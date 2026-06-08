Transfery

Kacper Urbański skreślony w Legii?

Kacper Urbański | fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Goal.pl / Legionisci.com

Legia Warszawa kontynuuje przebudowę drużyny przed nowym sezonem. Portal Goal.pl poinformował, że stołeczny klub wystawił na sprzedaż Miletę Rajovicia. To samo źródło podaje również, że kolejnym zawodnikiem, z którym "Wojskowi" chętnie się pożegnają jest Kacper Urbański.

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21-latek również miał zostać wystawiony przez Legię na listę transferową. Urbański będzie mógł odejść pod warunkiem napłynięcia do klubu odpowiedniej oferty. W przypadku pomocnika stołeczny zespół jest gotów zacząć negocjacje od kwoty 1,8 miliona euro.

 

11-krotny reprezentant Polski trafił do Legii na początku września ubiegłego roku z FC Bolognii. Legia zapłaciła za niego ok. 700 tys. euro, a włoski klub zagwarantował sobie spory procent od następnego transferu. Transfer choć na papierze hitowy, okazał się niewypałem. Pomocnik występował dość regularnie w rundzie jesiennej, jednak wiosną stracił swoje miejsce w składzie. Pod wodzą trenera Marka Papszuna tylko 6-krotnie wybiegał na murawę w wyjściowej "jedenastce", a w ostatnich czterech meczach sezonu nie podniósł się z ławki rezerwowych. Łącznie Urbański rozegrał w barwach stołecznej drużyny 28 spotkań (1423 minuty), zdobywając 1 bramkę i 3 asysty. Jego kontrakt z Legią obowiązuje jeszcze przez 2 lata, do końca sezonu 2027/28.



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