11. kolejka Ekstraklasy. Wygrane pucharowiczów, porażka Legii

Za nami 11. kolejka Ekstraklasy. Na początek Lechia zremisowała z Wisłą, a Pogoń wygrała Piastem. W sobotę Widzew wygrał w Niecieczy, Radomiak pewnie ograł Zagłębie, a Arka okazała się lepsza od Cracovii. Swoje mecze wygrały zespoły występujące w europejskich pucharach - Jagiellonia z Koroną, Raków z Motorem, a Lech z GKS-em. Porażki doznała jedynie Legia, która okazała się słabsza od Górnika.

Pab(L)o Loża - 11 godzin temu, *.orange.pl Ci co wygrali w czwartek wygrali też w niedzielę

Ci co przegrali, przegrali

Czego nie rozumiecie

Był czas przywyknąć odpowiedz

Dariusz - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Dobrze że nasze gwiazdy nie grały w czwartek i oszczędzały siły na górnik. Bo mogłoby być 0-5. odpowiedz

... - 12 godzin temu, *.play.pl Tobiasz na żyletę!!! Szybko gamoniu!!! odpowiedz

Jano - 12 godzin temu, *.orange.pl ńo i ścierwo a nie Legia!!! górnik robi co chce z tymi szmaciarzami w koszulkach Legii odpowiedz

Wyrwikufel - 15 godzin temu, *.242.121 Zrobi sie nieciekawie jeśli Rakow, Jaga i Lech wygrają a Legia przegra. Wtedy Iordanescu kompletnie się skompromituje i zrobi z siebie i Legii pośmiewisko. odpowiedz

Żona Barnaby - 14 godzin temu, *.orange.pl @Wyrwikufel: Pośmiewisko to on już zrobił. I dzisiejszy wynik tego nie zmieni. odpowiedz

Eddie - 13 godzin temu, *.play.pl @Wyrwikufel:

może chce żeby go wyrzucić odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 17 godzin temu, *.110.117 A Piast, który taki świetny styl prezentuje wg farmazoniarza e(L)zone, kolejny raz w czapkę. Przedostatnie miejsce w lidze, a ostatnie jakby Lechii dodać minusowe punkty. I ten farmazoniarz nadal swoje kocopałki produkuje pod kolejnymi newsami na portalu. odpowiedz

Znawca - 14 godzin temu, *.interkam.pl @Barnaba Król Portalu Legionisci.com:

Za to ty zająłeś się trolligniem na portalu.Super zajęcie!👏👍 odpowiedz

Wolfik - 18 godzin temu, *.play.pl Rzuty karne po "zagraniach ręką" w meczach Pogoń-Piast czy Raków Motor to jakaś totalna kpina. Dla porównania mecz jagielloni w LKE. Tam w niemal identycznej sytuacji karnego - i słusznie moim zdaniem - nie podyktowano. Sędziowanie dołuje coraz bardziej, a VAR zamiast pomagać jak było to na początku jego istnienia coraz bardziej gmatwa ocenę. odpowiedz

Żona Barnaby - 18 godzin temu, *.orange.pl @Wolfik: Na początku mieliśmy Gila, który był słabym sędzią, ale świetnym varowcem. Nie wiem z czego to wynikało, może się źle ustawiał na boisku, albo presja go zjadała, ale na Varze okazało się, że nikt lepiej nie interpretuje przepisów. No i dopóki on tam działał, bo to nie tylko samo Varowanie, ale też wskazówki, itd. to było dobrze, a jak przeszedł na emeryturę to z roku na rok jest coraz gorzej. Mamy bardzo słabe pokolenie sędziów, praktycznie żadne nowe nazwisko się nie wyróżnia. Teraz tego Sylwestrzaka do Europy pchają, a on ma problem z utrzymaniem emocji zawodników na zapleczu Ekstraklasy, kibice gwiżdżą na niego, bo parę wyników ostatnio ustawił. Tragedia polskie perspektywy sędziowskie w najbliższym czasie, niestety. odpowiedz

