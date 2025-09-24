Rezerwy

PP: Legia II Warszawa 0-3 Górnik Zabrze. Koniec pucharowej przygody

Środa, 24 września 2025 r. 14:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu I rundy Pucharu Polski Legia II Warszawa przegrała w LTC z Górnikiem Zabrze 0-3. Tym samym legioniści odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. Pierwsza drużyna Legii rozpocznie zmagania od kolejnej rundy.





Od pierwszych minut spotkania zaznaczała się wyraźna przewaga występującego o 3 klasy rozgrywkowe wyżej zespołu gości, który dodatkowo jest obecnie liderem Ekstraklasy. Górnik szybko miał dwie dogodne sytuacje do zdobycia bramki, ale dobrze spisał się w bramce Legii 17-letni Jan Bienduga. Warto wspomnieć, że Górnik przystąpił do tego meczu w bardzo silnym zestawieniu, z nielicznymi zmianami w stosunku do spotkań ligowych. Zmiana nastąpiła przede wszystkim w bramce - wystąpił Tomasz Loska. W zespole Legii zmian było sporo, szczególnie w formacji defensywnej. W 14. minucie goście mieli dwie znakomite sytuacje. Najpierw uderzał Kamil Lukoszek, a Bienduga mocno się wyciągnął i piłkę wybił, a chwilę później po strzale Maksyma Chłania piłka trafiła w poprzeczkę. Konieczna była analiza VAR, ponieważ zawodnicy Górnika sygnalizowali, że piłka przekroczyła linię bramkową i powinien być gol. Analiza trwała długo, ale potwierdziła, że odbita od poprzeczki futbolówka spadła do bramki.





W 22. minucie Legia miała pierwszą sytuację pod bramką Górnika, jednak dośrodkowanie Cypriana Pchełki dobrze przeczytał i zablokował Josema. Po chwili prostą stratę zanotował Zahović, jednak legioniści nie zdołali tego wykorzystać. W 35. minucie gospodarze mieli dobrą okazję, ale piłkę po lekkim strzale piętką złapał Loska. W doliczonym czasie pierwszej połowy Luka Zahović otrzymał trudne podanie przed bramkę, ale doskonale je wykończył i podwyższył prowadzenie Górnika do 2-0. W tej części gry gospodarze oddali tylko jeden strzał.





W przerwie w obydwu zespołach zaszły zmiany. Mimo że z boiska zeszło kilku podstawowych zawodników, w 55. minucie Górnik zdobył kolejną bramkę - Kamil Lukoszek idealnie zmieścił piłkę obok słupka. W 76. minucie doskonałą sytuację zmarnował Dawid Kiedrowicz. Po pięciu zmianach dokonanych przez trenera Górnika na drugą połowę, legioniści mieli więcej szans na odrabianie strat, ale nie potrafili ich wykorzystać.





PP: Legia II Warszawa 0-3 (0-2) Górnik Zabrze

0-1 - 14' Maksym Chłań

0-2 - 45+2' Luka Zahović

0-3 - 55' Kamil Lukoszek





Legia II: 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania (69' 3. Viktor Karolak), 8. Maciej Saletra (81' 15. Samuel Sarudi), 14. Mateusz Możdżeń (69' 6. Aleksander Wyganowski), 24. Pascal Mozie, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski (63' 9. Przemysław Mizera), 7. Cyprian Pchełka (46' 13. Erik Mikanowicz)





Górnik: 99. Tomasz Loska, 5. Kryspin Szcześniak, 26. Rafał Janicki (46' 16. Paweł Olkowski), 20. Josema (46' 55. Maksymilian Pingot), 17. Kamil Lukoszek, 14. Jarosław Kubicki (28. Bastien Donio), 8. Patrik Hellebrand (46' 9. Gabriel Barbosa), 79. Goh Young-jun, 33. Maksym Chłań, 7. Luka Zahović, 20. Ousmane Sow (46' 19. Natan Dzięgielewski)





żółte kartki: Boczoń - Zahović, Lukoszek