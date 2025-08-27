Rezerwy

III liga: KS Wasilków 3-1 Legia II Warszawa

Środa, 27 sierpnia 2025 r. 18:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe z przedostatnim w tym momencie w tabeli KS Wasilków 1-3. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. To pierwsza porażka stołecznego sezonu w obecnym sezonie. Kolejne spotkanie Wojskowi rozegrają 31 sierpnia o godz. 12 z Jagiellonią II Białystok.









Już w 3. minucie padła pierwsza bramka dla Legii. Świetnym uderzeniem po rzucie rożnym popisał się Cyprian Pchełka. 10 minut później Fronc dośrodkował z prawej strony boiska, a z bliskiej odległości nogę dołożył nieupilnowany Mikołaj Wasilewski i doprowadził do wyrównania. W 38. minucie sam na sam z Wojciechem Banasikiem wyszedł Bartosz Bayer i posłał piłkę obok bramkarza Legii. W 83. minucie wynik ustalił Jakub Borys. W 89. minucie czerwoną kartką za faul taktyczny ukarany został Jeremiah White.



III liga: KS Wasilków 3-1 (2-1) Legia II Warszawa

0-1 - 3' Cyprian Pchełka

1-1 - 13' Mikołaj Wasilewski

2-1 - 38' Bartosz Bayer

3-1 - 83' Jakub Borys



KS Wasilków (skład wyjściowy): 1. Gostomski, 3. Kruszewski, 6. Bayer, 7. Ptasiński, 10. Wasilewski, 17. Milewski, 19. Watkiewicz, 21. Fronc, 22. Kul, 27. Wysocki, 99. Skibko



Legia II (skład wyjściowy): 1. Wojciech Banasik, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 13. Erik Mikanowicz, 9. Przemysław Mizera, 7. Cyprian Pchełka





Tabela, wyniki i terminarz III ligi

