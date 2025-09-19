fot. Ekstraklasa
9. kolejka Ekstraklasy: Zmiana lidera

Mishka, źródło: Legionisci.com

Ruszyła 9. kolejka Ekstraklasy. Na początek GKS wysoko przegrał z Cracovią, a nastepnie Wisla Plock uległa u siebie Jagiellonii. 



W sobotę Legia pojedzie do Częstochowy. Raków przystąpi do tego spotkania z dużą determinacją, po dwóch porażkach z rzędu. Na niedzielę zaplanowano m.in. derby Pomorza pomiędzy Pogonią i Lechią. Ciekawie zapowiada się także mecz pomiędzy dobrze spisującym się Górnikiem i Widzewem. 



9. kolejka:


GKS Katowice 0-3 Cracovia

Wisła Płock 0-1 Jagiellonia Białystok


Sobota, 20.09.

godz. 12:15 Radomiak Radom - Piast Gliwice  (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Arka Gdynia - Korona Kielce  (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań  (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa  (C+ Sport 3)


Niedziela, 21.09.

godz. 12:15 Zagłębie Lubin - Motor Lublin  (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk  (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Widzew Łódź  (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Komentarze (1)

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl

Tu nie ma co kombinować. Szczelna defensywa na zero z tyłu i uważać na kartki, bo Przybył sędziuje. A z przodu coś wpadnie👍💪

