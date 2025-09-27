III liga: Wigry Suwałki 2-4 Legia II Warszawa. Skuteczna pogoń
W meczu 10. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2, a następnie doprowadzili do wyniku 4-2. Kolejne spotkanie rozegrają 4 października z zespołem KS CK Troszyn.
III liga: Wigry Suwałki 2-4 (2-1) Legia II Warszawa
0-1 - 11' Dawid Kiedrowicz
1-1 - 25' Kacper Głowicki
2-1 - 29' Eryk Matus
2-2 - 75' Adam Ryczkowski
2-3 - 76' Samuel Kovacik
2-4 - 90+3' Samuel Kovacik
Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 3. Viktor Karolak, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
Wigry (skład wyjściowy): 43. Taudul, 11. Głowicki, 34. Berezjańskij, 18. Magnuszewski, 6. Witek, 20. Kwiatkowski, 89. Gużewski, 13. Matus, 10. Święty, 26. Fronczak, 15. Bębenek
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
