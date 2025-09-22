Relacja z trybun: Polscy sędziowie...

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Start na wyjazd mieliśmy zaplanowany o godzinie 15:00, czyli na nieco ponad 5 godzin przed rozpoczęciem spotkania. Kawalkada naszych pojazdów bardzo sprawnie przemieszczała się w stronę stadionu. Do pokonania mieliśmy 225 km. Kilkanaście kilometrów przed dojazdem na miejsce, okazało się, że za naszą kolumną znalazł się autokar z piłkarzami Legii, których ostatecznie przepuściliśmy, by zdążyli na czas na mecz na czas. Na parking, odległy ok. 800 metrów od stadionu, policja eskortowała nas ulicą Limanowskiego. Tą samą, którą jeszcze 10 minut wcześniej (przed naszym przejazdem), w drugą stronę (od strony "naszego" parkingu) miał miejsce przemarsz "Medalików" z flagą na przedzie i odpalanymi racami. Cała grupa częstochowian od razu udała się w stronę swojego młyna. My po zaparkowaniu pojazdów, standardową trasą byliśmy eskortowani pod sektor gości. Wpuszczanie przebiegało sprawnie i bez problemu cała nasza grupa zajęła miejsca w klatce przed pierwszym gwizdkiem sędziego z Kluczborka. W sektorze gości wywiesiliśmy jedną flagę na całą szerokość sektora - "Centralny Wojskowy Klub Sportowy".

W słoneczną sobotę ruszyliśmy wspierać Legię w Częstochowie. Wyjazdy do "świętego miasta" z reguły nie różnią się znacznie. Ze względu na bardzo mocno ograniczoną liczbę wejściówek na sektor gości, w podróż może jechać mocno wyselekcjonowana grupa. Choć klatka znajduje się bardzo blisko linii końcowej boiska i tak niewiele z niej widać, a i prowadzenie dopingu nie należy do rzeczy łatwych, ze względu na bardzo niską i rozciągniętą trybunę.

