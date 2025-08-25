Biczachczjan może grać z Hibernian - raport kartkowy przed rewanżem

Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. 12:40 Mishka, źródło: Legionisci.com

Żaden z zawodników Legii nie będzie pauzował w meczu 4. rundy el. Ligi Konferencji. Choć 3 kartki zobaczył w tej edycji europejskich pucharów Wahan Biczachczjan, to okazuje się, że on także może zagrać w spotkaniu z Hibernian FC.









W trakcie czwartkowego meczu informowaliśmy, że trzecia kartka Biczachczjana oznacza pauzę, ale to była błędna informacja.



Raport kartkowy przed rewanżem z Hibernian FC:



Żaden z piłkarzy Legii nie będzie pauzował w meczu z Hibernian FC.



Po zakończeniu eliminacji wszystkie napomnienia i ewentualne pauzy za żółte kartki zostaną anulowane. Nikt nie jest więc zagrożony pauzą z powodu żółtych kartek.



Jeżeli któryś z zawodników w rewanżu z Hibernian FC otrzymałby czerwoną kartkę, wówczas musiałby pauzować w jednym meczu fazy ligowej.



Choć Wahan Biczachczjan był trzykrotnie napominany żółtymi kartkami (Banik, AEK, Hibernian), będzie mógł wystąpić w rewanżu z Hibernian FC. Jest to wyjątek uwzględniony w art. 63.02 Regulations of the UEFA Conference League 2025/2026. Chodzi o sytuację, w której klub występuje we wszystkich 4 rundach eliminacyjnych europejskich pucharów, a zawodnik otrzymuje żółte kartki w meczach dwóch następujących po sobie rund. Wówczas suma żółtych kartek zostaje zredukowana o jedną. Biczachczjan ma więc formalnie 2 żółte kartki, które po zakończeniu eliminacji i tak zostaną anulowane.



Legia Warszawa poprosiła UEFA o interpretację i otrzymała potwierdzenie, że Wahan Biczachczjan nie jest zawieszony i może zagrać ze Szkotami. Tym samym nie ma ryzyka walkowera spowodowanego występem zawodnika nieuprawnionego do gry.

