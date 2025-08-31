Dawid Kiedrowicz - fot. Woytek / Legionisci.com
III liga: Legia II Warszawa 2-1 Jagiellonia II Białystok

W meczu 6. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z Jagiellonią II Białystok 2-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają dopiero 13 września, na wyjeździe z Wartą Sieradz, ponieważ zaplanowany na przyszły weekend mecz z Wisłą II Płock został przełożony ze względu na powołania do reprezentacji.



W 51. minucie Dawid Kiedrowicz wyskoczył w polu karnym i główką wykończył dośrodkowanie z lewej strony boiska. 4 minuty później Artur Amroziński skutecznie wykonał rzut karny po zagraniu ręką. W 65. minucie legioniści przeprowadzili akcję, wbili piłkę w pole karne, tam zawodnicy Jagiellonii tak niefortunnie wybijali piłkę, że ta trafiła do Kiedrowicza, który strzałem lewą nogą umieścił ją w siatce.

III liga: Legia II Warszawa 2-1 (0-0) Jagiellonia II Białystok
1-0 - 51' Dawid Kiedrowicz
1-1 - 55' Artur Amroziński (k)
2-1 - 65' Dawid Kiedrowicz

Legia II (skład wyjściowy): 1. Wojciech Banasik, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak, 8. Maciej Saletra, 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie, 17. Dawid Kiedrowicz, 9. Przemysław Mizera, 7. Cyprian Pchełka

Jagiellonia II (skład wyjściowy): Damasiewicz, Lipiński, Kobus, Krasiewicz, Tymoszczuk, Kozłowski, Listkowski, Silva, Kuczyński, Hirosawa, Amroziński

Tabela, wyniki i terminarz III ligi