Mateusz z Gór - 05.10.2025 / 08:12, *.orange.pl Tak jak pisałem, Cracovia i Płock prędzej niż później wrócą na swoje miejsce👎 A tak co niektórzy podniecali się ich grą na starcie ligii. Rzeczywistość szybko zaczyna skrzeczeć. I dobrze, bo takie kluby w pucharach to siara👎 odpowiedz

e(l)zonk - 21 godzin temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: ja się dalej jaram. Btw dziś przegrany odpowiedz

e(L)zone - 04.10.2025 / 22:48, *.interkam.pl Jutro: Jaga X2,Raków 1,Katowice 1X,Legia 2. odpowiedz

Wolfik - 18 godzin temu, *.play.pl @e(L)zone: Jaga (znowu w pełnym składzie) spokojnie i pewnie ograła Koronę. Siemieniec nie kalkuluje. W nagrodę - dobry start w LKE i czołówka ligi. A teraz przerwa, więc zawodnicy odpoczną. Widocznie są bardziej odporni niż nasi w opinii Iordanescu. odpowiedz

e(L)zone - 17 godzin temu, *.interkam.pl @Wolfik: jedynie mają o tyle dobrze,że na kadrę nie jeżdżą. odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 22:49, *.orange.pl Ehh, Molder już chyba myślami w Legii, bo Piast dzisiaj słabiutko. odpowiedz

Znawca - 04.10.2025 / 08:57, *.interkam.pl Piast zagrał bardzo dobry mecz jak na ten sklad drewna.Trener jest kozakiem! W Pogoni zadziałał efekt nowej miotły,a mają indywidualnie bardzo jakościowy zespół,poza tym u siebie grają dużo lepiej. Pewnie dołączą niebawem do czołówki ligi.Trener to połowa sukcesu.U nas 18 meczow i żadnego stylu,oprócz lagi.Drapińskiego koniecznie brać do Legii,do rotacji z Kapuadim idealny,a dziadka atmosferowicza już wysłać na emeryturę. odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 04.10.2025 / 10:46, *.orange.pl @Znawca: Ok, nie będę się kłócił, bo nie oglądałem. Jako Legionista w sercu podziwiałem popisy naszych koszykarzy. ❤️ odpowiedz

Arek - 04.10.2025 / 13:53, *.tpnet.pl @e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: żadnego Muldera nie będzie w Legii. Poza tym, jest masakrycznie ch...wy. Ja nie wiem, skąd oni go wzięli, ale za Vuko mieli 100 razy lepsze te wyniki. Za to ten nowy trener Pogoni, rzeczywiście, całkiem ciekawy. odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 04.10.2025 / 14:41, *.orange.pl @Arek: Wiem. To tylko takie moje marzenie, bo czuję że super by to śmigało z naszymi piłkarzami. Mamy predyspozycje do gry pozycyjnej, podaniami, a tego nie robimy. Molder jest w tym najlepszy w Ekstraklasie. 👍 odpowiedz

Wolfik - 20 godzin temu, *.play.pl @Znawca: Piast zagrał dobry mecz??? Chyba Plach. Bez niego dostaliby lekko ze szóstkę. Piast jest tak daremny, że głowa boli. Nie wiem jakiego Piasta Kolega ogląda, ale chyba nie tego z Gliwic. odpowiedz

