6. kolejka Ekstraklasy. Wisła nadal niepokonana

Meczem Radomiaka z Bruk-Betem rozpoczęła się 6. kolejka Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Pogoń wygrała na wyjeździe z Widzewem. W derbach Górnego Śląska górą był Górnik, który wygrał z GKS-em 3-0. W niedzielę Lechia po raz kolejny pokonała Arkę w derbach. Piast pozostaje jedynym zespołem, który w tym sezonie nie strzelił jeszcze gola. W poniedziałek aktualnie liderująca Wisła po bramce w ostatniej minucie doliczonego czasu gry pokonała Zagłębie. Mecze Legii z Jagiellonią i Rakowa z Lechem zostały przełożone.

esa - 24.08.2025 / 10:07, *.orange.pl Brawo "GZ" !!! odpowiedz

R. - 24.08.2025 / 08:04, *.play.pl 3 bramka Górnika mega jaja odpowiedz

majusL@legionista.com - 24.08.2025 / 00:39, *.174.42 pogoń to faja ... A widzew uj .... odpowiedz

hehe - 9 godzin temu, *.com.pl @majusL@legionista.com: długo nad tym myślałeś cepie? odpowiedz

Sprite - 23.08.2025 / 20:43, *.play-internet.pl Na wniosek Legii czy Jagielloni został przełożony mecz? odpowiedz

pio - 24.08.2025 / 10:39, *.plus.pl @Sprite: amiki odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 22.08.2025 / 15:37, *.plus.pl Padnie rekord ligi w ilościach remisów odpowiedz

Odp - 23.08.2025 / 00:57, *.lunet.eu @Koneser polskiej piłki klubowej: … w liczbie remisów. odpowiedz

Mateusz Sucker - 24.08.2025 / 08:08, *.orange.pl @Odp: Jak na razie ani w ilości, ani w liczbie się nie zgadza.😁 odpowiedz

e(L)zone - 22.08.2025 / 09:21, *.interkam.pl Obowiązkowo dziś Widzew-Pogoń i ciekawa konfrontacja systemów 1-4-1-4-1,dwóch jakościowych drużyn.Liczę na widowisko,a w niedzielę jeszcze ciekawszy mecz dla mnie pod kątem taktycznym i trenerskim Piast-Craxa.💪Będę kibicował trenerowi Molderowi. odpowiedz

Mateusz Sucker - 22.08.2025 / 10:13, *.orange.pl @e(L)zone: A mnie ta kolejka niewiele interesuje. Nudy, nudy, nudy i bez Legii. odpowiedz

e(L)zone - 22.08.2025 / 10:51, *.interkam.pl @Mateusz Sucker: od Legii odpoczynek w weekend się przyda,niech potrenują trochę w tym czasie.Po wczorajszym meczu jestem zmęczony ogladamiem ich.Lepiej,że mecz przełożony bo strata punktów byłaby nieunikniona.Niech myślą o solidnych wzmocnieniach. odpowiedz

L - 23.08.2025 / 20:40, *.play.pl @e(L)zone: i jak tam twoja konfrontacja systemow? Zero taktyki, 2 chaotyczne druzyny, a nie jakosciowe.



Po dobrym meczu jestes zmeczoyn ogladaniem Legii, każesz ich trenowac i jednoczesnie piszesz o Pogoni - jakosciowy zespol? Ty jestes powazny? Pogon ma jedna z najgorszych kadr w lidze, gra beznadziejnie a ty tak o Legii piszesz, lol. Tak, strata punktow nieunikniona, lol. Z Jagiellonia akurat nie byloby straty bo przyjechalaby druzyna tak samo zmeczona jak my i chcaca grac w pilke a nie biegac 130 km. Pojecia o pilce to ty nie masz jak dla ciebie Piast - Cracovia to ciekawy mecz gdzie Piast nie istnieje w ofensywie a Cracovia gra futbol chaos bez ładu i skladu.



Ty to co wpis piszesz jakie swietne druzyny w polskiej lidze bedziesz ogladal i komu w nich kibicujesz. Moze zmien nick bo wstyd? odpowiedz

Roma - 24.08.2025 / 00:41, *.lunet.eu @L: piąteczka odpowiedz

e(L)zone - 24.08.2025 / 00:59, *.interkam.pl @L: zaniżasz standardy mówiąc,że mecz Legii był dobry.Był co najwyżej przeciętny,z happy endem,bo w końcówce gospodarze mieli szansę nawet na remis.

Jagiellonia ma więcej opcji z rotacjami i lepszą ławkę od naszej.Szanse na zwycięstwo jak i stratę punktów należałoby ocenić 50:50.Lepiej niech potrenują.😉

Co do jakości Widzewa czy Pogoni,to na warunki eklapy mają ciekawych zawodników.Wielu by znalazło miejsce w Legii. Fajna jedenastka byłaby: Cojocaru- Wszołek,Visus,Kapuadi,Vinagre-Selahi-Akere,Shehu,Elitim,Juwara-Nsame. odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.08.2025 / 16:37, *.orange.pl @e(L)zone: I jak, zadowolony z postawy drużyny trenera Moldera? 🤣 Twój niedawny faworyt i poważny trener na miarę Legii, czyli Ante Simundza ze Śląska też daje ostatnio czadu. 😂 odpowiedz

e(L)zone - 24.08.2025 / 18:21, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: tak słabej Cracovii jak dziś nie widziałem dawno i to jest zasługa Piasta.Ten zespół nie ma jakości z przodu więc nie ma co wymagać fajerwerków,dlatego Vuković uciekł od nich.Nadal jednak twierdzę,ze Molder jest jednym z trzech najlepszych trenerów w lidze.Bardzo kumaty gość.Dziś pełna kontrola nad Craxą,na nic im nie pozwolili.Strukturą gry najlepiej bronią w lidze.

Śląsk to już jest kompletnie inna druzyna niż w ekstraklasie.Z rozpędzoną Wisłą nie mieli żadnych szans.Ty nie ogarniasz rzeczywistości. Serio. odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.08.2025 / 18:51, *.orange.pl @e(L)zone: Gratulacje dla nich, że zatrzymali wielką Cracovię 😂. Simundza? No tak, bo jak miał silniejszych piłkarzy w Śląsku to odnosił z nimi sukcesy. 🤣 odpowiedz

