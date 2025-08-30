Kamil Piątkowski piłkarzem Legii!

Ostatnią rundę Piątkowski spędził na wypożyczeniu w Turcji, w Kasımpaşa SK. Wcześniej występował w Red Bull Salzburg, KAA Gent, Granadzie. Za granicę wyjechał z Rakowa Częstochowa. Grał także w Zagłębiu Lubin. Jest 8-krotnym reprezentantem Polski. W kadrze narodowej zdobył 1 bramkę. Kamil Piątkowski: ur. 21.06.2000, Jasło Pozycja: obrońca Wzrost: 191 cm Kariera: UKS 6 Jasło (juniorzy) 2014/15-2015/16 Karpaty Krosno (juniorzy) (j) 2016/17-(j) 2017/18 Zagłębie Lubin (juniorzy) (w) 2017/18 Zagłębie II Lubin 2018/19 Zagłębie Lubin 2019/20-2020/21 Raków Częstochowa 2021/22-(j) 2022/23 FC Salzburg (Austria) (w) 2022/23 KAA Gent (Belgia) (j) 2023/24 FC Salzburg (Austria) (w) 2023/24 Granada CF (Hiszpania) 2024/25 FC Salzburg (Austria) (w) 2024/25 Kasımpaşa SK (Turcja)

Kamil Piątkowski został zawodnikiem Legii Warszawa. 25-letni stoper podpisał ze stołecznym klubem 4-letni kontrakt. Będzie występował z numerem 91.

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Guny - 36 minut temu, *.223.42 Jestem mocno zbudowany tym, ze ściągnęliśmy 3 gosci którzy otarli sie o naszą kadrę. Co prawda dwóch juz po 30, ale nadal raczej poniżej pewnego poziomu nie zejdą. Jeśli jeszcze jakimś cudem ściągną drugiego Urbańskiego to chyba przestanę marudzić na nasze gwiazdy z zarządu😁 odpowiedz

piotrek9mln - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Bardzo dobry transfer! Podobały mi się jego występy w kadrze. Szczerze mówiąc to jestem miło zaskoczony że ktoś taki był na naszą kieszeń. Czekamy na debiut!Powodzenia! odpowiedz

Sen o - 57 minut temu, *.play-internet.pl Dajmy szansę. Ja bym postawił na młodego Portugalczyka i mamy na 2, 3 lata parę stoperów. Drużynę buduje się od obrony. odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.play.pl Super, stoper to jest to czego nam aktualnie trzeba. Brakuje nam środka obrony... Tracimy bramki z d...y, może coś się zmieni. odpowiedz

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kreatywna 10 i skrzydłowy z pokrętłem ale nie ten że Szkocji i jeszcze jeden stoper.Pozbyć się Alfarela Kun Chodyna Burch po sezonie Augustyniak i Kapustka odpowiedz

L - 57 minut temu, *.play.pl @Maik83: podobno blisko jest mlody skrzydlowy z ponad 70 meczami w Bundeslidze, z dryblingiem. Wedy Alfarela odejdzie. Na 10 probuja Urbanskiego sciagnac, ale pewnie skonczy sie bez wzmocnien. Kun dogra do konca kontraktu i nie przedluza. Chodynie trzeba chociaz raz zaufac a nie go wyrzucac jak niedawno przyszedl. Na zmiennika sie nada. W polskiej lidze robil liczby, moze potrzebuje czasu zeby sie z presja oswoic i przestawic z Lubinskiego luzu na gre pod presja? Za Feio mial dobre liczby. Przyda sie. Kapustki szkoda, na zmiennika i do rotacji bedzie pozyteczny, chyba, ze on sam bedzie chcial jeszcze poszukac kontraktu zycia. Augustyniak, bez dyskusji - out. odpowiedz

Wawa - 45 minut temu, *.play.pl @Maik83: Kapustka naprawde moze sam się wypisz i będzie ok odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Super, bo kolejny dobry polski piłkarz trafia do Legii. Dzięki temu będzie można zacząć robić porządek z tymi słabszymi. Na papierze sprzedaliśmy potencjał w postaci Ziółkowskiego, a zatrudniliśmy lepszego gracza na już w jego miejsce. odpowiedz

szkurin won - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl doyebany transfer ! 🙂



Czekamy na płaczków w komach xD odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Na papierze niezły kozak! Zobaczymy jak z formą na boisku.Ale brawa za ten ruch!👏 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @e(L)zone: To jest ten Karol, o którym pisałeś, że go w Gent oglądałeś? odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl Super odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Witamy. Ocenimy po rundzie jesiennej. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl Serio? Nie moze wziac normalnego numeu? 2 jest wolne. Obronca z nr 91, srodkowi pomocnicy z numerami 44 i 67, napastnicy z 18 i 29. Ewenement :d odpowiedz

Krzychu82 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: Szczerze. W d z numeram jak pokaże że będzie zapi...lać odpowiedz

Uuu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L: serio to rozkminiasz? odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.79.201 @L:

Chłopie, ale ty masz problem 🤦 odpowiedz

(L)ukaszeek - 1 godzinę temu, *.play.pl Powodzenia !🔥 odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.57.49 Witamy na pokładzie odpowiedz

Kibic legii - 1 godzinę temu, *.play.pl Fajnie👍 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.