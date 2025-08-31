Wyniki 7. kolejki Ekstraklasy. Porażka Legii
Za nami 7. kolejka Ekstraklasy. Pierwszej porażki w sezonie doznała liderująca w tabeli Wisła, która przegrała w Gdyni. Ponadto GKS Katowice okazał się lepszy od Radomiaka. W sobotę Piast w ostatniej akcji stracił okazję na pierwszą wygraną. Korona wywiozła trzy punkty z Niecieczy, a Motor z Zabrza. W niedzielę Lech wywalczył komplet punktów w meczu z Widzewem, który spadł na 13. miejsce w tabeli. Pogoń pewnie pokonała Raków, a Legia po raz kolejny nie potrafiła wywalczyć choćby punktu na stadionie Cracovii.
7. kolejka:
Arka Gdynia 1-0 Wisła Płock
GKS Katowice 3-2 Radomiak Radom
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-3 Korona Kielce
Zagłębie Lubin 2-2 Piast Gliwice
Górnik Zabrze 0-1 Motor Lublin
Lech Poznań 2-1 Widzew Łódź
Jagiellonia Białystok 2-0 Lechia Gdańsk
Pogoń Szczecin 2-0 Raków Częstochowa
Cracovia 2-1 Legia Warszawa
