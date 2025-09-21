Wspólne zdjęcie po meczu Legia II - Olimpia - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 4-2 Olimpia Elbląg. Show Możdżenia

Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki III ligi, rozegranym na stadionie przy Łazienkowskiej, Legia Warszawa wygrała 4-2 z Olimpią Elbląg. W niedzielne popołudnie na Legii stawiło się ok. 5 tys kibiców, w tym liczna grupa z zaprzyjaźnionego Elbląga. Na rozpoczęcie meczu fani zaprezentowali oprawę, którą stanowiły świece dymne w barwach Legii i Olimpii.



 

W drużynie Legii II na boisko wybiegło trzech graczy na co dzień trenujących z "jedynką" - Gabriel Kobylak, Wojciech Urbański i Jakub Żewłakow.  W pierwszej połowie przeważali legioniści, świetnej okazji nie wykorzystał Urbański. Zemściło to się w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej części. Po dośrodkowaniu w pole karne Legii pięknym strzałem przy słupku popisał się Dmytro Semeniw - w tej sytuacji Kobylak nie miał nic do powiedzenia.


Tuż po zmianie stron akcję środkiem rozpoczął Urbański, piłka trafiła do Adama Ryczkowskiego, a ten odegrał na bok do Cypriana Pchełki, który popisał się pięknym uderzeniem przy bliższym słupku. Radość "Wojskowych" nie trwała jednak zbyt długo, bo goście skutecznie odpowiedzieli dwie minuty później, gdy po dośrodkowaniu Macieja Kołoczka piłkę do siatki głową skierował Dominik Kozera. W 57. minucie Legia przeprowadziła szybką kontrę po rzucie rożnym Olimpii. Na bramkę ruszył Adam Ryczkowski, podał na prawą stronę do Pchełki, którego uderzenie zostało zablokowane. Ten sam zawodnik zdołał następnie wyłożyć piłkę Mateuszowi Możdżeniowi, który huknął z 16 metrów prosto pod poprzeczkę. W 71. minucie Możdżeń precyzyjnym uderzeniem przy słupku z rzutu wolnego z 23 metrów dał Legii prowadzenie 3-2. To nie był koniec popisów kapitana Legii. W 73. minucie dośrodkował z rzutu wolnego spod linii bocznej prosto na głowę Ryczkowskiego, który skierował piłkę pod poprzeczkę.


Kolejne spotkanie rozegrają w środę, 24 września o godz. 12:30 w ramach I rundy Pucharu Polski, a ich przeciwnikiem będzie Górnik Zabrze. Mecz odbędzie się w w Legia Training Center w Urszulinie.


III liga: Legia II Warszawa 4-2 (0-1) Olimpia Elbląg

0-1 - 45+2' Dmytro Semeniw

1-1 - 47' Cyprian Pchełka

1-2 - 49' Dominik Kozera

2-2 - 57' Mateusz Możdżeń

3-2 - 71' Mateusz Możdżeń

4-2 - 73' Adam Ryczkowski


Legia II: 1. Gabriel Kobylak - 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak - 24. Pascal Mozie (87' 16. Patryk Konik), 14. Mateusz Możdżeń (81' 6. Aleksander Wyganowski_, 25. Wojciech Urbański (60' 17. Dawid Kiedrowicz), 29. Jakub Żewłakow (60' 8. Maciej Saletra) - 11. Adam Ryczkowski (81' 22. Karol Kosiorek), 7. Cyprian Pchełka
Rezerwa: 12. Jan Bienduga, 21. Filip Jania, 15. Samuel Sarudi, 13. Erik Mikanowicz.


Olimpia (skład wyjściowy)22. Tymon Wojciechowski - 6. Jakub Pek, 8. Marcin Czernis, 9. Dominik Kozera, 10. Eryk Jarzębski, 11. Oskar Kordykiewicz, 14. Orest Tiahlo. 20. Dmytro Semeniw, 26. Maciej Kołoczek, 28. Dawid Laszczyk, 30. Dawid Wierzba

Rezerwa: 2. Bartosz Winkler, 4. Kacper Łaszak, 7. Kacper Kondracki, 13. Maciej Tobojka, 16. Mateusz Młynarczyk, 17. Fryderyk Misztal, 23. Dominik Pawłowski


Tabela, wyniki i terminarz III ligi


rezerwy Legia II Warszawa - Olimpia Elbląg, kibice oprawa świece dymne
fot. Mishka / Legionisci.com

rezerwy Legia II Warszawa - Olimpia Elbląg, kibice oprawa świece dymne
fot. Mishka / Legionisci.com

rezerwy, Legia II Warszawa - Olimpia Elbląg, III liga Viktor Karolak
fot. Mishka / Legionisci.com

rezerwy, Legia II Warszawa - Olimpia Elbląg, III liga kibice
fot. Mishka / Legionisci.com


rezerwy, Legia II Warszawa - Olimpia Elbląg, III liga gniazdo
fot. Mishka / Legionisci.com


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!