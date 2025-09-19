9. kolejka Ekstraklasy: Zmiana lidera
Ruszyła 9. kolejka Ekstraklasy. Na początek GKS wysoko przegrał z Cracovią, a nastepnie Wisla Plock uległa u siebie Jagiellonii.
W sobotę Legia pojedzie do Częstochowy. Raków przystąpi do tego spotkania z dużą determinacją, po dwóch porażkach z rzędu. Na niedzielę zaplanowano m.in. derby Pomorza pomiędzy Pogonią i Lechią. Ciekawie zapowiada się także mecz pomiędzy dobrze spisującym się Górnikiem i Widzewem.
9. kolejka:
GKS Katowice 0-3 Cracovia
Wisła Płock 0-1 Jagiellonia Białystok
Sobota, 20.09.
godz. 12:15 Radomiak Radom - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Arka Gdynia - Korona Kielce (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
Niedziela, 21.09.
godz. 12:15 Zagłębie Lubin - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
