Dariusz Mioduski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale dlaczego Cupiał? odpowiedz

TomTom1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Miklas????? komuna wróciła.... odpowiedz

Sum - 2 godziny temu, *.play.pl Kulesza???????? odpowiedz

Huwdu - 2 godziny temu, *.67.218 Łoooo Panie...od dzisiaj Sir Dariusz odpowiedz

Okęciak - 3 godziny temu, *.netfala.pl Miodek jak Miodek ale dawanie odznaczenia Kuleszy to jakieś totalne nieporozumienie. odpowiedz

aa - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Andrzej szaleje odpowiedz

WdW - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl te ordery i medale nadawane przez prezydenta to już od dawna znaczą tyle co pokojowa nagroda nobla albo np Oscary, czyli nic odpowiedz

Traktor - 4 godziny temu, *.net.pl To chyba najdziwniejsza decyzja Prezydenta. Zupełnie niezrozumiała. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @Traktor:



Nie jest dziwna.

Miodek bardzo dużo zrobił w sprawie reform europejskich rozgrywek i powstania nowego formatu pucharów, czyli Ligi Konferencji Europy, dzięki której kluby ze słabszych lig, jak na przykład nasza mogą się wybronić przed spadkiem w kompletny piłkarsko-finansowy niebyt.

LKE, to ogromny sukces ludzi, którzy za tym pomysłem stali, a później go wspierali i skutecznie wprowadzili w życie.

Dzieki LKE, Legia nie tylko konkretnie zyskała finansowo, ale zgromadziła również tyle punktów w rankingu, że jest obecnie rozstawiona w kolejnych fazach LE mając ogromną szansę na awans do fazy ligowej tych rozgrywek.

Sukces nakręca sukces, więc jedynie kwestią czasu jest obecność którejś z polskich drużyn w LM. odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.183 @Egon:

I za to medal?

Stary, przemyślałeś w ogóle to co napisałeś?

Za chwilę ordery będą za to że ktoś w Ikei normę sprzedaży szyfy Pax wyrobił podwójnie.

Te nagrody to jakaś farsa, rozmiana na drobne dość poważnego wydarzenia.

Błagam, szanujmy się. Papier i internet przyjmie wszystko, ale nie czytelnicy. odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.centertel.pl Bardzo dobra wiadomosc

Gratulacje dla Pana Panie Darku

A wszystkim płaczkom i narzekaczom zycze by osiągnęli w zyciu chociaż 10 % tego co odznaczeni przez Prezydenta RP ludzi...... odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Przecież wszyscy siedzą w klubach tylko po to by na nich zarabiać. Żerują na klubach niczym kleszcz na psie. A tu ordery. Ciekawe za co taki mik_as dostał? Za niszczenie naszego klubu razem z zygo i kosma_lą? Za walkę z kibicami?



Nasz obecny miłościwie panujący to chyba dostał ten medal za kompromitowanie klubu.



I na koniec król disco polo za chlanie wódy. odpowiedz

Ju(L)ius - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl To są chyba jakieś jaja......🤯🤯👎👎🤡🤡 odpowiedz

kaktus - 4 godziny temu, *.orange.pl Ja #@!@#! Mioduski, jak Mioduski, ani nic nie zrobił, ani nic nie zepsuł... po prostu nieudolnie kieruje Legią.

Natomiast Kulesza niszczy polską piłkę, ale za to jest swój... Może i idiota, może i ignorant, ale za to wierny... odpowiedz

1234 - 4 godziny temu, *.play.pl Co za cyrk odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl ja pier!@#$le odpowiedz

Paco - 4 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Nie ten krętacz? Pamiętacie akcję z kortami? Czy naprawdę nie ma ludzi którzy na to zasługują ? odpowiedz

p10 - 5 godzin temu, *.centertel.pl Kiedy myślisz, że już nic Cię nie zaskoczy ... odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Że co q.. odpowiedz

Kibol - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Leszek Miklas… :/ odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kibol: aż mnie zęby zabolały. odpowiedz

Alex Bielany - 5 godzin temu, *.centertel.pl Duda oszalał ostatniego dnia urzędowania ? odpowiedz

Ding - 5 godzin temu, *.vectranet.pl "Blaszka mu przyprawia mordę

Nie wie durna człowiecznyna

Że nie ważny kto ma order

Ważny ten, kto go przypina" odpowiedz

szkurin won - 5 godzin temu, *.play-internet.pl układy, układziki....💩🏅🏅 odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl Ciekawe czy na uroczystości był tort i czy smakował Leszkowi Miklasowi. odpowiedz

Gastronom - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl @Mateusz z Gór: podobno był i podał mu go pewien kelner. odpowiedz

Wojtas - 5 godzin temu, *.inetia.pl 😂😂😂😂😂😂😂 odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.centertel.pl Miklas frajer odpowiedz

Ło panie - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Ja je...ie.

Dudu to już całkowicie oszalał, szansa odznaczeniami na lewo i prawo.

I do tego Kulesza 👎👎 odpowiedz

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.78.183 @Ło panie:

Kulesza 💩

O matko, serio, Duda udowadnia że Żulczyk postawił trafną diagnozę. odpowiedz

Ło panie - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Chudy Grubas: fakt, Żulczyk miał racje odpowiedz

