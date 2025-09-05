Termin meczu z Górnikiem Zabrze

Piątek, 5 września 2025 r. 11:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 11. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 5 października o godz. 20:15.









Terminy najbliższych meczów Legii:

14.09. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom

20.09. (SO) g. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

24.09. (ŚR) g. 21:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

28.09. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

02.10. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Samsunspor Kulübü

05.10. (ND) g. 20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

23.10. (CZ) g. 18:45 Szachtar Donieck - Legia Warszawa

26.10. (ND) Legia Warszawa - Lech Poznań

06.11. (CZ) g. 18:45 NK Celje - Legia Warszawa

09.11. (ND) Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

27.11. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga

11.12. (CZ) g. 18:45 FC Noah Erywań - Legia Warszawa

14.12. (ND) Legia Warszawa - Piast Gliwice

18.12. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC



