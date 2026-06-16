Media: Korona chce Urbańskiego

11-krotny reprezentant Polski trafił do Legii na początku września ubiegłego roku z FC Bolognii. Legia zapłaciła za niego ok. 700 tys. euro, a włoski klub zagwarantował sobie spory procent od następnego transferu. Transfer choć na papierze hitowy, okazał się niewypałem. Pomocnik występował dość regularnie w rundzie jesiennej, jednak wiosną stracił swoje miejsce w składzie. Pod wodzą trenera Marka Papszuna tylko 6-krotnie wybiegał na murawę w wyjściowej "jedenastce", a w ostatnich czterech meczach sezonu nie podniósł się z ławki rezerwowych. Łącznie Urbański rozegrał w barwach stołecznej drużyny 28 spotkań (1423 minuty), zdobywając 1 bramkę i 3 asysty. Jego kontrakt z Legią obowiązuje jeszcze przez 2 lata, do końca sezonu 2027/28.

Korona Kielce byłaby gotowa wyłożyć na transfer Kacpra Urbańskiego rekordowe pieniądze, czyli ponad milion euro. Legia oczekuje za niego więcej - stołeczny zespół jest gotów zacząć negocjacje od kwoty 1,8 miliona euro.

Niedawno media informowały, że Legia Warszawa wystawiła na sprzedaż Kacpra Urbańskiego . Teraz Weszło donosi, że Korona chętnie widziałaby zawodnika u siebie.

Komentarze (4)

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BRNB - 11 minut temu, *.orange.pl To dla niego klub a liga za ciezka bo w "L" ciezko bedzie cos zwojowac !!! odpowiedz

Tym - 31 minut temu, *.centertel.pl Ja bym mu jeszcze poświęcił jednen sezon i zobaczył chyba że naprawdę sodówka imprezy odbiły to pa odpowiedz

Chudy Grubas - 40 minut temu, *.78.243 Z tego co kojarzę to Urbański ma jeden z wyższych kontraktów w Legii, jeśli Korona go udźwignie to będę zaskoczony. Druga sprawa, to czy sam zawodnik będzie chciał się przenieść do Kielc. Myślę że Kacper trochę się odbił od intensywności i siłowej ekstraklasy, jeśli będzie chciał się odbudować to w jakiejś wolniejszej lidze. Szkoda go, mocno żałuję że nie odpalił, to typ zawodnika który mało angażuje się w grę defensywną ale jak mu coś wyjdzie to oko się nacieszy. odpowiedz

Hautausmaa - 49 minut temu, *.tpnet.pl I to jest zespół skrojony na jego możliwości!!! odpowiedz

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