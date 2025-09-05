Liga Konferencji

Przedstawiamy rywali Legii w Lidze Konferencji

Piątek, 5 września 2025 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Niedawno Legia Warszawa poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26. Przeciwnikami "Wojskowych" będą: Samsunspor Kulübü z Turcji, Szachtar Donieck z Ukrainy, NK Celje ze Słowenii, AC Sparta Praga z Czech, FC Noah Erywań z Armenii oraz Lincoln Red Imps FC z Gibraltaru. Poniżej przedstawiamy pokrótce rywali stołecznego zespołu:



Obie bra







SAMSUNSPOR KULÜBÜ (Turcja)



Samsunspor Kulübü to turecki klub piłkarski z siedzibą w mieście Samsun, na południowym wybrzeżu Morza Czarnego. Występuje w Süper Lig, najwyższej klasie rozgrywkowej w Turcji. Został założony w czerwcu 1965 roku, więc 60 lat temu. Swoje domowe mecze rozgrywa na nowym Samsun 19 Mayıs Stadyumu, który może pomieścić ponad 33 tysiące widzów.



W swojej historii siedmiokrotnie awansował do Süper Lig i tyle samo razy z niej spadał. Jego barwy to biały i czerwony, ale pojawiają się także czarne elementy. Drużyna silnie rywalizuje z innymi zespołami z regionu, przede wszystkim z Trabzonsporem, który znajduje się ok. 350 km na Wschód, a mecze te określa się mianem „Derbów Morza Czarnego”.



W 1969 roku klub po raz pierwszy awansował do Süper Lig, a w debiutanckim sezonie zajął 5. miejsce. 20 stycznia 1989 roku doszło do tragedii. Autokar Samsunsporu, jadący na mecz z Malatyasporem, zderzył się z ciężarówką i spadł ze skarpy. Zginęli trener Nuri Asan, piłkarze Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır i kierowca Asım Özkan, a także później znajdujący się 6 miesięcy w śpiączce Zoran Tomić. Wielu zawodników zostało ciężko rannych, a część z nich zakończyła kariery. Z powodu katastrofy Samsunspor nie był w stanie dokończyć sezonu i został automatycznie uznany za przegrywającego wszystkie pozostałe mecze. Od tego momentu czarny kolor nawiązuje w klubowych barwach do tej tragedii.



Dzięki dużym inwestycjom Samsunspor wrócił do Süper Lig w sezonie 2022–23. W 2024 roku FIFA nałożyła na klub zakaz transferowy, ale mimo to drużyna zajęła 3. miejsce i zakwalifikowała się do Ligi Europy, w której przegrała z Panathinaikosem. Główne sukcesy klubu to 3. miejsce w Süper Lig (1985–86, 1986–87, 2024–25) i mistrzostwo 1. ligi (1969, 1976, 1982, 1985, 1991, 1993, 2023).



Droga do Ligi Konferencji:

4. runda eliminacji Ligi Europy: Samsunspor 1-2, 0-0 Panathinaikos Ateny



Mecze w Lidze Konferencji:

02.10. g. 21:00 Legia Warszawa - Samsunspor Kulübü

23.10. g. 21:00 Samsunspor Kulübü - Dynamo Kijów

06.11. g. 18:45 Samsunspor Kulübü - Ħamrun Spartans FC

27.11. g. 21:00 Breidablik Kopavogur - Samsunspor Kulübü

11.12. g. 18:45 Samsunspor Kulübü - AEK Ateny

18.12. g. 21:00 FSV Mainz - Samsunspor Kulübü







SZACHTAR DONIECK (Ukraina)



Futbolnyj kłub Szachtar Donieck to klub występujący w ukraińskiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Pierwotnie miał swoją siedzibę w Doniecku, ale po zajęciu terytorium przez prorosyjskich separatystów w 2014 r. został przeniesiony do Lwowa, a następnie do Charkowa. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zespół rozgrywał swoje mecze na stadionie Legii, a od sezonu 2024/25 w europejskich pucharach gra w Gelsenkirchen. Obok Sparty Praga, najbardziej utytułowany z przeciwników Legii. W 2009 roku jako ostatnia drużyna w historii zdobył Puchar UEFA.



