Wyniki 8. kolejki Ekstraklasy
Za nami 8. kolejka Ekstraklasy. W piątek Lechia zanotowała drugie zwycięstwo, dzięki czemu odrobiła minusowe punkty i wyszła na plus. Po wygranej z Widzewem, Lech znów zaliczył wpadkę. Tym razem zespół z Poznania przegrał na własnym stadionie z Zagłębiem. W sobotę Pogoń doznała wyjazdowej porażki w Kielcach. Jagiellonia także straciła punkty - tylko zremisowała z Piastem. Legia wysoko wygrała z Radomiakiem. Z kolei Raków przegrał z Górnikiem. Spotkanie Wisły z Cracovią zostało odwołane ze względu na zły stan boiska.
Na poniedziałek zaplanowano mecz Rakowa z Górnikiem.
8. kolejka:
Lechia Gdańsk 2-0 GKS Katowice
Lech Poznań 1-2 Zagłębie Lubin
Korona Kielce 1-0 Pogoń Szczecin
Wisła Płock - Cracovia (odwołany)
Piast Gliwice 1-1 Jagiellonia Białystok
Motor Lublin 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Legia Warszawa 4-1 Radomiak Radom
Widzew Łódź 2-0 Arka Gdynia
Raków Częstochowa 0-1 Górnik Zabrze
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
