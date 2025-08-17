fot. Ekstraklasa
5. kolejka Ekstraklasy. Porażka Legii

Za nami 5. kolejka Ekstraklasy. Wynikiem 6-2 zakończyło się piątkowe spotkanie pomiędzy Zagłębiem i Lechią. Kolejne zwycięstwo odniosła Cracovia, która pokonała na własnym stadionie Widzew 1-0. Niespodziewanie Pogoń gładko uległa w Szczecinie Górnikowi i plasuje się w końcówce tabeli. Weekend nie był udany również dla Legii, która musiała uznać wyższość aktualnie liderującej Wisły. Drużyna z Płocka jako jedyna pozostaje niepokonana w lidze.



5. kolejka:
Zagłębie Lubin 6-2 Lechia Gdańsk
Cracovia 1-0 Widzew Łódź
Motor Lublin 0-0 Piast Gliwice
GKS Katowice 4-1 Arka Gdynia
Lech Poznań 1-1 Korona Kielce
Radomiak Radom 1-2 Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin 0-3 Górnik Zabrze
Wisła Płock 1-0 Legia Warszawa
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-3 Raków Częstochowa

Komentarze (4)

Ramzes - 15.08.2025 / 10:14, *.datapacket.com

Kiedy dystrybucja biletów do Płocka?

Cytryn - 15.08.2025 / 10:42, *.110.95

@Ramzes: bilety już się dawno rozeszły. Działaj na dzielnicach to nie będziesz zaskoczony.

L - 15.08.2025 / 11:16, *.play.pl

@Ramzes: XDDDDDDDDDDDDD

e(L)zone - 15.08.2025 / 09:56, *.interkam.pl

Czekam na dobre widowisko dziś, Craxa-Widzew.👍

