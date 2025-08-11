4. kolejka Ekstraklasy. Ostre strzelanie w Gdańsku
Za nami 4. kolejka Ekstraklasy. W pierwszym piątkowym meczu niepokonany dotychczas Radomiak niespodziewanie uległ Koronie aż 0-3. Porażki doznał także Górnik, który mierzył się z Bruk-Betem. Widać wyraźnie, że beniaminek dobrze wszedł w nowy sezon. W sobotę w derbach Pomorza Arka pokonała Pogoń, a w Łodzi Widzew podzielił się punktami z Wisłą Płock. W niedzielę Jagiellonia pokonała Cracovię, a Legia strzelając dwa gole w doliczonym czasie, wygrała 3-1 z GKSem Katowice. Na zakończenie kolejki Lechia zremisowała z Motorem 3-3. 2 mecze zostały przełożone na inne terminy.
4. kolejka:
Korona Kielce 3-0 Radomiak Radom
Górnik Zabrze 0-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Arka Gdynia 2-1 Pogoń Szczecin
Widzew Łódź 1-1 Wisła Płock
Jagiellonia Białystok 5-2 Cracovia
Legia Warszawa 3-1 GKS Katowice
Lechia Gdańsk 3-3 Motor Lublin
Piast Gliwice - Lech Poznań (przełożony)
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (przełożony)
