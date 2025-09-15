Wyniki 8. kolejki Ekstraklasy

Za nami 8. kolejka Ekstraklasy. W piątek Lechia zanotowała drugie zwycięstwo, dzięki czemu odrobiła minusowe punkty i wyszła na plus. Po wygranej z Widzewem, Lech znów zaliczył wpadkę. Tym razem zespół z Poznania przegrał na własnym stadionie z Zagłębiem. W sobotę Pogoń doznała wyjazdowej porażki w Kielcach. Jagiellonia także straciła punkty - tylko zremisowała z Piastem. Legia wysoko wygrała z Radomiakiem. Z kolei Raków przegrał z Górnikiem. Spotkanie Wisły z Cracovią zostało odwołane ze względu na zły stan boiska.

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Papszun to jest porażka trenerska,tak samo jak Szwarga czy ten Stolarski z Motoru,jak i Feio.Przypadek? Nie, to tylko szkoła częstochowskich nieudaczników🤣 odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Raków u siebie ma bilans 2 mecze i 2 porażki. Coś mi się nie widzi by przegrali 3 raz u siebie z rzędu. A teraz grają z nami. To zła wiadomość dla nas. odpowiedz

Znawca - 13.09.2025 / 23:24, *.interkam.pl Igor Drapiński z Piasta,powinniśmy brać chłopaka,po sezonie kończy mu sie kontrakt, a to będzie świetny lewonożny stoper.Do rotacji z Kapuadim byłby idealny.👍 odpowiedz

Znawca - 13.09.2025 / 23:17, *.interkam.pl Świetny meczyk Korony.Brawo J. Zielinski.Swoją drogą chłop powinien prowadzić jakiś czołowy klub w PL bo znakomitą robotę robi.Brawo też trener Molder(najlepszy treneiro w lidze).Kolejny mecz na swoich warunkach i wyższa kultura gry od Jagi. odpowiedz

Legiak83 - 14.09.2025 / 12:20, *.78.205 @Znawca: zgadzam sie ten Molder to kot. Jak tak dalej pójdzie to zaraz podkupi go MC bo Guardiola sobie przestal radzić. odpowiedz

exsa - 13.09.2025 / 11:04, *.orange.pl Zaczyna sie gra na dobre ! LEGIA 4-0 Radomiak !!! odpowiedz

Rks - 13.09.2025 / 18:21, *.vectranet.pl @exsa: mozesz pomarzyc przyjacielu odpowiedz

Mateusz z Gór - 14.09.2025 / 17:34, *.orange.pl @exsa: Prawie trafiłeś Kolego. Mnie udało się trafić z wynikiem idealnie, pozdrawiam wszystkich którzy dobrze życzą Legii i nie mają inklinacji do przemądrzania się na forum.👍 odpowiedz

Bie (L)sko - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: szacun kolego odpowiedz

Wyrwikufel - 13.09.2025 / 09:52, *.vectranet.pl My na razie nie lepiej ciągniemy niż łachudry. Trzeba to szybko poprawić. odpowiedz

Znawca - 13.09.2025 / 09:08, *.interkam.pl Dziś Koroną klepie Pogoń, trener Molder remisuje z Białymi a Craxa wpada na lidera.😁 odpowiedz

Chudy Grubas - 13.09.2025 / 08:54, *.79.201 Nie ukrywam, miałem banana jak oglądałem Lecha, ale znając naszych nuygusów, będą zmęczeni po odpoczynku na kadrę i też mogą zrobić "niespodziankę" 😉 odpowiedz

Kanil - 13.09.2025 / 10:35, *.mrsn.at @Chudy Grubas: przecież Radomiak faworytem 😉 odpowiedz

wkz - 13.09.2025 / 15:34, *.icpnet.pl @Chudy Grubas: raczej "zmęczeni" po pępkowym u Wszołka😁 odpowiedz

Mateusz z Gór - 13.09.2025 / 07:40, *.orange.pl A to się drezyna znowu wykoleiła👍 odpowiedz

ws - 12.09.2025 / 14:45, *.play.pl Nie ma meczów przyjaźni. Przyjaźń tylko na trybunach🍻 a na boisku twarda walka o zwycięstwo. Przebudowana drużyna musi coś nowego zaprezentować. Tylko zwycięstwo, hej Legio tylko zwycięstwo. odpowiedz

Znawca - 12.09.2025 / 10:15, *.interkam.pl No i zapomniałem też o Bogdan Mircetić z Rakowa.To bedzie drugi Crnac.Na pewno zarobią na nim ośmiocyfrową kwotę. odpowiedz

Bellial - 14.09.2025 / 14:13, *.co.uk @Znawca: w rupiah indyjskich czy $ kongijskich? odpowiedz

Znawca - 12.09.2025 / 09:39, *.interkam.pl Wraca najlepsza liga świata,nie lubię tych przerw na kadrę. W międzyczasie konkurencja się jeszcze wzmocniła.Mnie ciekawi nabytek Lechii Cirković,o którym pisalem ok 1.5 roku temu w kontekście LEGII jak wymiatał w Baćce Topoli na lewym skrzydle.Niezłe pokrętło ma,na pewno nie gorszy od Chłania.Poza tym Aleksić w Craxie i Ilic na bramce w Widzewie.Pewnie chłopaki w tej kolejce nie jeszcze zagrają,ale jestem bardzo ciekaw co pokażą w naszej lidze.Co do meczu z Radomiakiem to najgorszy przdciwnik dla nas, bo mają szybkość na bokach i mogą niebezpieczne kontrować,więc wynik będzie otwarty. Pozdro Legioniści!🙂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 12.09.2025 / 12:17, *.orange.pl @Znawca: Mnie intresuje tylko Legia, ale podziwiam Twoje szerokie horyzonty.

Fajnie, że wróciłeś, pozdrawiam.👍 odpowiedz