Powstał w 1936 roku jako klub pracowniczy przy kopalni węgla kamiennego. Jego obecna nazwa pochodzi od ukraińskiego słowa „górnik”. Barwy klubu to pomarańczowy i czarny. Szachtar może pochwalić się wieloma sukcesami, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 15 razy został mistrzem Ukrainy (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24), a 13 razy zajął 2. miejsce, 15 razy zdobył Puchar Ukrainy (1994/95, 1996/97, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2023/24, 2024/25), co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich zespołów, a 9 razy zdobywał Superpuchar. Może się także pochwalić osiągnięciami z czasów ZSRR. W sezonie 2010/11 Szachtar dotarł do 1/4 finału Ligi Mistrzów, raz wygrał Ligę Europy (w sezonie 2008/09), a dwukrotnie był półfinalistą tych rozgrywek.



Legia zmierzyła się z Szachtarem w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów w sezonie 2006/07. Pierwszy mecz przegrała na wyjeździe 0-1, natomiast w rewanżu uległa 2-3 i odpadła z rozgrywek. Obie bramki dla stołecznego zespołu zdobył wówczas Piotr Włodarczyk.



Droga do Ligi Konferencji:

1. runda el. Ligi Europy: Szachtar Donieck 6-0, 0-0 Tampereen Ilves

2. runda el. Ligi Europy: Szachtar Donieck 4-2, 2-0 Beşiktaş JK

3. runda el. Ligi Europy: Szachtar Donieck 0-0, 0-0 k. 3-4 Panathinaikos Ateny

4. runda el. Ligi Konferencji: Szachtar Donieck 1-1, 2-1 Servette FC



Mecze w Lidze Konferencji:

02.10.2025 (CZ) 21:00 Aberdeen FC - Szachtar Donieck

23.10.2025 (CZ) 18:45 Szachtar Donieck - Legia Warszawa

06.11.2025 (CZ) 18:45 Szachtar Donieck - Breidablik Kopavogur

27.11.2025 (CZ) 21:00 Shamrock Rovers FC - Szachtar Donieck

11.12.2025 (CZ) 21:00 Ħamrun Spartans FC - Szachtar Donieck

18.12.2025 (CZ) 21:00 Szachtar Donieck - HNK Rijeka







NK CELJE (Słowenia)



Nogometni klub Celje to klub, grający w najwyższej lidze słoweńskiej. Został założony w 1919 roku jako SK Celje. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 roku, zmieniono nazwę na NK Kladivar. W 1992 roku po uzyskaniu niepodległości przez Słowenię klub zmienił nazwę na NK Publikum Celje, a obecnej nazwy używa od 2007 roku.



Swoje domowe spotkania NK Celje rozgrywa na otwartym w 2003 roku stadionie Z’dežele, mogącym pomieścić nieco ponad 13 000 osób. Do największych sukcesów klubu należy zaliczyć 2 mistrzostwa Słowenii (2020, 2024) i 2 Puchary Słowenii (2005, 2025). Celje ma na swoim koncie także 2 wicemistrzostwa i 9 finałów Pucharu Słowenii. W sezonie 2014/2015 klub wywalczył wicemistrzostwo i w eliminacjach Ligi Europy UEFA zmierzył się ze Śląskiem Wrocław. Z kolei rok temu w fazie ligowej Ligi Konferencji zremisował 3-3 z Jagiellonią Białystok. Słoweńcy awansowali do dalszych rozgrywek z 21. miejsca i musieli grać w play-offach. Tam pokonali APOEL Nikozja, z kolei w 1/8 finału wyeliminowali FC Lugano po rzutach karnych, a w 1/4 musieli uznać wyższość Fiorentiny.



Droga do Ligi Konferencji:

3. runda el. Ligi Konferencji: NK Celje 5-0, 2-4 FC Lugano

4. runda el. Ligi Konferencji: NK Celje 1-0, 2-0 Banik Ostrava



Mecze w Lidze Konferencji:

02.10.2025 (CZ) 21:00 NK Celje - AEK Ateny

23.10.2025 (CZ) 21:00 Shamrock Rovers FC - NK Celje

06.11.2025 (CZ) 18:45 NK Celje - Legia Warszawa

27.11.2025 (CZ) 18:45 Sigma Ołomuniec - NK Celje

11.12.2025 (CZ) 21:00 HNK Rijeka - NK Celje

18.12.2025 (CZ) 21:00 NK Celje - Shelbourne FC







AC SPARTA PRAGA



Athletic Club Sparta Praga to czeski klub piłkarski, założony 16 listopada 1893 roku w Pradze. Początkowo nosił nazwę Athletic Club Královské Vinohrady. Jego barwy to: niebieski jako symbol Europy, czerwony i żółty jako oficjalne barwy Pragi. W roku 1964 zespół po raz pierwszy zagrał w europejskich pucharach. Sparta Praga jest najbardziej utytułowanym czeskim klubem, z powodzeniem występującym również na arenie międzynarodowej.



