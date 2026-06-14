Koszykówka

Doping kibiców na 3. meczu finałowym w Zielonej Górze

Kibice Legii w Zielonej Górze | fot. Bodziach
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Blisko 250 fanów Legii wspierało koszykarską Legię podczas trzeciego meczu finałowej serii mistrzostw Polski w Zielonej Górze, gdzie nasz zespół mierzył się z Zastalem. Na trybunach stawiło się ponad 5 tysięcy kibiców, a wszystkie wejściówki rozeszły się w ciągu kilku godzin.

REKLAMA

Fani Legii zajęli miejsca na najwyższej kondygnacji, na trybunie za koszem. Plug goście klubu, którzy zajęli miejsca na trybunce za ławką naszej drużyny. Zastalowcy przygotowali na początek spotkania kartoniadę, choć co ona przedstawiała nie wie nikt. Później zrobili "prezentację" taką jak na wszystkich wcześniejszych spotkaniach. Tj. transparent "Zastal Express", pod odpaleniu sztucznego dymu nad lokomotywą, ruszył wokół hali aż dotarł do "stacji Warszawa". W tle z kawałkiem dla dzieci - "Jedzie pociąg z daleka". W młynie miejscowych wywieszony został transparent, który wisiał już na wcześniejszych spotkaniach - "Niech dziś śpiew się niesie z CRS-u, nikt nie zatrzyma Zastal Expressu".

 

Mecz poprzedziło odegranie hymnu narodowego, a w jego trakcie Zastal rozciągnął sektorówkę z godłem narodowym. Chociaż odebrane zostały dwie zwrotki hymnu, fani Legii odśpiewali wszystkie cztery. Jeśli chodzi o doping, to momentami było w hali głośno, poprzez tumult dzięki 5 tysiącom "klaskaczy". Śpiew legionistów regularnie przebijał się przed doping gospodarzy. Oczywiście z racji na dysproporcję sił, ten nie był aż tak słyszalny... Choć kiedy zielonogórzanie zaczynali przegrywać większą ilością punktów, warszawiaków słychać było zdecydowanie lepiej.

"O mistrzostwo walcz, ukochana ma, o mistrzostwo walcz, Legio Warszawa" - śpiewali z całych sił kibice z Łazienkowskiej. Legioniści wywiesili transparent "Stop delegalizacji pirotechniki", a doping prowadzili w asyście bębna. Spotkanie potoczyło się po naszej myśli i po meczu mogliśmy podziękować drużynie za drugą wygraną w tej serii. "Jeszcze dwa, jeszcze dwa!" - skandowali kibice w kierunku koszykarzy. Później zaś odśpiewano "Sto lat" z okazji urodzin Maksa Wilczka. Kolejny mecz finałowej serii odbędzie się w Zielonej Górze w poniedziałek o 20:15.


koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa hala
fot. Bodziach
koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa
fot. Bodziach
koszykówka Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach
kibice na wyjazdowym meczu kosza w Zielonej Górze
fot. Bodziach

kibice Legia kosz na meczu w Zielonej Górze
fot. Bodziach


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.