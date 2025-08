Nie ma Nsame, nie ma bramek

+ dodaj komentarz

Ok rozumiem trzeba próbować 2 skład i dać oddech ale to co pokazał Kun , Chodyna, Szkurin i Urbański to porażka !

Trener nazwijmy to zaszalał i tym razem nie poszło po jego myśli. Chodyna i Kun to duet któremu piłka w grze wogole nie przeszkadza.Szkurin czyżby kolejne nieszczęście jak to w podwinietych spodenkach? Może ten remis pokaże im że daleka droga przednimi bo to kilka meczy dopiero a już balonik jest tak napompowany że nie ma już mocnych na nich. Czas pokaże co będzie dalej widać że coś tam się kreuje dobrego

Chodyna tragiczny ale w meczu z Arką gościem który przebił Chodynę był Urbański. Wydawać by się mogło, że samą amibcją nakryje czapką Chodynę ale niestety nic takiego nie miało miejsca. Żadne to usprawiedliwienie, że jest jeszcze młody. Tu nie przyjechał Bayern tylko Arka, a Urbański zagrał żenująco słabo. Zaczyna przypominać mi to sytuację, że będzie na siłę promowany właśnie w meczach drugiej kategorii, a dzisiejszy jego poziom to ławka rezerwowych w drużynie rezerw. Za ten mecz nota ZERO

Powinno być zwycięstwo, ale brak skuteczności i błędne decyzje w ostatniej tercji zaważyły na remisie. Jak najszybciej potrzeba wymienić najsłabsze ogniwa a do tego potrzebujemy gry w pucharach na jesieni, jak przejdziemy AEK będzie kasa na wzmocnienia. Gual chyba będzie sprzedany, pozbyć się jeszcze Kuna. Sprowadzić szóstkę, skrzydłowych i kogoś do środka pola(cały czas licze na Hagiego) i będzie dobrze. Szkoda straconych dwóch punktów, ale jak widać wszyscy z faworytów do mistrzostwa je tracą, więc na razie nie ma co panikować, najważniejsze, że graliśmy rezerwowym składem a i tak gra wyglądała dobrze jedynie wynik się nie zgadza. Czas gra na naszą korzyść.

@T_Panzer: No to w ostatnich latach całkiem często mają okazję się uaktywniać?? A ty tak na marginesie z tych którzy uważają że jak zablokować krytykujących to problem zniknie? Problemem Legii nie są kibice czy to tacy niedzielni czy zagorzali! Problem to nieudolność zawodników, trenerów, zarządu i właściciela, dzisiejszy mecz wypisz wymaluj tak wyglądał jak cały poprzedni sezon, w pucharach nieźle w lidze piach! Więc nie dziw się że krytykujący się ujawnili!

Edek dziś przekombinował, z Koroną pykło ale na Arkę już nie wystarczył drugi skład. Zmiany na pierwszy garnitur trochę za późno, wg mnie chwilę po przerwie powinni wejść Kapustka, Biczachczjan, Wszołek. Rajovic na razie nic nie pokazuje, zdaje się że jak nie zagrasz mu na nos żeby załadował to niewiele więcej jest w stanie zrobić, ale jeszcze zobaczymy, to jego początki, natomiast na ten moment nie wygląda na gościa wartego 3 bańki Euro. Brak Nsame dziś widoczny aż nadto, Dziadzia by zapakował nawet tyłkiem tą setkę Skhurina z pierwszej połowy... szkoda punktów ale z drugiej strony może ten mecz da do myślenia Edziowi że nie ma co przeginać z rotacjami bo potem są przykre niespodzianki. Byle do czwartku.

Spokojnie trener Legii jest sprawiedliwy daje każdemu grać żeby go sprawdzić w boju. Ten mecz był do tego wyśmienitą okazją ze słabym zespołem. Zmiennicy pokazali na co ich stać i szału nie zrobili. Trener to sprytny lis już zaczyna mieć rozeznanie kto co reprezentuje. I za chwilę gracze słabi będą siedzieć na ławce albo pójdą na listę transferową do sprzedania. Potrzeba czasu aby zbudować silny zespół z mocnymi zmiennikami. Ale żeby ich wymienić i kupić nowych to trzeba sprzedać tych którzy mają teraz kontrakt z legią. Żeby ich sprzedać trzeba ich wystawić do grania stąd taki obraz gry dzisiaj z arka

No cóż, etap sezonu jest taki, że priorytetem jest przepchnięcie ekipy do fazy zasadniczej pucharów, bo w przeciwnym razie budżet się nie dopnie i trzeba będzie z 6-8 graczy wysłać w swiat, zmonetyzować tych, których się da, a resztę na wypożyczenie, albo rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, co także wiąże się z wydatkami, w każdym razie ci, którzy liczą na to, że jak Legii uda się wypisać z pucharów, to w lidze zabłyśnie, mogą się mocno przeliczyć, bo taki klub nikogo wartościowego nie dość, że nie przyciągnie, to jeszcze wypluje tych, co coś tam mogą dać, tak więc nie miejcie pretensji do trenera, że rotuje składem, bo w tej chwili chodzi o to, żeby i wilk był syty i owca cała, gdyż Legii nie stać na to, żeby odpuścić puchary.

Dzięki Legio za walkę,ale żal tych dwóch punktów z najgorszą drużyną w lidze.Oby ta starta nie zaważyły na koniec sezonu.Co do oceny zawodników to mysle,że każdy się zgodzi,że najgorsi Chodyna,Kun i Szkuryn.Na plus bardzo Goncalves.Bardzo podobała mi się jego swoboda z piłką i fajne operowanie do przodu.Na tą chwilę bardziej mi się podoba od Augustyniaka.Poza tym potwierdza się,ze na 6-tce w systemie Ediego nie potrzeba drwala,a właśnie technicznego gościa do grania do przodu,kreatywnego.Po za tym bardzo solidny Rasza Pankov i Jędza.Na minus rowniez Urbański.Moim zdaniem chłopak się nie rozwija jak nie gra i powinien pograć sezon w Pogoni i wrócić do nas.Co do nowych, to Reca na pewno półka wyżej od Kuna,Stojanović bardzo przeciętny i dla mnie bezsensowny transfer,nierokujący sportwo,ani finansowo, nawet 1/3 nie zrobił tego co Wszołek przez kilkanascie minut. Rajović póki co uwazam,ze zdezorientowany,za szybka gra jest dla niego i to będzie najwieksza wtopa tego okienka.Sama estetyka gry byla bardzo fajna,ale bez napastnika i ogarniętych skrzydłowych w tym sezonie moze być krucho.Oby w czwartek była moc.👍

