Oficjalnie
Kamil Piątkowski piłkarzem Legii!
Kamil Piątkowski został zawodnikiem Legii Warszawa. 25-letni stoper podpisał ze stołecznym klubem 4-letni kontrakt. Będzie występował z numerem 91.
Ostatnią rundę Piątkowski spędził na wypożyczeniu w Turcji, w Kasımpaşa SK. Wcześniej występował w Red Bull Salzburg, KAA Gent, Granadzie. Za granicę wyjechał z Rakowa Częstochowa. Grał także w Zagłębiu Lubin. Jest 8-krotnym reprezentantem Polski. W kadrze narodowej zdobył 1 bramkę.
Kamil Piątkowski:
ur. 21.06.2000, Jasło
Pozycja: obrońca
Wzrost: 191 cm
Kariera:
UKS 6 Jasło (juniorzy)
2014/15-2015/16 Karpaty Krosno (juniorzy)
(j) 2016/17-(j) 2017/18 Zagłębie Lubin (juniorzy)
(w) 2017/18 Zagłębie II Lubin
2018/19 Zagłębie Lubin
2019/20-2020/21 Raków Częstochowa
2021/22-(j) 2022/23 FC Salzburg (Austria)
(w) 2022/23 KAA Gent (Belgia)
(j) 2023/24 FC Salzburg (Austria)
(w) 2023/24 Granada CF (Hiszpania)
2024/25 FC Salzburg (Austria)
(w) 2024/25 Kasımpaşa SK (Turcja)