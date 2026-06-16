Nowa koszulka meczowa na 110-lecie Legii Warszawa

fot. Legia Warszawa
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Legia Warszawa zaprezentowała nową koszulkę meczową, w jakiej piłkarze stołecznego zespołu występować będą w spotkaniach domowych w sezonie 2026/27. Z naszych informacji wynika, że wyjazdową koszulkę klub zaprezentuje w lipcu.

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"Jubileuszowa koszulka utrzymana jest w czystej bieli, która tworzy tło dla subtelnych, ale znaczących detali. Złote uszlachetnienia na ramionach wyraźnie sygnalizują wyjątkowość koszulki i nadają jej wyjątkowy, jubileuszowy charakter. Wyraźnym motywem jest wieniec laurowy oplatający „eLkę". To symbol 110-letniej rywalizacji. Klasyczny kołnierzyk dopełnia elegancką i nowoczesną estetykę" - komunikuje klub.

Kampania jubileuszowej koszulki osadzona w sercu starej Warszawy - wśród kamienic, które pamiętają pierwsze lata istnienia klubu. W sesji „Pod Gigantami" wzięły udział postacie, które tworzyły historię Legii: Krzysztof Dowhań, Tomasz Sokołowski, Ivica Vrdoljak, ale też ci, którzy przenoszą tę opowieść w przyszłość: Jakub Żewłakow, Jan Leszczyński, Samuel Kovacik.Wzór w sporym stopniu nawiązuje do koszulki z sezonu 2013/2014 roku, czyli czasów, w których barwy Legii reprezentował Vrdoljak (zdjęcie na końcu artykułu).

koszulka meczowa adidas
fot. Legia Warszawa

Cena koszulki

Koszulka dostępna jest online na sklep.legia.com i w Legia FanStore przy Łazienkowskiej, w rozmiarach od XS do 3XL oraz dziecięcych. W wersji podstawowej kosztuje 389 zł, koszulka dziecięca 289 zł.Już teraz koszulki można kupować na sklep.legia.com.

koszulka meczowa adidas 110-lecie
fot. Legia Warszawa

koszulka meczowa adidas 110-lecie
fot. Legia Warszawa


koszulka Fortuna
Koszulka z 2013 roku - fot. Mishka / Legionisci.com



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Komentarze (4)

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Dottore - 13 minut temu, *.play-internet.pl

Złota, a skromna 😇

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terry - 17 minut temu, *.play.pl

Podobały mi się te z ukośnym pasem. Nawiązywały do historycznych strojów, do wojskowości i były charakterystyczne dla nas, a je jakieś tam białe które ma 1000 drużyn. A zwłaszcza te komplety stalowe i khaki były super.

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WF - 18 minut temu, *.play-internet.pl

Słaba

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Ochota WWA - 20 minut temu, *.virtuaoperator.pl

Dla mnie super!

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