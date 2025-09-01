Wypożyczeni: Solidny występ Barcii

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 07:28 Fumen, źródło: Legionisci.com

Spośród wypożyczonych legionistów, tylko Bartosz Dembek i Jakub Zbróg mogli cieszyć się z wygranej swojej drużyny. W pozostałych przypadkach to rywale byli górą. W barwach Pogoni Grodzisk Mazowiecki pojawili się wszyscy legioniści. Dobre wieści popłynęły z Las Palmas, gdzie Sergio Barcia pokazał się z dobrej strony.



Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 66. minuty w przegranym 1-3 meczu z Koroną Kielce



I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 1-2 z Polonią Warszawa. W spotkaniu wystąpiło czterech legionistów. Jakub Adkonis i Oliwier Olewiński rozegrali po 80 minut. Natomiast Stanisław Gieroba zmienił Mateusza Szczepaniaka w 71. minucie spotkania. Do protokołu meczowego zapisał się pierwszy z wymienionych, który został ukarany żółtą kartką.



Gracze Pogoni Siedlce wracali w lepszych nastrojach po ligowym spotkaniu ze Zniczem Pruszków. Siedlczanie wygrali 1-0, a pełne zawody rozegrał Bartosz Dembek. Na murawie pojawił się również Jakub Zbróg, ale dla niego był to symboliczny występ, gdyż wszedł w doliczonym czasie gry.



Hiszpania - La Liga 2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - zagrał 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Malagą. I choć jego zespół przegrał, to Barcia był wyróżniającą się postacią w swoim zespole. W obronie zaliczył 8 pojedynków, z których wygrał 6. Do tego zaliczył 4 przechwyty, 7 wybić oraz na 93 podania aż 89 było celnych (8/9 w strefę obrony rywala).

