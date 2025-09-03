fot. Woytek / Legionisci.com
Reprezentacja

U-19: Polska 6-0 Wyspy Owcze. Gole Adkonisa i Szczepaniaka

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu turnieju towarzyskiego, rozgrywanego w Słowenii, reprezentacja Polski U-19 wygrała z Wyspami Owczymi 6-0. W wyjściowym składzie znaleźli się trzej zawodnicy Legii Warszawa - wypożyczeni do Pogoni Grodzisk Mateusz Szczepaniak i Jakub Adkonis, a także wypożyczony do Pogoni Siedlce Jakub Zbróg. W drugiej połowie na boisku pojawił się także Stanisław Gieroba. W sobotę o godzinie 16 Polska zagra ze Słowenią.



W 14. minucie bramkę zdobył Jakub Adkonis, który, zamiast rozgrywać piłkę, zdecydował się na strzał zza pola karnego. W 22. minucie wynik podwyższył Mateusz Szczepaniak, który dopadł do piłki wybitej po rzucie rożnym i z dystansu posłał ją do siatki.

U-19: Polska 6-0 (3-0) Wyspy Owcze
1-0 - 1' Kamil Jakóbczyk
2-0 - 14' Jakub Adkonis
3-0 - 22' Mateusz Szczepaniak
4-0 - 68' Fabian Bzdyl (k)
5-0 - 72' Fabian Bzdyl
6-0 - 74' Dominik Gujda

Polska: 1. Kornel Miściur - 3. Dawid Szwiec, 5. Bartosz Kriegler, 2. Michał Synoś (60' 23. Wojciech Mońka) - 10. Jakub Adkonis, 7. Mateusz Szczepaniak (46' 16. Maciej Wojciechowski), 14. Adrian Przyborek (46' 11. Fabian Bzdyl), 8. Dominik Sarapata (46' 6. Dominik Gujda), 21. Jakub Zbróg (46' 20. Mateusz Książek) - 19. Kamil Jakóbczyk (46' 9. Stanisław Gieroba), 18. Bartosz Mazurek (46' 13. Bartosz Borowski)



