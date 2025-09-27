REKLAMA
Rezerwy

III liga: Wigry Suwałki 2-4 Legia II Warszawa. Skuteczna pogoń

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 10. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2, a następnie doprowadzili do wyniku 4-2. Kolejne spotkanie rozegrają 4 października z zespołem KS CK Troszyn.



 


III liga: Wigry Suwałki 2-4 (2-1) Legia II Warszawa 

0-1 - 11' Dawid Kiedrowicz

1-1 - 25' Kacper Głowicki

2-1 - 29' Eryk Matus

2-2 - 75' Adam Ryczkowski

2-3 - 76' Samuel Kovacik

2-4 - 90+3' Samuel Kovacik


Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 3. Viktor Karolak, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka


Wigry (skład wyjściowy): 43. Taudul, 11. Głowicki, 34. Berezjańskij, 18. Magnuszewski, 6. Witek, 20. Kwiatkowski, 89. Gużewski, 13. Matus, 10. Święty, 26. Fronczak, 15. Bębenek


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




Komentarze (3)

LP 3 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Tym razem nie zawiedli przywozac 3pkt. ! Super !!!

Żona Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Skoro pogoń była dziś skuteczna to jutro nie będzie! Kapuadi 🖤 i Piątkowski ❤️ o to zadbają! 🤩😍

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl

zajebiście, brawo !❤️

