5. kolejka Ekstraklasy. Porażka Legii
Za nami 5. kolejka Ekstraklasy. Wynikiem 6-2 zakończyło się piątkowe spotkanie pomiędzy Zagłębiem i Lechią. Kolejne zwycięstwo odniosła Cracovia, która pokonała na własnym stadionie Widzew 1-0. Niespodziewanie Pogoń gładko uległa w Szczecinie Górnikowi i plasuje się w końcówce tabeli. Weekend nie był udany również dla Legii, która musiała uznać wyższość aktualnie liderującej Wisły. Drużyna z Płocka jako jedyna pozostaje niepokonana w lidze.
5. kolejka:
Zagłębie Lubin 6-2 Lechia Gdańsk
Cracovia 1-0 Widzew Łódź
Motor Lublin 0-0 Piast Gliwice
GKS Katowice 4-1 Arka Gdynia
Lech Poznań 1-1 Korona Kielce
Radomiak Radom 1-2 Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin 0-3 Górnik Zabrze
Wisła Płock 1-0 Legia Warszawa
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-3 Raków Częstochowa
