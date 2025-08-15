REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Terminy meczów z Hibernian FC

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 4. rundzie el. Ligi Konferencji Legia Warszawa zmierzy się ze szkockim Hibernian FC. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 21 czasu polskiego (20 czasu lokalnego) na Easter Road Stadium w Edynburgu, natomiast rewanż 28 sierpnia o godz. 21 w Warszawie.



Terminy najbliższych meczów Legii:
17.08. (ND) g. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa
21.08. (CZ) g. 21:00 LK: Hibernian FC - Legia Warszawa
28.08. (CZ) g. 21:00 LK: Legia Warszawa - Hibernian FC
31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa
14.09. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (przełożony)

Terminarze w działach:
Terminarz Legii
Terminarz Ekstraklasy
Terminarz Pucharu Polski
Terminarz Ligi Konferencji
Relacje z meczów

W Kalendarzu Legionisty



Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.

Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu

Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.

Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.

Kalendarz Legionisty


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.