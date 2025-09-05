Termin meczu z Górnikiem Zabrze
Ustalono terminarz 11. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 5 października o godz. 20:15.
Terminy najbliższych meczów Legii:
14.09. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom
20.09. (SO) g. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa
24.09. (ŚR) g. 21:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok
28.09. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
02.10. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Samsunspor Kulübü
05.10. (ND) g. 20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa
23.10. (CZ) g. 18:45 Szachtar Donieck - Legia Warszawa
26.10. (ND) Legia Warszawa - Lech Poznań
06.11. (CZ) g. 18:45 NK Celje - Legia Warszawa
09.11. (ND) Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
27.11. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga
11.12. (CZ) g. 18:45 FC Noah Erywań - Legia Warszawa
14.12. (ND) Legia Warszawa - Piast Gliwice
18.12. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC
Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.
Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu
Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.
Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.