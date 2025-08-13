Raport kartkowy przed rewanżem z AEK-iem. Pauza Kapustki

Środa, 13 sierpnia 2025 r. 10:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Bartosz Kapustka będzie pauzował w rewanżowym meczu 3. rundy el. Ligi Europy z AEK-iem Larnaka. Zawodnik Legii został ukarany dwiema żółtymi kartkami podczas spotkania na Cyprze, które zostało rozegrane tydzień temu. Zagrożony pauzą jest Wahan Biczachczjan.









Pauza następuje po 3 napomnieniach.



Żółte kartki legionistów w LE:

2 - Wahan Biczachczjan

1 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Ruben Vinagre, Jan Ziółkowski



Czerwone kartki:

1 - Bartosz Kapustka



1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także trener Edward Iordanescu.