Po I wojnie światowej nastał okres nazywany określany mianem Żelaznej Sparty, kiedy to klub zdobywał tytuł za tytułem. Potem jednak zmiany polityczne spowodowały, że klub miał problemy i nie osiągał wielu sukcesów. Do 1975 roku Sparta była jedynym czeskim klubem, który nigdy nie spadł do drugiej ligi. Na kolejny tytuł mistrzowski musiał jednak czekać do początku lat 80. Między 1997 a 2006 rokiem Sparta siedmiokrotnie grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów.



W sezonie 2022/23 Sparta wywalczyła mistrzostwo kraju po 9 latach przerwy. Największe sukcesy Sparty to: mistrzostwo Czechosłowacji (21 razy), wicemistrzostwo Czechosłowacji (20 razy), mistrz Czech Środkowych (3 razy), Puchar Dobroczynności (4 razy), Puchar Środkowo Czeski (7 razy), Puchar Czeski (3 razy), Puchar Czechosłowacji (8 razy), Puchar Czech (8 razy), Superpuchar Czech (2 razy), mistrzostwo Czech (14 razy).



Domowe mecze Sparta rozgrywa na stadionie mieszczącym niespełna 21 000 osób. Jej głównym rywalem w lidze jest drugi klub z Pragi - Slavia. W obecnej edycji Ligi Konferencji Sparta zmierzy się jeszcze z innym polskim klubem, Rakowem Częstochowa.



Droga do Ligi Konferencji:

2. runda el. Ligi Konferencji: Sparta Praga 1-2, 4-0 FK Aktobe

3. runda el. Ligi Konferencji: Sparta Praga 4-1, 2-1 Ararat-Armenia Erywań

4. runda el. Ligi Konferencji: Sparta Praga 2-0, 0-1 Riga FC



Mecze w Lidze Konferencji:

02.10.2025 (CZ) 21:00 Sparta Praga - Shamrock Rovers FC

23.10.2025 (CZ) 18:45 HNK Rijeka - Sparta Praga

06.11.2025 (CZ) 18:45 Sparta Praga - Raków Częstochowa

27.11.2025 (CZ) 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga

11.12.2025 (CZ) 18:45 Universitatea Craiova - Sparta Praga

18.12.2025 (CZ) 21:00 Sparta Praga - Aberdeen FC







FC NOAH ERYWAŃ (Armenia)



Football Club Noah (Futbolayin Akumb Noa) to armeński klub piłkarski z siedzibą w Abovyanie, położonym niedaleko Erywania. Został założony w 2017 roku jako FC Arcach. Występuje w armeńskiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Swój pierwszy mecz rozegrał 2 czerwca 2017 roku - zremisował bezbramkowo z FC Banants Erywań (obecnie Urartu Erywań). Pierwszy sezon ligowy Noah zakończył na drugim miejscu 1. ligi, dzięki czemu awansował do Barcragujn chumb (najwyższej ligi).



Po rozczarowującym, ósmym miejscu w sezonie 2018/19, klub został sprzedany Karenowi Abrahamyanowi, który w 2019 roku zmienił jego nazwę na FC Noah. Ta nazwa nawiązuje do biblijnego Noego, którego Arka spoczęła na Górze Ararat. Choć obecnie góra znajduje się w granicach Turcji, jest najważniejszym symbolem narodowym Armenii – widnieje w herbie państwowym i traktowana jest jako duchowa ojczyzna narodu. Nazwa klubu ma przywoływać odrodzenie, nowe początki i siłę przetrwania, czyli wartości utożsamiane z historią Arki Noego. Karen Abrahamyan to urodzony na terenie Azerbejdżanu ormiański polityk i generał, a także były Minister Obrony Republiki Górskiego Karabachu.



W sezonie 2019/20 Noah zdobył Puchar Armenii, pokonując w finale swojego największego rywala, Ararat-Armenia, po serii rzutów karnych. W 2024 roku klub zakwalifikował się do fazy ligowej Ligi Konferencji i tym samym został pierwszym zespołem w historii rozgrywek, który przeszedł pomyślnie wszystkie cztery rundy eliminacji. W sezonie 2024/25 klub wywalczył pierwsze w historii mistrzostwo Armenii, a także kolejny puchar krajowy, dzięki czemu przystąpił do gry w europejskich pucharach od 1. rundy el. Ligi Mistrzów, gdzie wygrał z Budućnostią Podgorica. W 2. rundzie lepszy okazał się Ferencváros, a w 3. rundzie el. Ligi Europy Noah odpadł z innym z przeciwników Legii, Lincoln Red Imps z Gibraltaru.



