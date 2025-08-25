Wahan Biczachczjan - fot. Mishka / Legionisci.com
Biczachczjan może grać z Hibernian - raport kartkowy przed rewanżem

Mishka, źródło: Legionisci.com

Żaden z zawodników Legii nie będzie pauzował w meczu 4. rundy el. Ligi Konferencji. Choć 3 kartki zobaczył w tej edycji europejskich pucharów Wahan Biczachczjan, to okazuje się, że on także może zagrać w spotkaniu z Hibernian FC.



W trakcie czwartkowego meczu informowaliśmy, że trzecia kartka Biczachczjana oznacza pauzę, ale to była błędna informacja.

Raport kartkowy przed rewanżem z Hibernian FC:

Żaden z piłkarzy Legii nie będzie pauzował w meczu z Hibernian FC.

Po zakończeniu eliminacji wszystkie napomnienia i ewentualne pauzy za żółte kartki zostaną anulowane. Nikt nie jest więc zagrożony pauzą z powodu żółtych kartek.

Jeżeli któryś z zawodników w rewanżu z Hibernian FC otrzymałby czerwoną kartkę, wówczas musiałby pauzować w jednym meczu fazy ligowej.

Choć Wahan Biczachczjan był trzykrotnie napominany żółtymi kartkami (Banik, AEK, Hibernian), będzie mógł wystąpić w rewanżu z Hibernian FC. Jest to wyjątek uwzględniony w art. 63.02 Regulations of the UEFA Conference League 2025/2026. Chodzi o sytuację, w której klub występuje we wszystkich 4 rundach eliminacyjnych europejskich pucharów, a zawodnik otrzymuje żółte kartki w meczach dwóch następujących po sobie rund. Wówczas suma żółtych kartek zostaje zredukowana o jedną. Biczachczjan ma więc formalnie 2 żółte kartki, które po zakończeniu eliminacji i tak zostaną anulowane.

Legia Warszawa poprosiła UEFA o interpretację i otrzymała potwierdzenie, że Wahan Biczachczjan nie jest zawieszony i może zagrać ze Szkotami. Tym samym nie ma ryzyka walkowera spowodowanego występem zawodnika nieuprawnionego do gry.


Komentarze (12)

Darektocioteczka - 9 minut temu, *.play-internet.pl

dajcie jakiś artykuł na temat tego gołodupca - miał sie pozbyć udziałów i tego nie zrobił

odpowiedz
magoo - 18 minut temu, *.tpnet.pl

ja bym go na wszelki wypadek nie wystawiał...

odpowiedz
zel - 22 minuty temu, *.vectranet.pl

Ja bym nie ryzykował - brak pauzy za kartki w meczu ze Szkotami bardzo źle mi się kojarzy.

odpowiedz
majusL@legionista.com - 26 minut temu, *.174.42

A ja bym wolał żeby nie zagrał. I nawet już nigdy nie grał w Legii.

odpowiedz
Kuchy King - 42 minuty temu, *.vectranet.pl

Ja bym jednak nie ryzykował, z UEFA nigdy nic nie wiadomo.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 41 minut temu, *.orange.pl

@Kuchy King: Ryzyko to będzie jak za niego zagra Chodyna ze złamanym paluchem.

odpowiedz
L - 28 minut temu, *.play.pl

@Mateusz z Gór: hahaha, piekne :))

odpowiedz
Polonista (ale nie z Konfidenckiej) - 42 minuty temu, *.orange.pl

Casus Bereszynskiego - lepiej niech nie gra... Potem znowu ktoś się doczepi i zrobimy akcję hasztagową 2.0. z której nic nie wyniknie.

odpowiedz
L - 27 minut temu, *.play.pl

@Polonista (ale nie z Konfidenckiej): umiesz czytac czy przeczytales tylko nagłówek?

odpowiedz
Zoltan - 45 minut temu, *.play.pl

Wątpliwe zawieszenie i mecz że Szkotami.. mam złe skojarzenia :P

odpowiedz
KamiL - 45 minut temu, *.centertel.pl

Nie wystawiać bo zmienią zdanie a tak nas kochają że 2 raz Szkotów przepchną nie ufać nikomu

odpowiedz
Skierniewice - 53 minuty temu, *.net.pl

Przy obecnej sytuacji kadrowej ze skrzydłowymi to bardzo dobra informacja.

odpowiedz
