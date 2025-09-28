10. kolejka Ekstraklasy. Przełamanie Legii

Trwa 10. kolejka Ekstraklasy. W piątek Wisła podzieliła się punktami z GKS-em Katowice. W sobotę Cracovia zremisowała z Górnikiem, który aktualnie jest liderem. W niedzielę Lech podzielił się punktami z Jagiellonią, a Raków wygrał na Widzewie. Legia, po dwóch remisach z rzędu, wreszcie odniosła zwycięstwo. Kolejne dwa mecze zaplanowano na poniedziałek.

LP - 27.09.2025 / 17:46, *.orange.pl "WALCZYMY" o 3pkt. obowiazkowo "LEGIO" bo w nastepnej kolejce o nie bedzie bardzo ciezko a dzis mamy przedsmak przed meczem za tydzien "Craxsa - GZ" sledzac uwaznie gre "GZ" ! Powodzenia w jutrzejszym meczu i oby skutecznosc byla zdecydowanie efektywna przynoszaca gole dla "L" !!! odpowiedz

exsa - 27.09.2025 / 09:42, *.orange.pl Prawdziwy hit a jednoczesnie "klasyk" z "GZ" za tydzien i okaze sie czy "GZ" jest taki mocny, napewno bedzie to dobry mecz jak za dawnych lat bywalo, tylko kiedys grali polscy pilkarze ktorzy mieli "LEGIE" w sercu, ktorym zalezalo na wygrywaniu i mieli inne podejscie do "LEGII" a obecnie to mieszanka i tak to wyglada bo patrza na kase zamiast przykladac do gry miedzy innymi Panowie: Kun, Chodyna i Vinagre ktorzy w zasadzie nic nie graja a szczegolnie Vinagre w ktorym pokladano duze nadzieje a jak jest to widzimy a o Chodynie i Kunie nic nie slychac gdzie sa i czy graja w "LEGII II" !!! odpowiedz

El Pajaco - 26.09.2025 / 23:01, *.t-mobile.pl Dla dobra Legii i Nas kibiców, najlepiej będzie jak Legia przegra , tę 2 mecze do przerwy na reprezentację (t.j.z Pogonią i z Górnikiem) Bo może wtedy wkur.y się nas prezes i wyp.do.i Iordanescu

PS będzie jeszcze 24 mecze, z których będzie można wygrać 20 i 4 z remisować , co da nam 64 punkty + 12 które mamy

To da nam 76 , a tyle pozwoli Nam na Mistrzostwo

PS2: na razie nie przejmujmy się stratami punktów . Najważniejsze teraz dla Legii, to Pozbyć się tego rumuńskiego Pseudo trenera i Żewłakowa z Bobiciem, za brak napastnika i skrzydłowych odpowiedz

Piotrek - 27.09.2025 / 08:26, *.gigainternet.pl @El Pajaco: Bobic i Żewłakow stawali na głowie aby sprowadzić Urbańskiego, Rece, Szymańskiego, Piątkowskiego, a Ty chcesz sie ich pozbyć bo nie ma napastnika. Nsame sie wysypał tuż przed zakończeniem okna transferowego. Pewnie wolalbys Jacka Zielińskiego i transfery pokroju Kuna, Chodyny, Alfareli, Picha, Cholewiaka. Potrzeba nam czasu i zaufania do trenera, a naprawdę moze to wyglądać dużo lepiej niż nam sie wydaje. Gdyby zagrali Piątkowski, Reca, Urbański, Szymański, Rajovic i Weisshaupt, to muszą mieć czas na zgranie, bo jakość posiadają. odpowiedz

Stary pijak - 27.09.2025 / 08:56, *.centertel.pl @El Pajaco: uwielbiam takie wypociny, jakie Ty musisz mieć nudne życie.. odpowiedz

Alojzy - 27.09.2025 / 10:24, *.vectranet.pl @El Pajaco: No i kto przyjdzie na miejsce Iordanescu? Jozak, Klafurić a może Czesiek Palik lub inny wynalazek? Mamy dobrego trenera, dajmy mu czas! odpowiedz

e(L)zone - 27.09.2025 / 11:51, *.interkam.pl @El Pajaco: raczej będą kolejne remisy,bo w obronie gramy dobrze,a w ataku nie ma kto strzelać.Moim zdaniem najlepszymi dyrektorami sportowymi w tym kraju jest dwóch gości: Masłowski i Artur Płatek!Chociaz ja najwyżej cenie Płatka właśnie.On by robił najlepsze transfery,bo koleś ma niesamowite oko do piłkarzy i umie ocenić potencjał oraz dobrać pilkarza,do systemu gry. odpowiedz

El Pajaco - 27.09.2025 / 11:54, *.t-mobile.pl @Alojzy: Myślałem że w Legii nie będzie już takich wynalazków jak Jozak ,Kafurić , Feio , Magier czy innych im podobnych , że przyjdzie ktoś z jajami, kto weźmie tę koszulki z numerami, za d...ę i uczyni z nich graczy na miarę Naszych oczekiwań , ambitnych i chcących grać , szybką , składną i atrakcyjną dla oka piłkę .

