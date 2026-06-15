Zapowiedź 4. meczu finałowego z Zastalem

W poniedziałkowy wieczór w Zielonej Górze, rozegrany zostanie czwarty mecz finałowy play-off Orlen Basket Ligi, w którym Legia mierzyć się będzie z Zastalem. Legioniści prowadzą obecnie 2-1, w serii do czterech zwycięstw. Wierzymy, że do Warszawy podopieczni Heiko Rannuli wrócą z trzecią wygraną. Możemy się oczywiście spodziewać, że gospodarze nie poddadzą się i zostawią na parkiecie wszystko, co mają w baku.

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W meczu numer trzy Legia udowodniła, że jest najlepszym zespołem ligi w obronie. Zatrzymanie zielonogórzan na 63 punktach przed własną publicznością jest nie lada wyczynem. Zastal w tym sezonie jeszcze nigdy nie zdobył tak małej liczby punktów. Legia od samego początku spotkania konsekwentnie grała w defensywie, nie pozwalając kluczowym graczom znaleźć odpowiedniego rytmu gry. Pierwsze minuty gry były kluczowe pod kątem psychologicznym. Później wypracowana przez Legię przewaga nawet na moment nie była zagrożona. Choć w ataku legioniści wcale nie grali w sobotni wieczór wybitnie. Wszyscy wiemy, że ofensywnie Legię stać na więcej.





Heiko Rannula zdecydował się na roszadę w składzie. W miejsce Matthiasa Tassa, po jednym meczu odpoczynku, do kadry wrócił Ojars Silins. I Łotysz zagrał bardzo dobre spotkanie - trafił 2/3 trójek, a w obronie harował za dwóch. Zaliczył dwa przechwyty, dwa bloki, a z nim na parkiecie nasz zespół miał bilans +20 w ciągu 21 min. Niesamowicie wręcz zaprezentował się Carl Ponsar - francuski skrzydłowy brał tego dnia na siebie najwięcej rzutów (9/17 z gry, w tym 3/5 za 3), zdobył 22 punkty i zaliczył 13 zbiórek. To najlepszy dorobek punktowy Ponsara w barwach Legii, dotąd najwięcej zdobył 21 pkt. w czwartym meczu I rundy play-off w Dąbrowie Górniczej. Warszawskich kibiców cieszyć może wysoka forma naszych wysokich graczy. Shane Hunter doskonale ogranicza swobodę Szumerta, a sam w ataku coraz częściej znajduje dobre pozycje rzutowe. Coraz lepszą formę po ostatnim urazie prezentuje Race Thompson, który - spodziewamy się - w poniedziałek zagra jeszcze lepiej.

fot. Bodziach

Na początku trzeciej kwarty mocno faulowany był Jayvon Graves. Na tyle mocno, że konieczna była interwencja medyczna. Nasz obwodowy jest twardym graczem, i niedługo później na parkiet wrócił. Wieczorem zawodnik udał się na SOR do zielonogórskiego szpitala, gdzie założono mu trzy szwy. Kibiców możemy uspokoić - nie ma obaw jeśli chodzi o występ Jaya w kolejnych spotkaniach. Niedziela była głównie dniem regeneracji i odnowy biologicznej przed kolejnym spotkaniem. Oczywiście sztab szkoleniowy prowadził analizę video, którą także przedstawiono zawodnikom. W poniedziałek rano legioniści zaliczą lekki trening w hali CRS. A wieczorem postarają się, by wyjechać z Zielonej Góry z trzecią wygraną w serii.

Nie spodziewamy się, by Zastal raz jeszcze zagrał aż tak nieskutecznie jak przed dwoma dniami. Szczególnie z dystansu, skąd trafiali co piąty rzut (5/24). Choć w drugim meczu na Bemowie w tym elemencie było niewiele lepiej (6/26). Na pewno Zastal spróbuje zagrać bardzo agresywnie, ale czy to nie skończy się jak w trzeciej kwarcie meczu nr3, kiedy po trzech minutach mieli na swoim koncie 4 przewinienia, a legioniści zaczęli wykorzystywać swoje przewagi i regularnie stawać na linii rzutów wolnych? Na pewno jeśli zielonogórzanie chcą powalczyć o wygraną, lepiej muszą zagrać dwaj obwodowi - Andrzej Mazurczak i Conley Garrison w ostatnim spotkaniu zdobyli łącznie zaledwie 2 punkty. Każdy z nich spudłował po 4 rzuty za 3, a ponadto Garrison, który tak doskonale prezentował się we wcześniejszej fazie play-off, zaliczył aż 5 strat. Właściwie jedynym graczem w tej serii, z zatrzymaniem którego legioniści mają problemy w dotychczasowych meczach, jest Chavaughn Lewis. W kolejnych meczach z Legią zdobywał 15, 25 i 14 pkt.

