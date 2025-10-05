11. kolejka Ekstraklasy. Wygrane pucharowiczów, porażka Legii
Za nami 11. kolejka Ekstraklasy. Na początek Lechia zremisowała z Wisłą, a Pogoń wygrała Piastem. W sobotę Widzew wygrał w Niecieczy, Radomiak pewnie ograł Zagłębie, a Arka okazała się lepsza od Cracovii. Swoje mecze wygrały zespoły występujące w europejskich pucharach - Jagiellonia z Koroną, Raków z Motorem, a Lech z GKS-em. Porażki doznała jedynie Legia, która okazała się słabsza od Górnika.
11. kolejka:Lechia Gdańsk 1-1 Wisła Płock
Pogoń Szczecin 2-1 Piast Gliwice
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-4 Widzew Łódź
Radomiak Radom 3-1 Zagłębie Lubin
Arka Gdynia 2-1 Cracovia
Jagiellonia Białystok 3-1 Korona Kielce
Raków Częstochowa 2-0 Motor Lublin
GKS Katowice 0-1 Lech Poznań
Górnik Zabrze 3-1 Legia Warszawa
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