A nie chodzącą , ślimaczą i chaotyczną , łatwą do przeczytania grę

A co do Bobicia i Żewłakowa, może się pospieszyłem na razie daimy im czas .

Ale rumun musi odejść !!! Puki jeszcze jest czas , i nie ma takich dużych strat, do Jagi i Lecha

Bo za miesiąc będzie już za późno odpowiedz

Mateusz z Gór - 27.09.2025 / 13:33, *.orange.pl @El Pajaco: A może jednak trochę cierpliwości? Takie chaotyczne zmiany trenrów nic nie przynosiły dobrego.👎 odpowiedz

El Pajaco - 27.09.2025 / 13:36, *.t-mobile.pl @Piotrek: A kto mu każał wpuszać Nsame z Crxą , przecież widać było gołym okiem, że po meczu z Szkotami ledwo co dyszał, i że mu to ścięgno nie wytrzyma i że musi z 3/4 tygodnie odpocząć i się odbyć rehabilitację. I tego mu nigdy nie daruję odpowiedz

Egon - 12 godzin temu, *.waw.pl @El Pajaco:



Iordanescu nie ma już w Legii mocnej pozycji.

Najbliższy miesiąc pokaże, jaka będzie przyszłość, ale jeżeli wyniki nie poprawią się skokowo, to czekania w nieskończoność na przebłysk geniuszu trenera nie będzie.



I tu jest, niestety, kolejny problem, bo trudno powiedzieć, kogo na szybko zatrudnić, żeby była przynajmniej minimalna gwarancja, że będzie lepiej, a nie gorzej.

W każdym razie, myślę, że sondowanie rynku trenerskiego zostało u nas włączone już jakiś czas temu, bo sytuacja tego wymaga. odpowiedz

Wyrwikufel - 26.09.2025 / 12:19, *.vectranet.pl Sytuacja po niedzielnych meczach może być niezła, choć mogła być jeszcze lepsza 😤 Kluczem będzie zwycięstwo z paprykarzami. Wówczas niezależnie od wyniku łacha z diskopolowacami odrobimy straty - przeskoczymy łacha jeśli przegra, zrównamy się punktami z nimi w przypadku remisu lub będziemy mieć 2 punkty straty do łacha i diskopolowców w przypadku wygranej łacha. Ta trzecia opcja (wygrana łacha) byłaby chyba najkorzystniejsza dla Legii - strata 2 pkt czyli praktycznie wyścig zaczynamy od początku. Zgodnie z zapowiedziami trenera Edwarda będzie już tylko lepiej a więc strata 2 punktów byłaby szybko do odrobienia 🙂 Na tymczasowych liderów jak górnik, cracovia czy płock nie patrzę, bo to są wypadki przy pracy i szybko zostaną ustawieni na swoim miejscu w szeregu czyli max. 4-5 miejsce. odpowiedz

Hiszpan - 26.09.2025 / 11:47, *.play-internet.pl Początek Edwarda był zacny.

I nic z tego nie zostało.

I pytanie czy Krasniqi , Noah i Rajovic dają więcej niż Mori, Luqi i duet Gual/Szkuryn?

Tak na trzezwo po liczbach bez patrzenia na krotkie majty motylka. odpowiedz

e(L)zone - 26.09.2025 / 22:28, *.interkam.pl @Hiszpan: na pewno nie jest to jakość na Legię.Raczej takie wymienił stryjek siekierkę na kijek.Krasniqi,Weisshaupt to są niskobudżetowe wynalazki,wypożyczenia z myślą na udo..albo się udo,albo nie udo I ich oddadzą.A zapłacić 3 banie za Rajovicia,to trzeba być ślepym.Żełak się tlumaczył,że nie mieli czasu i wyboru,a jakoś Craxa w tym samym momencie wzięła za frytki Stoijkovicia.Aż strach się bać co nasprowadzają zimą. odpowiedz

Hiszpan - 26.09.2025 / 23:32, *.telnaptelecom.pl @e(L)zone: masz 100 % racji. Bronią się transfery znanych Polaków jak Piątkoqski, Szymański i byc może Urbański. Zagraniczne transfery dramat po całości. Z jednej strony cieszy spokój dookoła drużyny z drugiej ile można to znosić. W lidze słabo a awans z Hibernian można uznać za cud odpowiedz

Egon - 26.09.2025 / 09:11, *.waw.pl Pogoń jest w dołku.

Jeżeli z nimi też nie wymęczymy wygranej, to nie wiem, z kim mamy liczyć na jakieś punkty.

Czas już na jakiś skuteczny mecz z przekonującą wygraną bez konieczności kolejnego opowiadania po spotkaniu o tym, że mieliśmy przewagę, ale sędzia nas oszukał. odpowiedz

ws - 26.09.2025 / 11:01, *.play.pl @Egon: Niestety nas oszukał w Częstochowie chociaż mieliśmy całą drugą połowę aby to zmienić. odpowiedz