fot. Bodziach

- Zabrakło nam skuteczności, zagraliśmy trochę zbyt nerwowo. Chcieliśmy bardzo szybko prowadzić, pokazać, że chcemy wygrać. Legia jest zbyt mądrym zespołem, żeby grać rwane sytuacje. Graliśmy zbyt szybko, zbyt agresywnie, a później zbyt indywidualnie. Przegraliśmy tym, że nie graliśmy razem, szczególnie w ataku. Obrona nie była najgorsza - mówił po meczu trener Arkadiusz Miłoszewski. Z kolei Filip Matczak, były zawodnik Legii, który w meczu numer trzy zagrał w masce (złamał nos w pierwszym spotkaniu serii), przekonuje, że zespół z winnego grodu potrafił kreować sobie pozycje do dobrych rzutów. - Szukaliśmy siebie nawzajem. Brakowało nam jednak skuteczności, pewności we wszystkich oddawanych rzutach. Na pewno w poniedziałek to musi się zmienić - przekonywał na pomeczowej konferencji defensor Zastalu.

Poniedziałkowe spotkanie rozegrane zostanie w hali CRS przy ul. Sulechowskiej o godzinie 20:15. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 1. Tak jak w sobotę, na trybunach pojawi się komplet publiczności, w tym grupa kibiców Legii. Fani Zastalu zapewne po raz kolejny mecz rozpoczną od "przejazdu Zastal Expressu" do stacji Warszawa. Spotkanie poprzedzi również Mazurek Dąbrowskiego.

ORLEN ZASTAL ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 24-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,1 / 80,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,3%

Skład: Andrzej Mazurczak, Conley Garrison, Filip Matczak, Marcin Woroniecki (rozgrywający), Chavaughn Lewis, Bartosz Chęciński, Michał Góreńczyk, Jakub Kowacki (rzucający), Jayvon Maughmer, Jakub Szumert, Patrick Cartier, Phil Fayne, Miłosz Majewski (skrzydłowi), Sagaba Konate, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski

Najwięcej punktów: Chavaughn Lewis 16,7, Jakub Szumert 13,4, Andrzej Mazurczak 11,7.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Conley Garrison, Jayvon Maughmer, Jakub Szumert, Krzysztof Sulima.

Wyniki: Górnik (d, 79:86), GTK (w, 62:86), Arka (d, 75:77), MKS (d, 82:70), King (w, 80:66), Legia (d, 71:88), Start (w, 77:91), Twarde Pierniki (w, 95:81), Czarni (w, 63:95), Stal (d, 98:84), Anwil (d, 91:82), Miasto Szkła (d, 98:84), Śląsk (w, 90:85), Trefl (d, 92:90), Dziki (w, 98:86), Trefl (w, 78:75), Górnik (w, 82:89), GTK (d, 98:81), Arka (w, 71:82), MKS (w, 91:86), King (d, 74:75), Legia (w, 84:66), Start (d, 76:73), Twarde Pierniki (d, 88:90), Czarni (d, 96:80), Stal (w, 75:82), Anwil (w, 79:70), Miasto Szkła (w, 87:99), Śląsk (d, 76:80), Dziki (d, 105:86).

Play-in: Anwil (w, 71:86).

Play-off: King (w, 80:78), King (w, 79:82), King (d, 84:70), King (d, 86:80), Arka (w, 64:90), Arka (w, 83:85), Arka (d, 96:89), Legia (w, 74:77), Legia (w, 104:82), Legia (d, 63:79).

Ostatnie mecze obu drużyn:

13.06.2026 Zastal Zielona Góra 63:79 Legia Warszawa (finał play-off)

10.06.2026 Legia Warszawa 104:82 Zastal Zielona Góra (finał play-off)

08.06.2026 Legia Warszawa 74:77 Zastal Zielona Góra (finał play-off)

14.03.2026 Legia Warszawa 84:66 Zastal Zielona Góra

09.11.2025 Zastal Zielona Góra 71:88 Legia Warszawa

09.02.2025 Legia Warszawa 85:79 Zastal Zielona Góra

20.10.2024 Zastal Zielona Góra 84:94 Legia Warszawa

03.01.2024 Zastal Zielona Góra 71:92 Legia Warszawa

22.09.2023 Legia Warszawa 90:72 Zastal Zielona Góra

03.05.2023 Legia Warszawa 87:81 Zastal Zielona Góra

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa pd. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra

LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 32-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 15-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,6 / 79,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,7%

Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14,5, Andrzej Pluta 13,6, Jayvon Graves 13,2, Race Thompson 11,7.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Shane Hunter.

Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 85:90), King Szczecin (d, 88:84), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 100:66), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 89:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 92:91), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:98), Dziki Warszawa (d, 98:80), Dziki Warszawa (d, 78:76), Dziki Warszawa (w, 78:91), Zastal Zielona Góra (d, 74:77), Zastal Zielona Góra (d, 104:82), Zastal Zielona Góra (w, 63:79).

Termin meczu: poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, g. 20:15

Adres hali: Zielona Góra, ul. Sulechowska 41 (hala CRS)

Ceny biletów: wyprzedane

Pojemność hali: 5080 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1

Autor: Marcin Bodziachowski