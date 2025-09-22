Jan Samborski na podium - fot. Patryk Kołodziej
Squash

Samborski 3. w Polish Squash Tour w Poznaniu

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach w Poznaniu odbył się pierwszy w tym sezonie turniej Polish Squash Tour, w którym w Super A na podium znalazł się <b>Jan Samborski</b>. Legionista już w I rundzie sprawił sporą niespodziankę, pokonując Leona Krysiaka, po niezwykle emocjonującym pojedynku. W meczu o brąz, Samborski pokonał (3-1) innego zawodnika Legii, <b>Jakuba Pyrlowanego</b>.



W rywalizacji Open, Paweł Mienkus zajął 5. miejsce, a Jan Szcześniak 6.

<b>Wyniki legionistów:</b>
Super A:
1/4 finału: Jakub Pytlowany - Marcin Sikorski 3-1 (11-4, 11-6, 9-11, 11-6)
1/2 finału: Jakub Pytlowany - Piedro Schweertman 0-3 (3-11, 8-11, 8-11)
O 3. miejsce: Jakub Pytlowany - Jan Samborski 1-3 (2-11, 11-9, 7-11, 9-11)

1/4 finału: Jan Samborski - Leon Krysiak 3-2 (11-9, 11-13, 11-6, 2-11, 11-8)
1/2 finału: Jan Samborski - Daniel Mekbib 0-3 (6-11, 6-11, 9-11)
O 3. miejsce: Jan Samborski - Jakub Pytlowany 3-1 (11-2, 9-11, 11-7, 11-9)

Open:
Dominik Mozer - Alex Winter 3-0 (11-5, 11-3, 11-8)
Dominik Mozer - Yali Shas 0-3 (3-11, 3-11, 6-11)
Dominik Mozer - Mikołaj Moncznik 3-0 (11-9, 11-8, 11-4)
Dominik Mozer - Karol Krysiak 0-3 (8-11, 9-11, 5-11)

Jan Szcześniak - Bartosz Paczesny 3-1 (9-11, 11-3, 11-6, 11-6)
Jan Szcześniak - Mateusz Marcinkowski 3-2 (6-11, 9-11, 11-9, 11-9, 11-9)
1/4 finału: Jan Szcześniak - Łukasz Marcinkowski 0-3 (4-11, 5-11, 12-14)
Jan Szcześniak - Przemysław Atras 3-0 (11-3, 11-5, 11-5)
Jan Szcześniak - Paweł Mienkus 2-3 (7-11, 11-4, 12-10, 13-15, 7-11)

Paweł Mienkus - Grzegorz Mikuła 3-0 (11-3, 11-4, 11-8)
Paweł Mienkus - Mikołaj Korsak 3-0 (11-6, 11-6, 11-3)
1/4 finału: Paweł Mienkus - Lawrence Kuhn 0-3 (8-11, 5-11, 4-11)
Paweł Mienkus - Jan Szcześniak 3-2 (11-7, 4-11, 10-12, 15-13, 11-7)




