Jędrzejczyk i Wszołek wyróżnieni po 4. kolejce
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W niedzielę Legia Warszawa wygrała na własnym stadionie z GKS-em Katowice 3-1. Po tym meczu dwóch zawodników stołecznej drużyny zostało wybranych do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnienie otrzymali Artur Jędrzejczyk i Paweł Wszołek.
Jedenastka 4. kolejki Ekstraklasy:
Miłosz Mleczko (Bruk-Bet) - Paweł Wszołek (Legia), Artur Jędrzejczyk (Legia), Konstantinos Sotiriou (Korona), Konrad Matuszewski (Korona), Dawid Błanik (Korona), Sebastian Kerk (Arka), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia), Tomas Bobcek (Lechia), Karol Czubak (Motor)
fot. Ekstraklasa