Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 4-2 Olimpia Elbląg. Show Możdżenia

Niedziela, 21 września 2025 r. 17:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki III ligi, rozegranym na stadionie przy Łazienkowskiej, Legia Warszawa wygrała 4-2 z Olimpią Elbląg. W niedzielne popołudnie na Legii stawiło się ok. 5 tys kibiców, w tym liczna grupa z zaprzyjaźnionego Elbląga. Na rozpoczęcie meczu fani zaprezentowali oprawę, którą stanowiły świece dymne w barwach Legii i Olimpii.







W drużynie Legii II na boisko wybiegło trzech graczy na co dzień trenujących z "jedynką" - Gabriel Kobylak, Wojciech Urbański i Jakub Żewłakow. W pierwszej połowie przeważali legioniści, świetnej okazji nie wykorzystał Urbański. Zemściło to się w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej części. Po dośrodkowaniu w pole karne Legii pięknym strzałem przy słupku popisał się Dmytro Semeniw - w tej sytuacji Kobylak nie miał nic do powiedzenia.





Tuż po zmianie stron akcję środkiem rozpoczął Urbański, piłka trafiła do Adama Ryczkowskiego, a ten odegrał na bok do Cypriana Pchełki, który popisał się pięknym uderzeniem przy bliższym słupku. Radość "Wojskowych" nie trwała jednak zbyt długo, bo goście skutecznie odpowiedzieli dwie minuty później, gdy po dośrodkowaniu Macieja Kołoczka piłkę do siatki głową skierował Dominik Kozera. W 57. minucie Legia przeprowadziła szybką kontrę po rzucie rożnym Olimpii. Na bramkę ruszył Adam Ryczkowski, podał na prawą stronę do Pchełki, którego uderzenie zostało zablokowane. Ten sam zawodnik zdołał następnie wyłożyć piłkę Mateuszowi Możdżeniowi, który huknął z 16 metrów prosto pod poprzeczkę. W 71. minucie Możdżeń precyzyjnym uderzeniem przy słupku z rzutu wolnego z 23 metrów dał Legii prowadzenie 3-2. To nie był koniec popisów kapitana Legii. W 73. minucie dośrodkował z rzutu wolnego spod linii bocznej prosto na głowę Ryczkowskiego, który skierował piłkę pod poprzeczkę.





Kolejne spotkanie rozegrają w środę, 24 września o godz. 12:30 w ramach I rundy Pucharu Polski, a ich przeciwnikiem będzie Górnik Zabrze. Mecz odbędzie się w w Legia Training Center w Urszulinie.

III liga: Legia II Warszawa 4-2 (0-1) Olimpia Elbląg

0-1 - 45+2' Dmytro Semeniw

1-1 - 47' Cyprian Pchełka

1-2 - 49' Dominik Kozera

2-2 - 57' Mateusz Możdżeń

3-2 - 71' Mateusz Możdżeń

4-2 - 73' Adam Ryczkowski





Legia II: 1. Gabriel Kobylak - 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak - 24. Pascal Mozie (87' 16. Patryk Konik), 14. Mateusz Możdżeń (81' 6. Aleksander Wyganowski_, 25. Wojciech Urbański (60' 17. Dawid Kiedrowicz), 29. Jakub Żewłakow (60' 8. Maciej Saletra) - 11. Adam Ryczkowski (81' 22. Karol Kosiorek), 7. Cyprian Pchełka

Rezerwa: 12. Jan Bienduga, 21. Filip Jania, 15. Samuel Sarudi, 13. Erik Mikanowicz.





Olimpia (skład wyjściowy): 22. Tymon Wojciechowski - 6. Jakub Pek, 8. Marcin Czernis, 9. Dominik Kozera, 10. Eryk Jarzębski, 11. Oskar Kordykiewicz, 14. Orest Tiahlo. 20. Dmytro Semeniw, 26. Maciej Kołoczek, 28. Dawid Laszczyk, 30. Dawid Wierzba

Rezerwa: 2. Bartosz Winkler, 4. Kacper Łaszak, 7. Kacper Kondracki, 13. Maciej Tobojka, 16. Mateusz Młynarczyk, 17. Fryderyk Misztal, 23. Dominik Pawłowski





Tabela, wyniki i terminarz III ligi

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com