Droga do Ligi Konferencji:

1. runda el. Ligi Mistrzów: FC Noah Erywań 1-0, 2-2 Budućnost Podgorica

2. runda el. Ligi Mistrzów: FC Noah Erywań 1-2, 3-4 Ferencváros

3. runda el. Ligi Europy: FC Noah Erywań 0-0, 1-1 k. 5-6 Lincoln Red Imps

4. runda el. Ligi Konferencji: FC Noah Erywań 4-1, 3-2 Olimpija Lublana



Mecze w Lidze Konferencji:

02.10.2025 (CZ) 18:45 FC Noah Erywań - HNK Rijeka

23.10.2025 (CZ) 21:00 Universitatea Craiova - FC Noah Erywań

06.11.2025 (CZ) 18:45 FC Noah Erywań - Sigma Ołomuniec

27.11.2025 (CZ) 21:00 Aberdeen FC - FC Noah Erywań

11.12.2025 (CZ) 18:45 FC Noah Erywań - Legia Warszawa

18.12.2025 (CZ) 21:00 Dynamo Kijów - FC Noah Erywań







LINCOLN RED IMPS (Gibraltar)



Lincoln Red Imps Football Club to klub piłkarski z Gibraltaru. Gra w Gibraltar Football League i dzieli stadion Victoria Stadium ze wszystkimi innymi klubami na tym terytorium. Jest rekordowym mistrzem kraju, z 29 tytułami mistrzowskimi na koncie, w tym czternastoma z rzędu w latach 2003–2016. W 2014 roku jako pierwszy klub z Gibraltaru reprezentował kraj w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, a w sierpniu 2021 został pierwszym klubem z Gibraltaru, który awansował do fazy grupowej europejskich rozgrywek. Zdobył 7 krajowych potrójnych koron i 4 dublety. Jest także rekordzistą Europy pod względem najdłuższej nieprzerwanej serii ligowych meczów bez porażki - 88 spotkań na przestrzeni 1959 dni.



Został założony w 1976 roku. Początkowo nosił nazwę Lincoln od Lincoln City FC, znanego jako "Imps" od legendy o Lincoln Imp (chochliku). Swoje domowe mecze drużyna rozgrywa na Victoria Stadium, który nie spełnia wymogów UEFA, dlatego też Lincoln w europejskich pucharach występował na Estádio Algarve w Faro w Portugalii.



Główne osiągnięcia Lincoln Red Imps to 29 mistrzostw Gibraltaru, 20 Rock Cup (Puchar Gibraltaru), 12 Pepe Reyes Cup (Superpuchar Gibraltaru) i 18 Gibraltar League Senior Cup (rozgrywki już nie istnieją).



Jako mistrz kraju, Lincoln rozpoczął europejskie puchary w obecnym sezonie od 1. rundy el. Ligi Mistrzów, gdzie wygrał z Vikingurem, a następnie w 2. rundzie odpadł z Crveną zvezdą. W 3. rundzie el. Ligi Europy okazał się lepszy od FC Noah Erywań, ale w ostatniej rundzie doznał dwóch wysokich porażek z SC Braga. W tej edycji Ligi Konferencji zmierzy się jeszcze z innym polskim klubem, Lechem Poznań.



Droga do Ligi Konferencji:

1. runda el. Ligi Mistrzów: Lincoln Red Imps 3-2, 1-0 Vikingur

2. runda el. Ligi Mistrzów: Lincoln Red Imps 0-1, 1-5 Crvena zvezda

3. runda el. Ligi Europy: Lincoln Red Imps 1-1, 0-0 k. 6-5 FC Noah Erywań

4. runda el. Ligi Europy: Lincoln Red Imps 0-4, 1-5 SC Braga



Mecze w Lidze Konferencji:

02.10.2025 (CZ) 18:45 HSK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps FC

23.10.2025 (CZ) 21:00 Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań

06.11.2025 (CZ) 21:00 Lincoln Red Imps FC - HNK Rijeka

27.11.2025 (CZ) 18:45 Ħamrun Spartans FC - Lincoln Red Imps FC

11.12.2025 (CZ) 21:00 Lincoln Red Imps FC - Sigma Ołomuniec

18.12.2025 (CZ) 21:00 Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC

