Wypożyczeni: Solidny występ Barcii

Spośród wypożyczonych legionistów, tylko Bartosz Dembek i Jakub Zbróg mogli cieszyć się z wygranej swojej drużyny. W pozostałych przypadkach to rywale byli górą. W barwach Pogoni Grodzisk Mazowiecki pojawili się wszyscy legioniści. Dobre wieści popłynęły z Las Palmas, gdzie Sergio Barcia pokazał się z dobrej strony.

Ekstraklasa
Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 66. minuty w przegranym 1-3 meczu z Koroną Kielce

I liga
Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 1-2 z Polonią Warszawa. W spotkaniu wystąpiło czterech legionistów. Jakub Adkonis i Oliwier Olewiński rozegrali po 80 minut. Natomiast Stanisław Gieroba zmienił Mateusza Szczepaniaka w 71. minucie spotkania. Do protokołu meczowego zapisał się pierwszy z wymienionych, który został ukarany żółtą kartką.

Gracze Pogoni Siedlce wracali w lepszych nastrojach po ligowym spotkaniu ze Zniczem Pruszków. Siedlczanie wygrali 1-0, a pełne zawody rozegrał Bartosz Dembek. Na murawie pojawił się również Jakub Zbróg, ale dla niego był to symboliczny występ, gdyż wszedł w doliczonym czasie gry.

Hiszpania - La Liga 2
Sergio Barcia (UD Las Palmas) - zagrał 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Malagą. I choć jego zespół przegrał, to Barcia był wyróżniającą się postacią w swoim zespole. W obronie zaliczył 8 pojedynków, z których wygrał 6. Do tego zaliczył 4 przechwyty, 7 wybić oraz na 93 podania aż 89 było celnych (8/9 w strefę obrony rywala).


