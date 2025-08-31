Szymański: To my jesteśmy dziś niepocieszeni

Niedziela, 31 sierpnia 2025 r. 23:35 Redakcja, źródło: C+ Sport

- Obie drużyny były na podobnym poziomie. Już z góry było wiadomo, że ktoś będzie po tym meczu niepocieszony. Niestety, dzisiaj to my jesteśmy niepocieszeni. Szkoda tego meczu, bo mieliśmy w drugiej minucie sytuację, którą mogliśmy zamienić na gola, a wtedy ten mecz mógłby się inaczej potoczyć - powiedział po spotkaniu z Cracovią Damian Szymański.









- Drugą połowę zaczęliśmy od strzelenia bramki, a potem głupio straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry i znowu wracamy bez punktów. Teraz jest przerwa na kadrę. Mam nadzieję, że po prostu zgramy się i będzie to wyglądało lepiej.



- Nie chciałbym się tutaj tłumaczyć i zrzucać winę na to, że cały czas są zmiany w składzie i że gramy mecze co trzy dni. Gramy w Legii Warszawa. Naszym obowiązkiem jest wygrywać każdy mecz i po prostu zawsze zdobyć trzy punkty.