Znawca - 19 godzin temu, *.interkam.pl @Wolfik: zgodzę się z Tobą,że Pogoń miała dużo sytuacji,ale finalnie praktycznie do karnego ten mecz mógł zakonczyc się nawet remisem.Piast dobrze zasłaniał światło bramki,Plach skracał kąty,bronił jak w transie itd. Jasne że Pogoń była lepsza, ale biorąc pod uwagę skład personalny Piasta to jest jedną z najsłabszych ekip w lidze i żaden trener nie bedzie w stanie punktować z tym zespołem.Już w tamtym sezonie mieli chyba 14 remisów,a Vuko zwiał od nich czym prędzej.Ja doceniam pracę trenera Moldera,bo gdyby prowadził właśnie taką Pogoń czy Widzew to by zamiatał ligą. odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 18 godzin temu, *.orange.pl @Znawca: Oby jak najszybciej trafił do Legii. Pogonić Rumuna już dzisiaj. odpowiedz

Znawca - 03.10.2025 / 20:50, *.orange.pl Jak idzie Piastowi? Ogląda ktoś? Ja niestety nie mogę podziwiać teraz drużyny Moldera, bo ogladam Legię w kosza. 👍 odpowiedz

rob bandit - 05.10.2025 / 08:00, *.com.pl @Znawca: jak w McDonaldzie👍💪... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 13:48, *.orange.pl Wszystkie oczy zwrócone na trenera Moldera. To będzie nasz przyszły trener jak pogonią Rumuna. odpowiedz

e(L)zone - 03.10.2025 / 15:47, *.interkam.pl @Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: 🙏❤️😜 odpowiedz

e(L)zone - 03.10.2025 / 15:49, *.interkam.pl @Znawca z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: Feda Dudić już nie przyjdzie bo poszedł do Mariboru na 3 lata.😁 Możesz być spokojny Mateuszku🤣🤣🤣 odpowiedz

Barnaba - 03.10.2025 / 15:58, *.orange.pl @e(L)zone: To ja, głąbie. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 03.10.2025 / 19:04, *.orange.pl @Barnaba: matusz👍👎💪 Tylko to ci zostało🤡 odpowiedz

e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu. - 03.10.2025 / 19:43, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Barnaba nie świruj. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 04.10.2025 / 10:45, *.orange.pl @e(L)zone z Sochaczewa - Serb z urodzenia, Legionista w sercu.: Dobrze, bardzo dobrze. Mój plan działa👎💪 odpowiedz

Mioduski rak Legii - 03.10.2025 / 13:33, *.vectranet.pl Bedzie wpi...dol

Rumun out odpowiedz

Wyrwikufel - 03.10.2025 / 11:28, *.vectranet.pl Zgodnie z zapowiedzią trenera Iordanescu wygramy w Zabrzu, bo zdobycie mistrzostwa jest najważniejsze. Trzymam go za słowo i wybaczę ten komediodramat w LKE z Turasami. ALE... jeśli nie wygramy w Zabrzu to... 🤬 odpowiedz

Sobal 74 - 03.10.2025 / 10:27, *.t-mobile.pl Mecz w zabrzu będzie wyglądał tak posiadanie piłki ok 65-70% dobre okazję ok 20 celnych strzałów 1 pobrykiszecie z przodu 0 i mam nadzueje ze z tyłu też tak wygląda dzisiaj niestety nasza legia ja proponuję dać rezerwy po co się wysilac odpowiedz

e(L)zone - 03.10.2025 / 10:57, *.interkam.pl @Sobal 74: wcale nie byłbym taki pewny z tym posiadaniem,bo Gornik ma mocną drugą linię z Hellebrandem na czele.Być może taktycznie oddadzą pole,ale z pełną kontrolą wydarzeń boiskowych,a ten ich kocór Sow pokaże pazury.Górnik jest bardzo dobrze zorganizowaną ekipą.Bedą ciężary. odpowiedz

Mateusz z Gór - 03.10.2025 / 13:11, *.orange.pl @e(L)zone: Będzie dobrze, zobaczycie. Ta maszyneria musi w końcu zatrybić👍💪 odpowiedz

Znawca - 03.10.2025 / 09:36, *.interkam.pl Dziś Piast to bierze. Trener Molder górą.😁😁 odpowiedz

E(L) Chapo - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @Znawca: do ryja chyba … odpowiedz

