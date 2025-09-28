10. kolejka Ekstraklasy. Przełamanie Legii
Trwa 10. kolejka Ekstraklasy. W piątek Wisła podzieliła się punktami z GKS-em Katowice. W sobotę Cracovia zremisowała z Górnikiem, który aktualnie jest liderem. W niedzielę Lech podzielił się punktami z Jagiellonią, a Raków wygrał na Widzewie. Legia, po dwóch remisach z rzędu, wreszcie odniosła zwycięstwo. Kolejne dwa mecze zaplanowano na poniedziałek.
10. kolejka:
Wisła Płock 1-1 GKS Katowice
Korona Kielce 3-0 Lechia Gdańsk
Piast Gliwice 4-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Cracovia 1-1 Górnik Zabrze
Widzew Łódź 0-1 Raków Częstochowa
Lech Poznań 2-2 Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa 1-0 Pogoń Szczecin
Poniedziałek, 29.09.
godz. 18:00 Zagłębie Lubin - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Motor Lublin - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
