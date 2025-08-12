Artur Jędrzejczyk, Paweł Wszołek - fot. Woytek / Legionisci.com
Jędrzejczyk i Wszołek wyróżnieni po 4. kolejce

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa wygrała na własnym stadionie z GKS-em Katowice 3-1. Po tym meczu dwóch zawodników stołecznej drużyny zostało wybranych do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnienie otrzymali Artur Jędrzejczyk i Paweł Wszołek.



Jedenastka 4. kolejki Ekstraklasy:
Miłosz Mleczko (Bruk-Bet) - Paweł Wszołek (Legia), Artur Jędrzejczyk (Legia), Konstantinos Sotiriou (Korona), Konrad Matuszewski (Korona), Dawid Błanik (Korona), Sebastian Kerk (Arka), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia), Tomas Bobcek (Lechia), Karol Czubak (Motor)

fot. Ekstraklasa
fot. Ekstraklasa


