk Mazowiecki, która po zwycięstwie nad Bestiami Rugby Kraków oraz awansie do strefy medalowej zakończyła turniej na trzecim miejscu, zdobywając brązowe medale.

Końcowa klasyfikacja VIII Turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7:

1.    Legia Warszawa 
2.    Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk 
3.    Mazovia Akpol Mińsk Mazowiecki 
4.    RC Arka Gdynia 
5.    Black Roses Posnania Poznań 
6.    Bestie Rugby Kraków

Centrum informacji o rugby Legii



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