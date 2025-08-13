Bartosz Kapustka w meczu z AEK Larnaka - fot. Mishka / Legionisci.com
Raport kartkowy przed rewanżem z AEK-iem. Pauza Kapustki

Bartosz Kapustka będzie pauzował w rewanżowym meczu 3. rundy el. Ligi Europy z AEK-iem Larnaka. Zawodnik Legii został ukarany dwiema żółtymi kartkami podczas spotkania na Cyprze, które zostało rozegrane tydzień temu. Zagrożony pauzą jest Wahan Biczachczjan.



Pauza następuje po 3 napomnieniach.

Żółte kartki legionistów w LE:
2 - Wahan Biczachczjan
1 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Ruben Vinagre, Jan Ziółkowski

Czerwone kartki:
1 - Bartosz Kapustka

1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także trener Edward Iordanescu.


