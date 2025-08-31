Damian Szymański - fot. Woytek / Legionisci.com
Szymański: To my jesteśmy dziś niepocieszeni

Redakcja, źródło: C+ Sport

- Obie drużyny były na podobnym poziomie. Już z góry było wiadomo, że ktoś będzie po tym meczu niepocieszony. Niestety, dzisiaj to my jesteśmy niepocieszeni. Szkoda tego meczu, bo mieliśmy w drugiej minucie sytuację, którą mogliśmy zamienić na gola, a wtedy ten mecz mógłby się inaczej potoczyć - powiedział po spotkaniu z Cracovią Damian Szymański.



- Drugą połowę zaczęliśmy od strzelenia bramki, a potem głupio straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry i znowu wracamy bez punktów. Teraz jest przerwa na kadrę. Mam nadzieję, że po prostu zgramy się i będzie to wyglądało lepiej.

- Nie chciałbym się tutaj tłumaczyć i zrzucać winę na to, że cały czas są zmiany w składzie i że gramy mecze co trzy dni. Gramy w Legii Warszawa. Naszym obowiązkiem jest wygrywać każdy mecz i po prostu zawsze zdobyć trzy punkty.


Komentarze (4)

Realista - 29 minut temu, *.telepac.pt

Srutututu
Gadka jak zawsze a punktów nie ma i na koniec sezonu będzie brakować

Krzeszczu - 45 minut temu, *.datapacket.com

Wyjazd z Legii ogórze!

L - 45 minut temu, *.play.pl

Nie ma co zwalac na zmiany w skladzie bo Szymanski jest 8 razy lepszy od Augustyniaka, Stojanovic tez bardziej ruchliwy z pilka niz Wszolek, Reca dzisiaj tez dobry, Rajovic bardzo dobry. Pocieszajace jest to, ze najgorsi dzisiaj byli ci, ktorzy raczej za duzo nie pograja jesli w ogole czyli Burch i Alfarela no i z trojką z tylu nigdy ni eumielismy grac i oby to byl ostatni mecz w tym ustawieniu. Nie wiem w ogole po co do niego wracamy jak 4 z tylu gralismy o niebo lepiej w obronie. Szkoda tylko, ze dalej recznik w bramce, ktory wie, ze napastnik Cracovii kazda taka akcje konczy podcinką a i tak mu sie kladzie pod nogami i to jeszcze poza swiatlem bramki. Przy 2 golu gdzie ktos na krotki słupek? Czemu Tobiasz nie chce ustawic kogos przy slupku? Taki kozak sie czuje, jak wszystko co leci to wpuszcza? Krasniqi ma zadatki na to, ze bedzie robil roznice w dryblingu, oby ten Niemiec tez taki byl to moze z czasem beda sie nas obawiac na tych strzydlach. Przydalby sie jeszcze jakis rozgrywajacy do Elitima bo na Kapustke sie juz patrzec nie da. Zwalnia gre, godzine mu zajmuje obrot z pilka.

Ronaldo - 45 minut temu, *.myvzw.com

Przestań pier….ić

